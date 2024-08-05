Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан

Путешествие по островам
Приглашаем вас посетить и увидеть самые известные Курильские острова! Вы побываете на островах Кунашир — Шикотан, искупаетесь в термальных источниках, взойдете на вулканы и посетите живописные мысы и бухты.

Вас ждет переход между островами на теплоходе, интереснейшие треккинговые маршруты и, конечно, гастрономические изыски — сможете насладиться вкусом свежайших морепродуктов и дальневосточных деликатесов.
5
3 отзыва
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление теплохода в Южно-Курильск

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление теплохода в Южно-КурильскОтправление теплохода в Южно-КурильскОтправление теплохода в Южно-КурильскОтправление теплохода в Южно-Курильск
2 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

Завтрак на теплоходе (самостоятельно)

09:00 Подход судна в порт п. Южно-Курильск.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2 - 2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
3 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5 - 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м. На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера - озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
4 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» - одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов. Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей. Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
5 день

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году. Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники. Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив (!). В противном случае только посещение полуострова Весловский, купание в Тихом океане, отдых.

Обед на берегу океана.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан
6 день

Гора Собачка. Озеро Лагунное

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут.

Сегодня день без треккингов, отдых в красивой бухте и небольшие
прогулки на гору Собачка и соседние вершинки, откуда открываются живописные виды.

Обед костровой – уха.

Ужин в кафе.

Гора Собачка. Озеро Лагунное
7 день

Отправление теплохода на о. Шикотан

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

10:00 Трансфер в порт. Оформление на судно

13:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.

Обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

17:00 Прибытие на о. Шикотан, п. Малокурильское. Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Небольшая поездка по окрестным местам.

Ужин.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.

Шикотан – это поэма! Если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

Отправление теплохода на о. ШикотанОтправление теплохода на о. ШикотанОтправление теплохода на о. Шикотан
8 день

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками

Завтрак в гостинице.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.

Мыс Край Света — длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света, и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…

Бухта Безымянная — в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) — последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье – уха.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками
9 день

Бухта Дельфин. Морская прогулка на каяках

Завтрак в гостинице.

Отправление на машинах в бухту Дельфин — противоположная часть острова от п. Малокурильское.

По причине того, что бухта глубоко врезается в сушу, то вода здесь спокойная и чрезвычайно комфортная для прогулки на морских каяках (безопасное, надувное, очень комфортное судно).

На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.

Прогулка по одной из них — бухте Дельфин — доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого.

Обед на побережье.

Вечером возвращение в поселок.

Ужин.

Трансфер в порт.

22:00 Отправление теплохода на Сахалин.

Бухта Дельфин. Морская прогулка на каякахБухта Дельфин. Морская прогулка на каяках
10 день

Отправление теплохода на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Встречайте рассвет на палубе теплохода!

Восхитительные виды откроются вашему взору.

И может посчастливиться увидеть дельфинов и касаток.

20:00 Подход судна в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Отправление теплохода на Сахалин

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении: 144 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по всему туру: 13 500 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир 8 200 руб. /чел./5 ночей;
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 8 200 руб. /чел./5 ночей;
  • за двухместный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир 8 200 руб. /чел./5 ночей.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

5 ночей

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Каюта

2 ночи

Размещение в 4-местной каюте теплохода.

Гостиница на о. Шикотан

2 ночи

Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.

Гостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. Шикотан

Отель «Гагарин»

2 ночи

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»

Отель «Mega Palace hotel» 4

2 ночи

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4

Гостиница «Белка»

2 ночи

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Отель Санта-Ризот

2 ночи

Отель «Санта Ризот» расположился в Южно-Сахалинске у подножия горы, на которую открываются живописные виды. Отель предоставляет широкий перечень услуг и развлечений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог оценить высокий уровень обслуживания, благодаря высококвалифицированному, внимательному и доброжелательному персоналу.

Каждый номер выполнен в классическом стиле, который связал в себе комфорт и изысканный вкус. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания, а именно удобная и качественная мебель, современная техника, ванная комната с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей и халатами.

В ресторане на территории готовятся изумительные блюда не только национальной, но европейской и японской кухонь. Также можно посетить бар, где представлен широкий ассортимент напитков.

Аэропорт находится в 9 км от отеля, железнодорожный вокзал в 3 км.

Отель Санта-РизотОтель Санта-РизотОтель Санта-РизотОтель Санта-РизотОтель Санта-РизотОтель Санта-РизотОтель Санта-Ризот

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2 - местное размещение
  • Питание 3 - разовое на Кунашире
  • Проживание в гостинице на Шикотане, 2 - местное размещение
  • Питание 3 - разовое на Шикотане
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Аренда каяков и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Проживание в Южно-Сахалинске до и после тура
  • Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск/Малокурильское - Корсаков, 4 - местная каюта 10 800 руб. /чел
  • Билет на теплоход Южно-Курильск - Малокурильское, 4 - местная каюта 2 500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Проживание до и после тура
Компания предоставляет жилье в Южно-Сахалинске до и после тура (2 ночи) в указанных гостиницах, как доп. услугу при наличии свободных номеров.
Туристы так же могут самостоятельно выбрать и забронировать любую гостиницу в Южно-Сахалинске.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 авг 2024
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

ПешеходныеДжиппингПрирода и пейзажиДжип-турыВсе турыТуры на 10 дней

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