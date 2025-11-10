Мои заказы

Острова Сахалин и Кунашир

Острова Сахалин и Кунашир, словно волшебные миражи, манят в захватывающее путешествие.

Не упустите возможность увидеть сразу два удивительных острова Курильской гряды! Вас ждёт незабываемое приключение, полное ярких впечатлений.

Вы увидите вулканы Головнина
читать дальше

и Менделеева, отправитесь на мыс Столбчатый, который удивит вас своей уникальной красотой, посетите необычный Головнинский клиф, насладитесь вкуснейшими деликатесами, встретитесь с Тихим океаном и полюбуетесь прекрасными озёрами Кипящее и Горячее.

Ближайшие даты:
20
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости
бронируется и оплачивается заранее.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Бухта Тихая. Гастрономический обед

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков «Взморье», где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обедБухта Тихая. Гастрономический обед
3 день

Отправление на Кунашир

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на о. Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.

Отправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на Кунашир
4 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Подход судна в порт Южно-Курильска, о. Кунашир.

Встреча в порту.

09:00 Завтрак в кафе.

Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.

Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках по желанию.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
5 день

Головнинский клиф. Полуостров Весловский

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается, и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Обратите внимание! Проехать к клифу возможно только в большой отлив.

Обед на берегу океана.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф. Полуостров ВесловскийГоловнинский клиф. Полуостров ВесловскийГоловнинский клиф. Полуостров Весловский
6 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно!

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
7 день

Мыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на Сахалин

09:00 Освобождение номеров. Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

18:00 Ужин в кафе.

19:00 Оформление на судно.

22:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на Сахалин.

Мыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на СахалинМыс Столбчатый. Отправление на теплоходе на Сахалин
8 день

Прибытие в порт Корсаков

Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.

20:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие в порт Корсаков
9 день

Джип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска с гидом на джипах.

Время в пути 3 часа, за которые мы проедем 100 км, первая половина пути — федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути — сложная дорога через перевал.

После Охотска промчитесь по берегу моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал, и вот уже перед вами взмывают ввысь величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами. Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары.

Прогулка по побережью доставит большое удовольствие, один мыс Птичий чего стоит.

Прогулка по морским террасам и сахалинской тайге познакомит вас с разнообразным миром флоры. Гид расскажет много интересного.

Обед — ланч-бокс (японская кухня), дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Джип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моряДжип-тур. Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря
10 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 156 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по всему туру – 15 400 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/«Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел./3 ночи.

Варианты проживания

Гостиница «Гагарин» 3

4 ночи

Расположенный в Южно-Сахалинске отель «Гагарин» предлагает своим гостям разместиться в тихой и комфортной атмосфере.

Здесь вы найдете современную мебель и технику.

В ресторане каждое утро персонал сервирует завтраки. В любое время суток в городе можно отыскать заведение, где можно перекусить или повеселиться.

Всего в нескольких минутах от комплекса находится аэропорт.

Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3Гостиница «Гагарин» 3
Гостиница «Флагман»

3 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»
Каюта теплохода

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице Гагарин 3
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание, указанное в программе, в том числе трёхразовое на Кунашире
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 24 000 руб. /чел
  • Билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 24 000 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Доплаты на Кунашире за повышенный уровень комфорта проживания (по желанию)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

