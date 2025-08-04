Мои заказы

Манящий Сахалин

Незабываемое путешествие по самому восточному острову нашей страны! Сахалин притягивает своими великолепными бухтами, красивейшими пляжами, могучими скалами и богатой историей. Вы проведете свои каникулы наедине с дикой и необузданной природой.
5
1 отзыв
Манящий СахалинФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Прилет. Мыс Великан. Мыс Птичий

Встреча в аэропорту. Обычно прилет на Сахалин ранний — до 10:00. Поэтому, чтобы лучше пройти акклиматизацию и заселиться вовремя в гостиницу, мы сразу отправимся осматривать остров.

Первая наша локация — мыс Великан. Потрясающей красоты лес соседствует с величественными морскими скалами.

Если прилет будет позже 12:00, тогда посещаем эту локацию в резервный день.

Заселение в апартаменты.

Прилет. Мыс Великан. Мыс ПтичийПрилет. Мыс Великан. Мыс ПтичийПрилет. Мыс Великан. Мыс Птичий
2 день

Мыс Евстафия

Отправление к одному из самых красивых мест острова.

Около 150 км в пути к мысу Евстафия, названного Иваном Крузенштерном в честь легендарного линкора «Евстафий».

По пути встречаем удивительные растения — лопухи выше человеческого роста.

Посещение живописных озер искусственного происхождения в районе заброшенного Новиковского карьера.

Мыс ЕвстафияМыс ЕвстафияМыс Евстафия
3 день

Маяк Анива

Отправление к заброшенному японскому маяку — визитной карточке Сахалина.

2 часа в пути на наземном транспорте, далее час-полтора на лодке, и вы прибудете на самую южную точку восточного Сахалина.

По пути к маяку Анива возможна встреча с дикими животными.

На обратном пути посещаем бухту Мраморную.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
4 день

Бухта Тихая

Этот день богат на локации: мы посетим Янтарный берег, ворота Тории, крабовый рынок, водопад Клоковский и бухту Тихую.

Проедем на север острова по одной из самых красивых дорог России.

Бухта ТихаяБухта ТихаяБухта Тихая
5 день

Мыс Слепиковского

Мы отправимся на западную часть острова к мысу Слепиковского, здесь расположен маяк, установленный японцами в 1934 году.

По пути заедем в Холмск и прогуляемся по железной дороге, чтобы увидеть построенный опять же японцами Чертов мост.

Мыс СлепиковскогоМыс СлепиковскогоМыс Слепиковского
6 день

Озеро Буссе

Гастрономический тур на озеро Буссе — клад морепродуктов: здесь можно собрать ракушек, морских ежей, гребешков и, конечно же, устриц.

Устриц здесь в избытке, прямо под ногами, мы их попробуем в самом разнообразном виде.

Озеро БуссеОзеро БуссеОзеро Буссе
7 день

Резервный день на случай непогоды

Есть время немного отдохнуть. Погулять по городу и окрестностям, сходить в музеи.

Резервный день на случай непогоды
8 день

День отлета. Трансфер в аэропорт

По желанию заедем на рынок для покупки морепродуктов и сувениров.

Проживание

Апартаменты (квартиры).

При путешествии в одиночку предусмотрена обязательная доплата за одноместное размещение (24000 руб.).

За дополнительную плату и при наличии мест возможно размещение в отелях.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Проживание в апартаментах (квартире)
  • Питание на экскурсиях
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Питание вне экскурсионных маршрутов
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алла
4 авг 2025
Потрясающие впечатления останутся на всю жизнь: нереальный мыс Птичий и Великан, Майами Бич с купанием в Охот,ком море, вкуснейшие устрицы озера Бусе, энергия аюводопада Клоковского, бухта Тихая - все как 200 млн лет назад; джип-сафари к мыс Евстафия, Татарский пролив и мыс Слепиковского.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

