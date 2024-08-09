1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Заселение в гостиницу с 14:00, возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки.

15:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).

Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена.

Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).

Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов цента.

17:10–18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.

На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину.

Погода на Сахалине меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.

Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Трансфер в гостиницу. Отдых.