1 день

Прилет. Мыс Великан. Мыс Птичий

Встреча в аэропорту. Обычно прилет на Сахалин ранний — до 10:00. Поэтому, чтобы лучше пройти акклиматизацию и заселиться вовремя в гостиницу, мы сразу отправимся осматривать остров.

Первая наша локация — мыс Великан. Потрясающей красоты лес соседствует с величественными морскими скалами.

Если прилет будет позже 12:00, тогда посещаем эту локацию в резервный день.

Заселение в апартаменты.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160