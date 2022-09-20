Вы попробуете свежие морепродукты, отправитесь на соседний остров на теплоходе, увидите фумарольное поле вулкана Менделеева и искупаетесь в диких термальных источниках
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.
Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.
Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1,5–2 км в одну сторону — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед — ланч-боксы, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление на Кунашир
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода на Кунашир.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и косаток.
И, конечно, невероятные океанские рассветы и закаты.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Прибытие на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно)
09:00 Подход судна на о. Шикотан (в заезде 24.07–03.08 нет Шикотана).
Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска.
Прогулка по п. Малокурильское и окрестностям.
Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.
18:00 Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Бескрайний Тихий с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.
Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.
Порталы в недра земли.
По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сух. паек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сух. паек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море. Отправление на Сахалин
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Отправление на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.
Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.
Мистическое место со своей собственной музыкой.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Возвращение в поселок.
Трансфер в порт.
Отправление судна на Сахалин.
Прибытие в Южно-Сахалинск
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
20:00 Подход судна в порт Корсаков.
Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прибытия).
Рекомендуем посетить:
- Зооботанический парк — место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц;
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
- Сахалинский краеведческий музей;
- Магазины с корейскими и японскими товарами;
- Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|144 000
|15 600
|«Мега-Палас» 4*
|146 000
|19 800
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 5 000 руб. /чел./3 ночи;
- за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 5 000 руб. /чел./3 ночи;
- за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 5 000 руб. /чел./3 ночи.
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Гостиница Мега Палас 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница Гагарин 3
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Гостиница Белка 3
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Каюта
Размещение в 4-местной каюте.
Гостиница Флагман
Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница Айсберг
Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.
В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.
Номерной фонд:
- 2 люкса (1 большая кровать и софа);
- 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
- Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
- Питание на Сахалине согласно программе
- Питание на Кунашире 3-разовое
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
- Услуги гида-экскурсовода
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на т/х Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (4-местная каюта) - 10 800 руб. /чел
- Питание на теплоходе
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.