Будьте готовы к дегустации морепродуктов! Креветка, краб, гребешок и лосось — всё по-настоящему свежее и готовится по особым рецептам, секреты которых знают лишь местные повара.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00, возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки.
15:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена.
Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов цента.
17:10–18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.
На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину.
Погода на Сахалине меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.
Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу. Отдых.
Джип-тур на мыс Птичий и мыс Великан
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
07:30 Выезд на экскурсию. Движение в сторону мыса с остановкой в поселке Охотское. Время в пути ~2,5 часа.
По пути следования открываются живописные панорамы острова и многочисленных озёр.
10:00 Прибытие на мысы, выходим на пешеходную прогулку. Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой.
Мыс Птичий и Мыс Великан — одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина.
Возле берега находится множество останцев в виде арок и каменных столбов, на которых располагаются птичьи колонии.
В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей.
Причудливые гигантские надводные надстройки поражают впечатление своими очертаниями, и названия им под стать — Великан, боец!
На вершинах скал и арок суетятся крикливые чайки, гордо восседают бакланы и снуют стрижи.
Вдоль узкой полосы песчаного пляжа протянулись елово-пихтовые леса на морской террасе, где елочки старательно прячутся от холодного морского ветра, повернувшись к Охотскому морю «спиной».
Место отдаленное, но уединенным его назовешь не всегда. Уж очень много желающих полюбоваться местными красотами! И даже бездорожье никого не пугает.
Берег на мысе обрывистый и заканчивается лесом из почти что мачтовых сосен. А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты.
12:30 Походный обед. Отдых на берегу моря. Фотосессия.
14:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
16:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницуили к месту сбора.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь:
- удобные кроссовки или треккинговую обувь;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
- средство от комаров;
- для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце;
- при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Сивучи и морские ворота Сахалина
Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
09:00 Отправление по маршруту г. Южно-Сахалинск – г. Невельск.
Дорога до г. Невельска проходит через один из живописных и высоких перевалов о. Сахалин — Ловецкий перевал, протяженность которого около 13 км. Наивысшая точка — гора Старицкого, поднимается над уровнем моря на 439 метров.
С перевала открываются красивейшие виды на сахалинские сопки, что позволяет увидеть всю красоту растительного мира на Сахалине. В начале 19 века на месте Невельска располагались айнские поселения Понто-Кэси, что в переводе означает «на краю озера». С 1905–1946, город носил японское название Хонто.
10:45 Прибытие в г. Невельск. Посещение набережной города.
11:15 Отправление к месту проведения экскурсии.
11:30 Прибытие на морское побережье. Проверка документов, инструктаж, выдача спасжилетов.
12:00–12:30 Морская прогулка к сивучам. Продолжительность 30 минут.
Выход на лодке к брекватеру с лежбищем сивучей, общее расстояние на воде (от берега до брекватера): 3 км.
Мы увидим уникальное природное явление (только в трех местах на планете: Невельск/Сахалин, Камчатка, Сиэтл/США) — лежбище сивучей в черте города, услышим их “диалоги”, на минимальном расстоянии сделаем потрясающие фотографии.
12:30 Возвращение на берег.
12:45 Отправление вдоль живописного, морского побережья в порт-город Холмск.
Город Холмск является главными морскими воротами Сахалина. Морской порт Холмск расположен на юго-западном побережье острова, в вершине залива Невельского и включает в себя Южную гавань и Северную гавань.
13:30–14:20 Прибытие в г. Холмск. Обзорная экскурсия.
Во время экскурсии мы увидим останки старого японского целлюлозно-бумажного завода, посетим двор, где прожил юные годы наш знаменитый поэт, музыкант и композитор. Интересный факт: в г. Холмск родился Игорь Николаев.
Прогуляемся по приморскому бульвару и сделаем красивые фото на фоне морского побережья, с панорамными видами на главные морские ворота Сахалина, соединяющие остров с материком.
14:20–15:30 Обед в кафе на территории Приморского бульвара (оплата самостоятельно). Прогулка по набережной.
15:30 Отправление в г. Южно-Сахалинск по еще одному из красивых перевалов нашего острова, Холмскому перевалу.
По пути сделаем остановку на самой высокой точке перевала, с которой открывается дивный вид. Посетим мемориал павшим при штурме перевала войнам, во время освобождения Южного Сахалина в 1945 году.
Заедем на базу «Бамбучки», где можно устроить фотоссесию на фоне осколков губернаторства Карафуто.
18:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: непродуваемые туристические/спортивные штаны и куртку с капюшоном, под них – флиску и термобелье, шарф/снуд, головной убор (плотно прилегающий к голове), треккинговая обувь, средство от укачивания (для тех кого укачивает, прием за 1 час до отправления), документ удостоверяющий личность, плащ-дождевик при неблагоприятных погодных условиях.
Маяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устриц
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака — Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход к мысу Мраморный. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие на мыс Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Прибытие на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: 1/2 бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Ужин (самостоятельно).
Внимание!
- Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации.
- Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания.
- Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
- Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
- Маяк Анива— на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Свободный день. Джип-тур на мыс Виндис и мыс Кузнецова (за доп. плату)
Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
Свободное время.
Джип-тур мыс Виндис и мыс Кузнецова за доп. плату.
07:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.
08:30 Прибытие в г. Невельск. Небольшая санитарная остановка. Отправление в пос. Шебунино.
09:30 Прибытие в пос. Шебунино. Небольшой отдых перед отправлением по сложному участку дороги. Водитель готовит машину для движения по песку.
11:00 Прибытие на мыс Виндис (гора Коврижка). Остановка для фотосессии на мысе Виндис.
11:30 Отправление на мыс Кузнецова. До мыса Кузнецова движемся по песчаному морскому побережью.
Морские пейзажи, кекуры, реки впадающие в море, дикие лошади на побережье и не покидающее ощущение, что находишься на краю света.
12:00 Прибытие на мыс Кузнецова. Посещение маяка на мысе Кузнецова, пешие прогулки по окрестностям.
Мы увидим гигантские «пальцы», «арки», «ворота» — все это в живописном беспорядке разбросано недалеко от берега. Сами же берега грозно нависают над поверхностью воды, образуя огромные волноприбойные ниши.
13:30 Походный обед с морепродуктами. Отдых на берегу.
16:00 Отправление в г. Южно-Сахалинск.
20:30 Прибытие в гостиницу. Окончание экскурсии.
Ужин (самостоятельно).
Стоимость экскурсии:
- даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 — 12 800 руб. /чел.;
- даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 — 14 800 руб. /чел.
Рекомендации. На данном маршруте желательно иметь:
- удобные кроссовки или треккинговую обувь;
- непродуваемые туристические / спортивные штаны и куртку с капюшоном;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
- средство от комаров;
- для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце;
- резиновые сапоги или дождевики на обувь;
- сменную одежду.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
Завтрак в гостинице.
Сдача номеров до 12:00,возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Важно: Трансфер предоставляется гостям, оплатившим проживание в г. Южно-Сахалинске.
Проживание
Стоимость тура без проживания в гостинице Южно-Сахалинска:
- даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 — 51 100 руб. /чел.;
- даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 — 55 400 руб. /чел.
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 5 ночей), руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. ночи
двухместный / одноместный
|Юность 3*
|14 500
|24 500
|2 900 / 4 900
|Белка 3*
|16 000
|27 250
|3 200 / 5 450
|Юбилейная 3*
(одна большая кровать)
|16 500
|30 500
|3 300 / 6 100
|Юбилейная 3*
(две раздельные кровати)
|16 500
|30 500
|3 600 / 6 650
|Гагарин 3*
|18 000
|29 000
|3 600 / 5 800
|Мега Палас Отель 4*
(одна большая кровать)
|24 500
|41 500
|4 900 / 8 300
|Мега Палас Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|23 750
|41 500
|4 750 / 9 300
|Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|25 000
|43 000
|5 000 / 8 600
|Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)
|26 250
|45 350
|5 250 / 9 070
|Парадайс Ризот отель 4*
|30 000
|55 000
|6 000 / 11 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие предоставляется только до базовых гостиниц;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
Варианты проживания
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница «Юбилейная» находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.
Отель «Санта Ризот»
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал. В зимнее время гости могут пройти обучение катанию на лыжах и взять напрокат лыжное снаряжение.
Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Гагарин»
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Гостиница «Белка»
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Парадайс Ризот»
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта «Горный воздух».
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание в гостинице Южно-Сахалинска - от 14 500 руб. /чел
- Доплата за ранний заезд в гостиницу - 50%/номер/сутки
- Доплата за поздний выезд из гостиницы - 50%/номер/сутки
- Трансфер в аэропорт при самостоятельном бронировании проживания
- При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: трансфер на прибытие предоставляется только до базовых гостиництурист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц
- Трансфер на прибытие предоставляется только до базовых гостиниц
- Турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц
- Джип-тур мыс Виндис и мыс Кузнецова: даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 - 12 800 руб. /чел. даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 - 14 800 руб. /чел
- Даты заездов: с 15.05.2024 по 05.06.2024 - 12 800 руб. /чел
- Даты заездов: с 12.06.2024 по 17.07.2024 - 14 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей);
- крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь (кроссовки нежелательны);
- непромокаемая куртка с капюшоном;
- спортивные штаны;
- головной убор (кепка и шапка);
- рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения;
- солнцезащитные очки;
- емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов;
- средство защиты от комаров;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности.
Важно:
- Хорошим правилом будет использование нескольких слоев одежды, с возможностью снять или надеть дополнительный.
- Ветровка на мембране будет вашим лучшим другом на экскурсиях.
- Сменные носки в рюкзаке тоже не помешают.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!