Сахалин и сивучи

Фантастические пейзажи, фрагменты архитектурных объектов эпохи Карафуто, зачарованная красота мысов, невероятные путешествия на старинные маяки и морские прогулки ждут вас.

Будьте готовы к дегустации морепродуктов! Креветка, краб, гребешок и лосось — всё по-настоящему свежее и готовится по особым рецептам, секреты которых знают лишь местные повара.
5
3 отзыва
Сахалин и сивучи
Сахалин и сивучи
Сахалин и сивучи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Заселение в гостиницу с 14:00, возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки.

15:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).

Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена.

Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).

Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов цента.

17:10–18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.

На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину.

Погода на Сахалине меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.

Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Трансфер в гостиницу. Отдых.

Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Джип-тур на мыс Птичий и мыс Великан

07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.

07:30 Выезд на экскурсию. Движение в сторону мыса с остановкой в поселке Охотское. Время в пути ~2,5 часа.

По пути следования открываются живописные панорамы острова и многочисленных озёр.

10:00 Прибытие на мысы, выходим на пешеходную прогулку. Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой.

Мыс Птичий и Мыс Великан — одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина.

Возле берега находится множество останцев в виде арок и каменных столбов, на которых располагаются птичьи колонии.

В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей.

Причудливые гигантские надводные надстройки поражают впечатление своими очертаниями, и названия им под стать — Великан, боец!

На вершинах скал и арок суетятся крикливые чайки, гордо восседают бакланы и снуют стрижи.

Вдоль узкой полосы песчаного пляжа протянулись елово-пихтовые леса на морской террасе, где елочки старательно прячутся от холодного морского ветра, повернувшись к Охотскому морю «спиной».

Место отдаленное, но уединенным его назовешь не всегда. Уж очень много желающих полюбоваться местными красотами! И даже бездорожье никого не пугает.

Берег на мысе обрывистый и заканчивается лесом из почти что мачтовых сосен. А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты.

12:30 Походный обед. Отдых на берегу моря. Фотосессия.

14:00 Отправление в Южно-Сахалинск.

16:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницуили к месту сбора.

Ужин (самостоятельно).

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь:

  • удобные кроссовки или треккинговую обувь;
  • резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
  • средство от комаров;
  • для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце;
  • при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Джип-тур на мыс Птичий и мыс ВеликанДжип-тур на мыс Птичий и мыс ВеликанДжип-тур на мыс Птичий и мыс ВеликанДжип-тур на мыс Птичий и мыс Великан
3 день

Сивучи и морские ворота Сахалина

Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.

09:00 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск – г. Невельск.

Дорога до г. Невельска проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин — Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км. Наивысшая точка — гора Старицкого, поднимается над уровнем моря на 439 метров.

С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине. В начале 19 века на месте Невельска располагались айнские поселения Понто-Кэси, что в переводе означает «на краю озера». С 1905–1946, город носил японское название Хонто.

10:45 Прибытие в г. Невельск. Посещение набережной города.

11:15 Отправление к месту проведения экскурсии.

11:30 Прибытие на морское побережье. Проверка документов, инструктаж, выдача спасжилетов.

12:00–12:30 Морская прогулка к сивучам. Продолжительность 30 минут.

Выход на лодке к брекватеру с лежбищем сивучей, общее расстояние на воде (от берега до брекватера): 3 км.

Мы увидим уникальное природное явление (только в трех местах на планете: Невельск/Сахалин, Камчатка, Сиэтл/США) — лежбище сивучей в черте города, услышим их “диалоги”, на минимальном расстоянии сделаем потрясающие фотографии.

12:30 Возвращение на берег.

12:45 Отправление вдоль живописного, морского побережья в порт-город Холмск.

Город Холмск является главными морскими воротами Сахалина. Морской порт Холмск расположен на юго-западном побережье острова, в вершине залива Невельского и включает в себя Южную гавань и Северную гавань.

13:30–14:20 Прибытие в г. Холмск. Обзорная экскурсия.

Во время экскурсии мы увидим останки старого японского целлюлозно-бумажного завода, посетим двор, где прожил юные годы наш знаменитый поэт, музыкант и композитор. Интересный факт: в г. Холмск родился Игорь Николаев.

Прогуляемся по приморскому бульвару и сделаем красивые фото на фоне морского побережья, с панорамными видами на главные морские ворота Сахалина, соединяющие остров с материком.

14:20–15:30 Обед в кафе на территории Приморского бульвара (оплата самостоятельно). Прогулка по набережной.

15:30 Отправление в г. Южно-Сахалинск по еще одному из красивых перевалов нашего острова, Холмскому перевалу.

По пути сделаем остановку на самой высокой точке перевала, с которой открывается дивный вид. Посетим мемориал павшим при штурме перевала войнам, во время освобождения Южного Сахалина в 1945 году.

Заедем на базу «Бамбучки», где можно устроить фотоссесию на фоне осколков губернаторства Карафуто.

18:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: непродуваемые туристические/спортивные штаны и куртку с капюшоном, под них – флиску и термобелье, шарф/снуд, головной убор (плотно прилегающий к голове), треккинговая обувь, средство от укачивания (для тех кого укачивает, прием за 1 час до отправления), документ удостоверяющий личность, плащ-дождевик при неблагоприятных погодных условиях.

Сивучи и морские ворота СахалинаСивучи и морские ворота СахалинаСивучи и морские ворота СахалинаСивучи и морские ворота Сахалина
4 день

Маяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устриц

05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.

Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.

06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.

08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.

09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.

11:00 Прибытие на маяк Анива.

Маяк Анива (яп. Нака — Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.

Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.

Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.

12:00 Переход к мысу Мраморный. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.

13:00 Прибытие на мыс Мраморный. Прогулка, фотосессия.

13:30 Отправление в пос. Новиково.

14:30 Прибытие в пос. Новиково Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).

14:45 Трансфер в лагуну Буссе.

15:15 Прибытие на побережье лагуны.

Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.

Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!

Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.

В меню: 1/2 бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.

18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск.

20:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

Ужин (самостоятельно).

Внимание!

  • Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации.
  • Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания.
  • Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
  • Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.

Рекомендации:

  • Маяк Анива— на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
  • Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Маяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устрицМаяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устрицМаяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устрицМаяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устрицМаяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устриц
5 день

Свободный день. Джип-тур на мыс Виндис и мыс Кузнецова (за доп. плату)

Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.

Свободное время.

Джип-тур мыс Виндис и мыс Кузнецова за доп. плату.

07:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.

08:30 Прибытие в г. Невельск. Небольшая санитарная остановка. Отправление в пос. Шебунино.

09:30 Прибытие в пос. Шебунино. Небольшой отдых перед отправлением по сложному участку дороги. Водитель готовит машину для движения по песку.

11:00 Прибытие на мыс Виндис (гора Коврижка). Остановка для фотосессии на мысе Виндис.

11:30 Отправление на мыс Кузнецова. До мыса Кузнецова движемся по песчаному морскому побережью.

Морские пейзажи, кекуры, реки впадающие в море, дикие лошади на побережье и не покидающее ощущение, что находишься на краю света.

12:00 Прибытие на мыс Кузнецова. Посещение маяка на мысе Кузнецова, пешие прогулки по окрестностям.

Мы увидим гигантские «пальцы», «арки», «ворота» — все это в живописном беспорядке разбросано недалеко от берега. Сами же берега грозно нависают над поверхностью воды, образуя огромные волноприбойные ниши.

13:30 Походный обед с морепродуктами. Отдых на берегу.

16:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск.

20:30 Прибытие в гостиницу. Окончание экскурсии.

Ужин (самостоятельно).

Стоимость экскурсии:

  • даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 — 12 800 руб. /чел.;
  • даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 — 14 800 руб. /чел.

Рекомендации. На данном маршруте желательно иметь:

  • удобные кроссовки или треккинговую обувь;
  • непродуваемые туристические / спортивные штаны и куртку с капюшоном;
  • резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
  • средство от комаров;
  • для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце;
  • резиновые сапоги или дождевики на обувь;
  • сменную одежду.
Свободный день. Джип-тур на мыс Виндис и мыс Кузнецова (за доп. плату)Свободный день. Джип-тур на мыс Виндис и мыс Кузнецова (за доп. плату)Свободный день. Джип-тур на мыс Виндис и мыс Кузнецова (за доп. плату)Свободный день. Джип-тур на мыс Виндис и мыс Кузнецова (за доп. плату)
6 день

Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска

Завтрак в гостинице.

Сдача номеров до 12:00,возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки.

Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.

Важно: Трансфер предоставляется гостям, оплатившим проживание в г. Южно-Сахалинске.

Проживание

Стоимость тура без проживания в гостинице Южно-Сахалинска:

  • даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 — 51 100 руб. /чел.;
  • даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 — 55 400 руб. /чел.

Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 5 ночей), руб:

ГостиницыДвухместное размещениеОдноместное размещениеДоп. ночи
двухместный / одноместный
Юность 3*14 50024 5002 900 / 4 900
Белка 3*16 00027 2503 200 / 5 450
Юбилейная 3*
(одна большая кровать)		16 50030 5003 300 / 6 100
Юбилейная 3*
(две раздельные кровати)		16 50030 5003 600 / 6 650
Гагарин 3*18 00029 0003 600 / 5 800
Мега Палас Отель 4*
(одна большая кровать)		24 50041 5004 900 / 8 300
Мега Палас Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)		23 75041 5004 750 / 9 300
Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)		25 00043 0005 000 / 8 600
Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)		26 25045 3505 250 / 9 070
Парадайс Ризот отель 4*30 00055 0006 000 / 11 000

При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:

  • трансфер на прибытие предоставляется только до базовых гостиниц;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.

Варианты проживания

Гостиница «Юбилейная»

5 ночей

Гостиница «Юбилейная» находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.

Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.

В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.

Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.

Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.

Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»

Отель «Санта Ризот»

5 ночей

Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.

В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.

В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.

В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал. В зимнее время гости могут пройти обучение катанию на лыжах и взять напрокат лыжное снаряжение.

Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка.

Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»Отель «Санта Ризот»

Отель «Мега Палас»

5 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»

Отель «Гагарин»

5 ночей

Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»

Гостиница «Белка»

5 ночей

Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.

Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.

Гостиница открыта в 2003 году.

Реновирована в 2019 году.

Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Отель «Парадайс Ризот»

5 ночей

Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта «Горный воздух».

Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.

Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.

Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.

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Отель «Юность»

5 ночей

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
  • Плащ-дождевик
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание в гостинице Южно-Сахалинска - от 14 500 руб. /чел
  • Доплата за ранний заезд в гостиницу - 50%/номер/сутки
  • Доплата за поздний выезд из гостиницы - 50%/номер/сутки
  • Трансфер в аэропорт при самостоятельном бронировании проживания
  • При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: трансфер на прибытие предоставляется только до базовых гостиництурист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц
  • Трансфер на прибытие предоставляется только до базовых гостиниц
  • Турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц
  • Джип-тур мыс Виндис и мыс Кузнецова: даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 - 12 800 руб. /чел. даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 - 14 800 руб. /чел
  • Даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 - 12 800 руб. /чел
  • Даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 - 14 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей);
  • крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь (кроссовки нежелательны);
  • непромокаемая куртка с капюшоном;
  • спортивные штаны;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения;
  • солнцезащитные очки;
  • емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов;
  • средство защиты от комаров;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности.

Важно:

  • Хорошим правилом будет использование нескольких слоев одежды, с возможностью снять или надеть дополнительный.
  • Ветровка на мембране будет вашим лучшим другом на экскурсиях.
  • Сменные носки в рюкзаке тоже не помешают.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
9 авг 2024
Спасибо туристической компании "Большая Страна" за прекрасно организованный тур по маршруту "Сахалин - остров Белых скал". Все заявленное было выполнено с лихвой. Спасибо Анастасии Луценко за четкую связь и своевременное
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информирование. Спасибо сотрудникам принимающей стороны за теплый прием и интересные маршруты, хорошее размещение в отелях. Особенная благодарность экскурсоводу по Сахалину Виталию, координатору и нашему водителю по Итурупу Игорю, придавшему неповторимый колорит всему путешествию, а также хозяйке гостиницы "Касатка" Светлане, улыбка которой как визитная карточка Курильска.

Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.
О
8 авг 2024
Большое спасибо "Большой Стране", за то, что она открывает нам нашу Большую Страну!
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!
Е
5 авг 2024
Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!
Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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