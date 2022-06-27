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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Вылет на о. Итуруп
Регистрация на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск. Встреча. Трансфер на ужин.
Ужин в кафе.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
09:45 Трансфер в краеведческий музей.
10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.
11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
15:30 Отдых на берегу.
16:30 Трансфер на термальные источники.
18:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
19:30 Обратный трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: Для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Морская прогулка вдоль побережья. Бухта Парусная. Озеро Сопочное. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км.
Скалы состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Первая бухта нашей экскурсии – Парусная. Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья).
Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление на лодке к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: На данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Внимание! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение смотровой площадки.
10:45 Посещение поля грязевых котлов. Варим яйца в термальном ручье и дегустируем с икрой.
12:45 Выезд к комплексу с термальными источниками.
13:00 Прибытие к термальному комплексу. Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия.
14:00 Возвращение к термальному комплексу. Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, сыра).
15:00 Купание в термальных источниках. Отдых.
17:00 Трансфер в Курильск.
18:00 Прибытие в Курильск.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Окончание программы
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
Сдача номеров
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Проживание
Тур предусматривает размещение на о. Итуруп в стандартных номерах в гостевом доме «Касатка», в гостинице «Итуруп» или подобное.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|При двухместном размещении
|Ребенок до 12 лет при двухместном размещении
|91 339
|88 339
Доплата за одноместное размещение — 14 000 руб.
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 6 000 руб. /номер.
Варианты проживания
Касатка
Открыт в мае 2022 года. Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.
Номерной фонд: 4 номера с раздельными кроватями с санузлом, двумя душевыми комнатами на 4 номера; 2 номера с одной кроватью с удобствами в номере.
Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:
- койко-место;
- двухместные номера с раздельными кроватями;
- возможность установки дополнительной кровати (за отдельную оплату);
- прачечная;
- гладильная доска, утюг;
- две душевых комнаты;
- холодильник в холле;
- оборудованная зона отдыха.
Возможность размещения:
- койко-место;
- двухместный номер;
- дополнительная кровать в каждый номер (по желанию, за дополнительную плату).
Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.
Рестораны и кафе
- кафе «Итуруп» — расстояние от хостела до кафе 300 метров.
- кафе «Восточная кухня» — расстояние от хостела до кафе 300 метров.
- кафе «Альянс» — расстояние от хостела до кафе 1,5 км.
Гостиница «Итуруп»
Гостиница «Итуруп» – это трехэтажное здание, с хорошим современным ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабиной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Размещение на о. Итуруп - стандартные номера в гостевом доме "Касатка", в гостинице "Итуруп" или подобное
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Входные билеты в музеи и на источники
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 14 800 руб. /чел
- Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп - 14 000 руб
- Питание, не указанное в программе
- Питание, указанное в программе пометкой «самостоятельно»
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 6 000 руб. /номер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
- средства от комаров;
- защитный крем от солнца;
- головной убор.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления разрешительных документов:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое время на Сахалине?
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
Какие мобильные операторы есть на Сахалине?
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включенные в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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