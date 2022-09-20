Путешествие на Сахалин и Кунашир

Групповой тур в Южно-Сахалинске
5
3 отзыва
В этом туре вы побываете на Сахалине и Кунашире — самом южном острове Большой Курильской гряды. Здесь земля дышит горячим паром, трава выше человека, а подножия вулканов выстелены бамбуком.

Вы попробуете свежие морепродукты, отправитесь на соседний остров на теплоходе, увидите фумарольное поле вулкана Менделеева и искупаетесь в диких термальных источниках
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Ближайшие даты:
22
июн
24
июл

Что вас ожидает:

Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый
Осмотрим мистическое место со своей собственной музыкой
Привет, Южно-Сахалинск!
Привет, Южно-Сахалинск!
Отправимся на обзорную экскурсию по городу
Мыс Великан
Мыс Великан
Прогуляемся вдоль побережья Охотского моря и изучим бухту, гроты, птичьи базары
Природные термальные источники
Природные термальные источники
Искупаетесь в диких источники
Природа Кунашира
Природа Кунашира
Увидим красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника
Вкусы Дальнего Востока
Вкусы Дальнего Востока
Отведаем сахалинскую уху, местные деликатесы и икру

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.

Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
3 день

Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.

Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.

Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1,5–2 км в одну сторону — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, гроты, птичьи базары.

Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.

На побережье вас будет ждать обед — ланч-боксы, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-турМыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря. Джип-тур
4 день

Отправление на Кунашир

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода на Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и косаток.

И, конечно, невероятные океанские рассветы и закаты.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на Кунашир
5 день

Прибытие на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно)

09:00 Подход судна на о. Шикотан (в заезде 24.07–03.08 нет Шикотана).

Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска.

Прогулка по п. Малокурильское и окрестностям.

Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.

18:00 Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океанаПрибытие на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана
6 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.

Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сух. паек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
7 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
8 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море. Отправление на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Отправление на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в поселок.

Трансфер в порт.

Отправление судна на Сахалин.

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море. Отправление на СахалинМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море. Отправление на СахалинМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море. Отправление на СахалинМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море. Отправление на СахалинМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море. Отправление на Сахалин
9 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков.

Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.

10 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прибытия).

Рекомендуем посетить:

  • Зооботанический парк — место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц;
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
  • Сахалинский краеведческий музей;
  • Магазины с корейскими и японскими товарами;
  • Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 144 00015 600
«Мега-Палас» 4* 146 00019 800

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 5 000 руб. /чел./3 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 5 000 руб. /чел./3 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 5 000 руб. /чел./3 ночи.

Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 7 2005 800
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Гостиница Мега Палас 4

5 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4Гостиница Мега Палас 4

Гостиница Гагарин 3

5 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Гостиница Гагарин 3Гостиница Гагарин 3

Гостиница Белка 3

5 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3Гостиница Белка 3

Каюта

2 ночи

Размещение в 4-местной каюте.

Гостиница Флагман

3 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).

Гостиница Айсберг

3 ночи

Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
  • Питание на Сахалине согласно программе
  • Питание на Кунашире 3-разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на т/х Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (4-местная каюта) - 10 800 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
20 сен 2022
Отличная получилась поездка, очень хорошая организация, инструктора, программа.
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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