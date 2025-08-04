Незабываемое путешествие по самому восточному острову нашей страны! Сахалин притягивает своими великолепными бухтами, красивейшими пляжами, могучими скалами и богатой историей. Вы проведете свои каникулы наедине с дикой и необузданной природой.
Программа тура по дням
1 день
Прилет. Мыс Великан. Мыс Птичий
Встреча в аэропорту. Обычно прилет на Сахалин ранний — до 10:00. Поэтому, чтобы лучше пройти акклиматизацию и заселиться вовремя в гостиницу, мы сразу отправимся осматривать остров.
Первая наша локация — мыс Великан. Потрясающей красоты лес соседствует с величественными морскими скалами.
Если прилет будет позже 12:00, тогда посещаем эту локацию в резервный день.
Заселение в апартаменты.
2 день
Мыс Евстафия
Отправление к одному из самых красивых мест острова.
Около 150 км в пути к мысу Евстафия, названного Иваном Крузенштерном в честь легендарного линкора «Евстафий».
По пути встречаем удивительные растения — лопухи выше человеческого роста.
Посещение живописных озер искусственного происхождения в районе заброшенного Новиковского карьера.
3 день
Маяк Анива
Отправление к заброшенному японскому маяку — визитной карточке Сахалина.
2 часа в пути на наземном транспорте, далее час-полтора на лодке, и вы прибудете на самую южную точку восточного Сахалина.
По пути к маяку Анива возможна встреча с дикими животными.
На обратном пути посещаем бухту Мраморную.
4 день
Бухта Тихая
Этот день богат на локации: мы посетим Янтарный берег, ворота Тории, крабовый рынок, водопад Клоковский и бухту Тихую.
Проедем на север острова по одной из самых красивых дорог России.
5 день
Мыс Слепиковского
Мы отправимся на западную часть острова к мысу Слепиковского, здесь расположен маяк, установленный японцами в 1934 году.
По пути заедем в Холмск и прогуляемся по железной дороге, чтобы увидеть построенный опять же японцами Чертов мост.
6 день
Озеро Буссе
Гастрономический тур на озеро Буссе — клад морепродуктов: здесь можно собрать ракушек, морских ежей, гребешков и, конечно же, устриц.
Устриц здесь в избытке, прямо под ногами, мы их попробуем в самом разнообразном виде.
7 день
Резервный день на случай непогоды
Есть время немного отдохнуть. Погулять по городу и окрестностям, сходить в музеи.
8 день
День отлета. Трансфер в аэропорт
По желанию заедем на рынок для покупки морепродуктов и сувениров.
Проживание
Апартаменты (квартиры).
При путешествии в одиночку предусмотрена обязательная доплата за одноместное размещение (24000 руб.).
За дополнительную плату и при наличии мест возможно размещение в отелях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Экскурсии по программе
Проживание в апартаментах (квартире)
Питание на экскурсиях
Страховка
Трансферы из/в аэропорт
Что не входит в цену
Авиаперелет
Питание вне экскурсионных маршрутов
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Отзывы и рейтинг
А
Алла
4 авг 2025
Потрясающие впечатления останутся на всю жизнь: нереальный мыс Птичий и Великан, Майами Бич с купанием в Охот,ком море, вкуснейшие устрицы озера Бусе, энергия аюводопада Клоковского, бухта Тихая - все как 200 млн лет назад; джип-сафари к мыс Евстафия, Татарский пролив и мыс Слепиковского.