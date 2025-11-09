2 день

Лагуна Буссе

Лагуна Буссе — одно из самых живописных и уникальных мест Сахалина, известное своей кристально чистой водой и обилием морепродуктов.

Во время экскурсии вы сможете насладиться видами лагуны, где обитают сахалинские устрицы и морские ежи, и даже попробовать их прямо на месте.

Гиды расскажут об экосистеме лагуны, её природных особенностях и роли в жизни сахалинцев.

Это путешествие подарит вам редкую возможность познакомиться с природой Сахалина и отведать свежие морские деликатесы в окружении потрясающих пейзажей.

Выезд из Южно-Сахалинска (зависит от отлива).

Начинается путешествие от Южно-Сахалинска до лагуны Буссе.

Дорога занимает около 2-2,5 часов. По дороге гид-экскурсовод расскажет об истории и природе Сахалина, а также о значимости лагуны, по пути будут санитарные остановки.

Прибытие к лагуне Буссе.

После прибытия на место группа делает остановку у берега лагуны, где открывается вид на чистые воды и живописные окрестности. Здесь гид расскажет о фауне и особенностях экосистемы лагуны.

Выезд на устричную банку.

Гостям выдают забродники и спасжилеты, проводят инструктаж ТБ, и далее на весельном катамаране / лодке группа отправляется на устричную банку, где прямо в естественных условиях обитают устрицы.

Вы сможете увидеть, как растут и добываются устрицы, узнать о процессе их выращивания и условиях, необходимых для их сохранения.

Под руководством специалистов участники могут поучаствовать в сборе сахалинских устриц.

Здесь вы сможете попробовать свежие устрицы прямо с устричной банки, насладившись неповторимым вкусом и чистотой продуктов.

Обед в уютном шатре.

После экскурсии и сбора морепродуктов группу ждет обед в специально оборудованном шатре на берегу лагуны.

Вас угощают горячими блюдами из местных продуктов, свежеприготовленными устрицами и другими деликатесами. В шатре можно насладиться уютной атмосферой и отдохнуть после активного дня на природе.

Возвращение в Южно-Сахалинск.

После обеда и отдыха группа отправляется обратно, наслаждаясь видами сахалинской природы.

Возвращение в отель, небольшой отдых и выезд на ужин в корейский ресторан «Пак Де Гам».

Погрузитесь в атмосферу корейской кухни в ресторане «Пак Де Гам», где вас ждёт незабываемый ужин гриль-барбекю.

В центре стола установлен угольный гриль, где вы сможете самостоятельно приготовить отборное мясо — сочную говядину (булгоги), нежное свиное мясо и куриные грудки, маринованные в особом соусе.

К каждому блюду подаются ароматные соусы и специи для создания идеального вкусового сочетания. Ресторан славится своими традиционными блюдами, приготовленными по аутентичным рецептам.

Возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160