Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия
Прилет на остров Сахалин.
Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.
Обзорная экскурсия «Островная столица».
Это увлекательное путешествие по главным достопримечательностям столицы Сахалина, где современный облик города переплетается с его богатой историей.
Экскурсия познакомит вас с историей острова, его культурными особенностями и позволит ощутить уникальную атмосферу этого дальневосточного уголка России.
- Площадь Победы.
- Кафедральный собор Рождества Христова.
- «Горный воздух» (по метеоусловиям).
- Площадь Славы.
- Площадь Ленина.
- Краеведческий музей (снаружи).
14:00 Заселение в отель (раннее заселение за доп. оплату).
Свободное время.
18:00 Ужин приветственный в ресторане «601».
Ужин в ресторане «601» — это великолепное кулинарное путешествие, где каждый ингредиент тщательно отобран, а блюда приготовлены с любовью и вниманием к деталям. Насладитесь изысканными морепродуктами и уникальной атмосферой, которая сделает ваш вечер незабываемым!
20:00 Возвращение в отель.
Лагуна Буссе
Лагуна Буссе — одно из самых живописных и уникальных мест Сахалина, известное своей кристально чистой водой и обилием морепродуктов.
Во время экскурсии вы сможете насладиться видами лагуны, где обитают сахалинские устрицы и морские ежи, и даже попробовать их прямо на месте.
Гиды расскажут об экосистеме лагуны, её природных особенностях и роли в жизни сахалинцев.
Это путешествие подарит вам редкую возможность познакомиться с природой Сахалина и отведать свежие морские деликатесы в окружении потрясающих пейзажей.
Выезд из Южно-Сахалинска (зависит от отлива).
Начинается путешествие от Южно-Сахалинска до лагуны Буссе.
Дорога занимает около 2-2,5 часов. По дороге гид-экскурсовод расскажет об истории и природе Сахалина, а также о значимости лагуны, по пути будут санитарные остановки.
Прибытие к лагуне Буссе.
После прибытия на место группа делает остановку у берега лагуны, где открывается вид на чистые воды и живописные окрестности. Здесь гид расскажет о фауне и особенностях экосистемы лагуны.
Выезд на устричную банку.
Гостям выдают забродники и спасжилеты, проводят инструктаж ТБ, и далее на весельном катамаране / лодке группа отправляется на устричную банку, где прямо в естественных условиях обитают устрицы.
Вы сможете увидеть, как растут и добываются устрицы, узнать о процессе их выращивания и условиях, необходимых для их сохранения.
Под руководством специалистов участники могут поучаствовать в сборе сахалинских устриц.
Здесь вы сможете попробовать свежие устрицы прямо с устричной банки, насладившись неповторимым вкусом и чистотой продуктов.
Обед в уютном шатре.
После экскурсии и сбора морепродуктов группу ждет обед в специально оборудованном шатре на берегу лагуны.
Вас угощают горячими блюдами из местных продуктов, свежеприготовленными устрицами и другими деликатесами. В шатре можно насладиться уютной атмосферой и отдохнуть после активного дня на природе.
Возвращение в Южно-Сахалинск.
После обеда и отдыха группа отправляется обратно, наслаждаясь видами сахалинской природы.
Возвращение в отель, небольшой отдых и выезд на ужин в корейский ресторан «Пак Де Гам».
Погрузитесь в атмосферу корейской кухни в ресторане «Пак Де Гам», где вас ждёт незабываемый ужин гриль-барбекю.
В центре стола установлен угольный гриль, где вы сможете самостоятельно приготовить отборное мясо — сочную говядину (булгоги), нежное свиное мясо и куриные грудки, маринованные в особом соусе.
К каждому блюду подаются ароматные соусы и специи для создания идеального вкусового сочетания. Ресторан славится своими традиционными блюдами, приготовленными по аутентичным рецептам.
Возвращение в отель.
Вылет на о. Итуруп. Термальные источники «Ванночки»
Завтрак в отеле.
12:00 Сдача номеров в отеле (если поздний вылет, то доплата за позднее выселение самостоятельно).
Сбор группы в лобби.
Выезд из гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Встреча с гидом.
Вылет на Итуруп. Время вылета зависит от летнего расписания.
Прибытие на Итуруп (г. Курильск), трансфер в гостиницу.
Посещение термальных источников «Ванночки».
Водно-оздоровительный комплекс «Ванночки» находится в 2 км южнее Курильска на берегу Курильского залива.
По химическому составу вода из скважины относится к среднеминерализованной хлоридной натриевой, обладает слабокислой реакцией среды, содержит в кондиционных количествах биологически активный кремний и повышенных диоксид углерода, бром и бор.
Вода отвечает всем требованиям, предъявляемым к минеральным водам для внутреннего лечебно-питьевого применения и для использования в виде ванн.
Ужин в кафе «Альянс».
Заселение в отель.
Продолжительность: 1-2 часа.
Общее расстояние: около 12 км.
Расстояние пешком: около 2-3 км.
Дорога: грунтовая.
Транспорт: джип (3-4 пассажира).
Белые и Черные скалы. Вулкан Баранского
09:00-10:00 Завтрак в отеле.
10:00 Сбор группы в лобби.
10:00-13:00 Поездка на Черные и Белые скалы.
Одно из самых фотогеничных и узнаваемых мест на Курильских островах — Белые скалы. Они поражают своей резной формой и эффектно выглядят на контрасте с черным вулканическим песком пляжа, раскинувшегося у их подножия.
13:00-14:00 Обед в кафе «Альянс».
14:00-18:00 Переезд к подножью вулкана Баранского.
Вулкан Баранский (1951 м.) расположен в кальдере Кипящей, такое же название получило месторождение термальных вод.
Склоны вулкана Баранский изобилуют грязевыми и минеральными источниками.
Кроме мелких термальных источников вулкана Баранского, интересно озеро Изумрудное око, которое имеет температуру не менее 80 градусов. Купаться в нем, конечно, нельзя, но можно проследовать по руслу берущей здесь начало реки Кипящей с абсолютно кислой водой.
На реке длиной 4 км находятся красивые пороги и горячий водопад (температура воды, падающей с 8-метровой высоты, составляет 43 градуса).
Посещение кипящих озер – истоков реки Кипящая. Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.
Выложенные природным камнем ванны, наполненные термальной водой температурой около 40°С, в любую погоду скрыты в облаках пара. А нависающие над бирюзовой гладью заросли бамбука напоминают пейзажи какой-то тропической страны.
Вы искупаетесь в термальных водах и сварите яйца в термальной воде.
19:00 Ужин в кафе «Альянс».
Возвращение в гостиницу.
Время: 09:00–19:00.
Продолжительность: 10 часов.
Дорога: грунтовая.
Общее расстояние: около 83 км.
Расстояние пешком: около 2-3 км.
Транспорт: джип (3-4 пассажира).
Залив Касатка. Лавовое плато Янкито
09:00-10:00 Завтрак в отеле.
Сдача номеров.
10:00 Экскурсия на залив Касатка.
В заливе Касатка, расположенном в восточной части Итурупа, можно непосредственно прикоснуться к Тихому океану. Побережье украшает чудесный зеркальный пляж с прозрачной, блестящей под солнечными лучами водой, а рядом возвышается громада Чертовой скалы.
На берегу, на вечной стоянке, позиционируется выброшенный волнами буксир – излюбленная «декорация» для фотосессий.
В заливе имеется интересный геологический объект – Чертова скала (Чертовка) – экструзивный выход вулканических горных пород.
15:00-16:00 Обед в кафе «Альянс».
16:00 Посещение лавового плато Янкито.
Хотите узнать, как выглядит настоящий Марс, не покидая Земли?
Янкито – уникальное лавовое плато на Итурупе, созданное самой природой, и напоминает марсианский ландшафт.
Появилось плато много тысяч лет назад, при извержениях вулкана, и расположилось на западном побережье Итурупа таким образом, будто разделяет между собой воду и сушу.
Твердые породы Янкито красно-коричневого цвета обрываются в море, где их омывают волны.
Плато имеет необычную форму, созданную потоками лавы разных цветов и структур, которые застыли в различных формах и узорах.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Сахалин. Время вылета зависит от летнего расписания.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска.
Заселение, отдых.
Ужин в ресторане отеля «Азия».
Ресторан «Азия» очарует Вас неповторимой атмосферой Дальнего Востока.
Здесь Вы сможете попробовать традиционные японские, китайские и, конечно, корейские деликатесы, которые составляют основу гастрономической культуры стран Юго-Восточной Азии.
Уникальность гастрономической концепции ресторана в следовании новейшим тенденциям в области кулинарии, которые призывают нас экспериментировать, не бояться самых смелых открытий в смешении гастрономических культур.
Время: 09:00–17:00.
Продолжительность: 8 часов.
Дорога: грунтовая.
Общее расстояние: около 80 км.
Расстояние пешком: около 2-3 км.
Транспорт: джип (3-4 пассажира).
Мыс "Великан" и мыс "Птичий"
Мыс «Великан» – памятник природы, самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Этот памятник природы, получивший свой статус в 1990 году, расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова.
Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов, на которых располагаются колонии птиц.
Эти каменные исполины расположились в уютных бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой.
Завтрак в отеле.
Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом.
Отправление.
Время в пути ориентировочно 2,5 часа.
Протяженность маршрута 195 км.
Прибытие на мыс «Великан».
Прогулка по морскому побережью.
Обед-пикник на берегу Охотского моря от шеф-повара.
Свободное время, прогулка.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане «Гиорги» грузинской кухни.
Трансфер в отель.
«Гиорги» – это уютное и атмосферное место, где можно насладиться великолепной грузинской кухней и приятной атмосферой. Ресторан предлагает широкий выбор блюд, включающих классические грузинские закуски, супы, мясные блюда, а также разнообразные салаты.
Время: 09:00–18:00.
Продолжительность: 9 часов.
Общее расстояние: около 135 км.
Расстояние пешком: около 2-3 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – п. Весточка – п. Охотское – мысы Птичий и Великан.
Транспорт: джип (3-4 пассажира), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
Бухта Тихая
Бухта Тихая –одна из главных достопримечательностей Сахалинской области. Живописный уголок на восточном побережье острова, который полон спокойствия и тишины!
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в лобби отеля. Отправление.
Маршрут начинается с города Южно-Сахалинск. Время в пути ориентировочно 2-3 часа. Расстояние – 140 км.
Прибытие на место.
Прогулка вдоль бухты Тихой и у подножия Хребта Жданко.
Обед в бухте Тихой – пикник (уха из свежей рыбы, крабы, корейские салаты).
Возвращение в Южно-Сахалинск.
Трансфер в отель.
Ужин заключительный в ресторане отеля «Бамбу».
Японский ресторан «BamBoo» всегда гордился необыкновенным качеством и свежестью своих блюд, непревзойденным сервисом и захватывающими видами на вечерний город. Здесь предлагается большое разнообразие блюд японской кухни с добавлением самых свежих морских продуктов.
Время: 09:00–18:00.
Продолжительность: 9 часов.
Общее расстояние: около 130 км.
Расстояние пешком: около 2 км Маршрут: г. Южно-Сахалинск – Взморье – Бухта Тихая.
Транспорт: джип (3-4 пассажира), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
Завтрак в отеле.
12:00 Сдача номеров.
Сбор группы в лобби отеля.
Выезд на рынок «Успех», который является главным местом для покупки свежих и вкусных морепродуктов.
Здесь, по Вашему желанию, Вам упакуют все в дорогу, чтобы дома Вы смогли насладиться сахалинскими деликатесами.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 4* в Южно-Сахалинске (двухместное размещение) и гостинице «Янкито» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека с проживанием — 354 300 руб.
Одноместное размещение возможно за дополнительную плату – 44 200 руб.
Варианты проживания
Отель «Мега Палас»
Этот отель расположен на дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор.
К услугам гостей ресторан с разнообразным меню, спа-центр и ночной клуб.
Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает всего 15 минут.
Многоэтажный отель «Мега Палас» предлагает своим гостям современные номера и апартаменты с мебелью в старинном стиле.
В каждом номере есть кабельное телевидение, сейф и мини-бар.
Спа-центр отеля включает в себя фитнес-центр, гидромассажную ванну и сауну.
Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно попробовать в ресторане «Гриль на небе». Также в отеле есть ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo.
Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Аэропорт Южно-Сахалинска находится в 30 минутах езды от отеля. Поездка до центрального железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска занимает 20 минут.
Гостиница «Янкито»
Гостиница «Янкито» расположена на берегу Охотского моря на острове Итуруп. Гостям предлагается проживание в просторных номерах с большими ванными комнатами и видом на Тихий океан.
Этот отель располагается в 46 км от центра города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице 4* (двухместное размещение) и проживание на Итурупе в гостинице Янкито (двухместное размещение)
- Питание по программе (завтраки, обеды, ужины)
- Встречи/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- Встречи/проводы в аэропорту Курильска
- Сопровождение гида во время маршрута
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты на термальные источники ("Ванночки" и "На Баранском")
- Трансферы по программе
- Аренда лодки на Буссе
- Оформление погран. пропусков
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Итуруп - Южно-Сахалинск (возможно изменение стоимости) - от 17600 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- непродуваемая куртка с капюшоном;
- дождевик;
- кофта с длинным рукавом;
- длинные штаны;
- перчатки;
- шапка;
- тёплые носки;
- удобные кроссовки или треккинговая обувь;
- купальник;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
Дополнительно:
- средства от насекомых;
- средство от укачивания.
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка входит в стоимость тура.
В случае наступления страхового случая необходимо связаться с Сервисным центром страховой компании по номеру телефона, указанному в страховом полисе.
Случаи, которые не признаются страховыми, указаны в правилах страхования.
Также при возникновении случая, который не признан страховым по полису ДМС, вы можете получить медицинскую помощь по полису ОМС, связавшись с медицинским учреждением по телефонам 103, 112 или 1-300.
Какие правила техники безопасности необходимо знать?
Во время тура требуется:
1. Выполнять все указания гида или сопровождающего;
2. Сообщать гиду или сопровождающему обо всех проблемах со здоровьем и о других обстоятельствах, которые могут повлиять на программу тура, заранее;
3. Следить за состоянием ног и при возникновении возможности образования мозолей, потертостей предупредить гида или сопровождающего и прекратить движение, переобуться и защитить опасные места пластырем, бинтом и т. д.;
4. Бережно, уважительно относиться к природе, вежливо вести себя с другими участниками туристической группы и местными жителями;
5. Четко следовать советам инструктора перед тем, как отправиться в поход.
Обязательно берите с собой всё, что скажут, и не нагружайте себя лишними вещами;
6. В случае получения травмы (даже незначительной), симптомов теплового удара, отравления или любых других признаках недомогания, обязательно сообщайте об этом руководителю группы. Даже если вы считаете, что ничего страшного не произошло;
7. Двигаться только в составе своей туристической группы. Если вы устали и хотите сделать привал — обязательно сообщите об этом руководителю группы. Ни в коем случае не ходите на разведку самостоятельно, не допускайте отставания от остальных туристов, не уходите далеко от группы;
8. Нельзя собирать ягоды, грибы, травы и другие растения во время похода, и уж тем более пробовать их. В природе существует масса ложно съедобных грибов и ягод, употребление которых может привести к летальному исходу.
9. Не разбрасывайте мусор. Ни в коем случае не бросайте горящие спички или окурки.
10. Запрещено купаться в незнакомых водоемах, в местах с быстрым течением. Не купайтесь в одиночку и без разрешения руководителя группы.
О чём ещё нужно знать перед отправлением в тур?
В туре учтён трансфер. Вас встретят с рейса, но чтобы попасть на обзорную экскурсию в день приезда, лучше прилетать не позднее 15:00.
При возникновении происшествий.
Если вы отстали от группы, заблудились или у вас возникли непредвиденные ситуации, оперативно свяжитесь с представителем вашей принимающей стороны по телефону.
В случае утери или кражи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, незамедлительно обратитесь в местное отделение МВД для получения временного удостоверения, по которому вы сможете пройти регистрацию на рейс.
Забытые вещи.
Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи и не принимает их на хранение.
Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их местоположение, при этом поиск лиц, которые смогут доставить забытые вещи, организуется вами самостоятельно, в том числе за поддержкой в поиске лиц можно обратиться к агенту.
Сувениры.
Лучшее, что можно купить на Сахалине, — гастрономические подарки. Сахалинский мармелад (изготавливается на агар-агаре и из местных ягод).
Также попробуйте лимонад «Горный воздух» с добавлением сока красники.
Традиционное корейское блюдо кимчи (квашеная пекинская капуста) продаётся на развес и в банках.
И, конечно же, красная икра будет отличным подарком для гурманов, только обратите внимание, что по правилам авиакомпаний икра относится к жидким грузам, и в ручной клади можно провезти не более 100 грамм. Поэтому надежно упакуйте банки и сложите их в багаж.
Гребешки, корюшка, горбуша и многие другие виды рыб в копченом, соленом или сушеном виде — уникальные сувениры, привезённые с острова Сахалин.
Даже тихоокеанская сельдь значительно отличается по вкусу от той, которую пробовал каждый житель материка. Не стоит забывать и о крабах, которые здесь гораздо дешевле, чем на материке.
Также на Сахалине можно купить любые японские и корейские товары.
Согласно ст. 7 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», во время совершения путешествия турист обязан соблюдать законодательство страны или региона временного пребывания, уважать его социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры. Соблюдать правила личной безопасности.
Как будет происходить перелёт и встреча в аэропорту?
Вся необходимая информация по Вашему перелёту содержится в маршрут-квитанции.
В случае технических сбоев при онлайн-регистрации на сайте авиаперевозчика регистрация на рейс производится в аэропорту по паспорту.
Перелёт на регулярных рейсах осуществляется исходя из условий забронированного тарифа.
При неявке на регулярный рейс все последующие сегменты автоматически аннулируются согласно правилам авиаперевозчика.
Если вы понимаете, что опаздываете на регулярный рейс, незамедлительно оповестите авиакомпанию и туроператора до окончания регистрации на рейс.
Для того чтобы Ваш перелёт прошел более комфортно, рекомендуем заранее подготовиться к нему, исходя из индивидуальных особенностей организма.
По прибытии рейса в Южно-Сахалинск проследуйте в зону получения багажа.
Если Вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, просим обратиться в Lost&Found Office для заполнения формы PIR.
В форме указываются контакты службы розыска багажа, по которым вы можете уточнять информацию о результатах розыска.
Если вы путешествуете в составе нескольких человек, просим одного из вас выйти из аэропорта и проинформировать представителя о вашей задержке на выходе.
После получения багажа проследуйте в зал прилета.
При выходе в зал вас встретит представитель туроператора и проводит к транспортному средству, на котором будет осуществлён трансфер.
Как происходит размещение в отеле?
Для размещения в отеле вам потребуется паспорт.
Какие-либо дополнительные сборы и налоги отелем не взимаются.
Обратите внимание, что расчетное время заселения в отель — после 14:00, время выселения из номера — до 12:00.
Все дополнительные услуги, которые не входят в бесплатную концепцию отеля, должны быть оплачены при выселении из номера напрямую в отеле.
В случае позднего трансфера и/или вылета продление номера возможно за дополнительную плату на месте при условии наличия свободных номеров.
Повысить категорию питания и улучшить категорию номера вы можете самостоятельно на ресепшен отеля за дополнительную плату и при наличии такой возможности у отеля.
Какие есть особенности местности и климата?
Прохладный и влажный из-за близости холодного Охотского моря.
Летом средняя температура не превышает +19 °C.
При посещении острова Сахалин рекомендуем иметь с собой непродуваемые вещи, ветровки, обязательны головные уборы, солнцезащитные крема.
Желательно обеспечить себя непромокаемой обувью на нескользящей подошве.
Самостоятельное посещение некоторых мест и объектов на острове Сахалин носит повышенный уровень риска травматизма и иных неблагоприятных последствий.
Все экскурсионные программы, предлагаемые представителем принимающей компании на курорте, проводятся профессиональными экскурсоводами, которые прошли специальную подготовку по технике безопасности.
При покупке дополнительных экскурсионных программ в ином месте туроператор и принимающая компания не отвечают за качество этих экскурсий и за возможные последствия.
Что необходимо знать про экскурсионное обслуживание?
Отказ от экскурсий в составе экскурсионной программы осуществляется без пересчета стоимости тура.
Просим заранее оповестить гида, если вы приняли решение не посещать экскурсию по программе.
Если вы пропускаете завтрак в отеле (при условии, что размещение забронировано с питанием) по причине раннего выезда на экскурсию, вы можете заказать ланч-бокс на ресепшен отеля за день до экскурсии.
Какие меры профилактики от клещей?
В Сахалинской области, помимо городских экскурсий, есть уникальные по красоте места, расположенные в дикой природе, где обитают клещи.
Их укус может быть опасным, поэтому, чтобы не испортить себе отдых, необходимо соблюдать следующие меры профилактики:
1. При выезде на природу надевайте одежду, которая исключает заползание клещей: кофту с длинными рукавами и резинкой на запястьях, заправленную в брюки. Концы штанов заправляйте в носки, на ноги лучше обуть сапоги. Голову закройте головным убором или капюшоном, шею – косынкой.
2. Используйте отпугивающие средства от клещей, предварительно ознакомившись с инструкцией.
3. Каждые 15 минут осматривайте свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимайте;
4. Ее приносите с собой в помещение цветы и ветки, собранные на улице, осматривайте своих животных;
5. Не расчесывайте место укуса клеща и не пытайтесь раздавить его на коже.
Снимать клеща стоит у врача в травматологическом пункте по месту жительства или пребывания.
Снятого клеща нужно сдать на исследование в лабораторию, чтобы исключить наличие вируса клещевого энцефалита!
Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.
Если после укуса клеща вы почувствовали озноб, головную боль, резкий подъем температуры, тошноту, мышечные боли — сразу обратитесь к врачу!
Можно ли в лесу встретить медведя?
Помните о том, что в Сахалинской области обитают медведи. И хотя сами хищники не стремятся к встрече с человеком, если это все же произошло, используйте советы, которые помогут свести вероятность конфликтной ситуации к минимуму.
Медведь крайне редко нападает на человека: только если будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. Опасны медведицы, имеющие при себе медвежат.
Чтобы избежать встреч с медведем в лесу:
- Шумите, пойте, громко разговаривайте. Если возможно, путешествуйте группой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов.
- Не создавайте базы и лагеря вблизи свалок, складов пищевых отбросов, запах которых привлекает зверей.
- Возьмите с собой собаку, лай которой сможет отпугнуть медведя.
- Во время передвижения по лесной территории не пользуйтесь медвежьими тропами.
- Избегайте движения по берегам рек и вдоль нерестилищ на рассвете, в сумерки, ночью.
Что делать, если встретили медведя?
1. Остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным, тихо, когда медведь не смотрит в вашу сторону.
2. Если медведь двигается по направлению к вам, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с ним уверенным тоном. Медведь может подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен.
3. Не кричите и не бросайте ничего в медведя. Это может спровоцировать его на нападение.
4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
5. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь медленно уйти.
6. Если медведь обороняется – лягте на землю и притворитесь мертвым, если же зверь нападает на вас, то постарайтесь оказать ему сопротивление – действуйте агрессивно, повысьте голос, стучите по деревьям, топните ногой, сделав шаг навстречу медведю. Не имитируйте рычание!