Помните о том, что в Сахалинской области обитают медведи. И хотя сами хищники не стремятся к встрече с человеком, если это все же произошло, используйте советы, которые помогут свести вероятность конфликтной ситуации к минимуму.

Медведь крайне редко нападает на человека: только если будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. Опасны медведицы, имеющие при себе медвежат.

Чтобы избежать встреч с медведем в лесу:

Шумите, пойте, громко разговаривайте. Если возможно, путешествуйте группой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов. Не создавайте базы и лагеря вблизи свалок, складов пищевых отбросов, запах которых привлекает зверей. Возьмите с собой собаку, лай которой сможет отпугнуть медведя. Во время передвижения по лесной территории не пользуйтесь медвежьими тропами. Избегайте движения по берегам рек и вдоль нерестилищ на рассвете, в сумерки, ночью.

Что делать, если встретили медведя?

1. Остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным, тихо, когда медведь не смотрит в вашу сторону.

2. Если медведь двигается по направлению к вам, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с ним уверенным тоном. Медведь может подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен.

3. Не кричите и не бросайте ничего в медведя. Это может спровоцировать его на нападение.

4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.

5. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь медленно уйти.

6. Если медведь обороняется – лягте на землю и притворитесь мертвым, если же зверь нападает на вас, то постарайтесь оказать ему сопротивление – действуйте агрессивно, повысьте голос, стучите по деревьям, топните ногой, сделав шаг навстречу медведю. Не имитируйте рычание!