Вы погрузитесь в дикую природу, познакомьтесь с культурным наследием региона и насладитесь бесконечной красотой Тихого океана.
Программа тура по дням
Отправление на теплоходе на о. Кунашир
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск. Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Фумарольное поле вулкана Менделеева и термальные источники вулкана Менделеева
Завтрак на теплоходе (самостоятельно).
09:00 Подход судна в порт п. Южно-Курильск, о. Кунашир. Встреча в порту. Трансфер в гостиницу.
Оставляем вещи.
Маршрут: Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева.
Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева». На машинах 30 мин, далее треккинг 2-2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее». На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5-3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м. На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море. В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Отправление теплохода на о. Шикотан
Освобождение номеров. Завтрак в кафе.
10:00 Трансфер в порт. Оформление на судно.
13:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.
Обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
17:00 Прибытие на о. Шикотан, п. Малокурильское. Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение.
Небольшая поездка по окрестным местам.
Ужин.
Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.
Шикотан – это поэма! Если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.
На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.
Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками
Завтрак в гостинице.
Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…
Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.
Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.
Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.
Обед горячий на побережье – уха.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Бухта Дельфин и морская прогулка на каяках
Завтрак в гостинице.
Отправление на машинах в бухту Дельфин – противоположная часть острова от п. Малокурильское.
По причине того, что бухта глубоко врезается в сушу, то вода здесь спокойная и чрезвычайно комфортная для прогулки на морских каяках (безопасное, надувное, очень комфортное судно).
На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками. Прогулка по одной из них – бухте Дельфин – доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого.
Обед на побережье.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
По погоде маршрут может быть организован в другой день или альтернативный маршрут.
Г. Шикотан и отправление на теплоходе на о. Сахалин
Освобождение номеров. Завтрак в гостинице.
Отправление на машинах к самой главной горе острова – г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп.
Трансфер в порт. Оформление на судно.
14:00 Отправление теплохода на Сахалин.
Прибытие на о. Сахалин
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Встречайте рассвет на палубе теплохода! Восхитительные виды откроются вашему взору.
И может посчастливиться увидеть дельфинов и касаток.
20:00 Подход судна в порт Корсаков. Трансфер в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:
- 2 ночи на теплоходе (4-местная каюта с удобствами);
- 3 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение);
- 3 ночь в гостинице на Шикотане (номера с удобствами, 2-местное размещение).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Двухместное*
|Доплата за одноместное размещение
|124 000
|13 500
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 5000 руб. /чел/3 ночи;
- за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 5000 руб. /чел./3 ночи;
- за двухместный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 5000 руб. /чел./3 ночи.
Варианты проживания
Гостиница «Флагман»
Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Каюта
Размещение в 4-местной каюте теплохода.
Гостиница на о. Шикотан
Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Проживание:3 ночи в Южно-Курильске3 ночь в гостинице на Шикотане
- 3 ночи в Южно-Курильске
- 3 ночь в гостинице на Шикотане
- Питание: 6 завтраков, 5 обедов, 6 ужинов
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Аренда каяков и снаряжения
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск/Малокурильское - Корсаков, 4-х местная каюта 10800 руб. /чел
- Билет на теплоход Южно-Курильск - Малокурильское, 4-х местная каюта 2500 руб. /чел
- Питание на теплоходе
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
- Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
- Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
- Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.
Опасные объекты:
- Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
- Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
- Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении и справка о прописке по форме № 8);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- адрес;
- номер телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.