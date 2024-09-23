Сахалин - Кунашир - Шикотан

Далекие Курильские острова приглашают в гости! Вы выйдете в Охотское море на теплоходе, полюбуетесь живописными бухтами Шикотана, совершите увлекательные треккинги и побываете на вулканах Кунашира. Это путешествие надолго останется в памяти!
5
3 отзыва
Сахалин - Кунашир - Шикотан
Сахалин - Кунашир - Шикотан
Сахалин - Кунашир - Шикотан
Ближайшие даты:
1
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Свободное время ~2,5-3 часа.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00. Ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее.

Если прилет в 12:30, то сразу едем в ресторан.

Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску – столице Сахалинской области.

Современный красивый город с историей.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в г. Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Отправление на теплоходе на Кунашир

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на о. Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.

Отправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на Кунашир
3 день

Прибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Подход судна в порт Южно-Курильска, о. Кунашир.

Встреча в порту.

Завтрак в кафе.

Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках (по желанию).

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Прибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
4 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
5 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
6 день

Отправление на теплоходе на о. Шикотан

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

11:00 Оформление на судно.

13:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на о. Шикотан.

17:00 Прибытие в п. Малокурильское, о. Шикотан.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане, не похожий ни на какой другой.

Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

На Шикотане самые красивые бухты! Таких на Курилах нигде не найти.

Поездка по окрестностям.

Ужин в гостинице.

Отправление на теплоходе на о. ШикотанОтправление на теплоходе на о. Шикотан
7 день

Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками

Завтрак в гостинице.

Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана.

Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице.

Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками
8 день

Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная

Завтрак в гостинице.

На берегу инструктаж, посадка в морские каяки – безопасное комфортное судно.

На страховке всегда с группой следует катер.

На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.

Прогулка по таким местам доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого океана.

Обед на побережье.

Далее переезд в бухту Димитрова и Аэродромную – невероятно красивые места.

Небольшие пешие прогулки.

Ужин в гостинице.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и АэродромнаяМорская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная
9 день

Гора Шикотан. Отправление на Сахалин

Освобождение номеров.

Ранний завтрак в гостинице.

Отправление на джипах к подножию самой главной горы острова – г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается великолепная панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп (в ясную погоду).

Пеший несложный подъем на гору.

Трансфер в порт, оформление на судно.

14:00 Отправление теплохода «Павел Леонов».

Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.

18:00 Транзитная остановка на Кунашире.

Гора Шикотан. Отправление на СахалинГора Шикотан. Отправление на Сахалин
10 день

День на теплоходе и прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.

20:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

День на теплоходе и прибытие на Сахалин
11 день

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихая прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Остров Заметный. Восточное побережье Охотского моря
12 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, каюте теплохода и мотеле.

Стоимость тура на 1 человека – 212 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру – 32 400 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/«Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи).

Варианты проживания

Гостиница 4* в Южно-Сахалинске

3 ночи

В туре предусмотрено проживание 3 ночи в отеле 4* в Южно-Сахалинске.

Каюта

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Мотель «Островной»

3 ночи

Мотель «Островной» предлагает гостям проживание на живописном острове Шикотан.

К услугам гостей:

  • буфет со шведским столом;
  • мини-кухни на каждом этаже для комфортного приготовления пищи;
  • собственная прачечная для удобства гостей;
  • интернет;
  • комната отдыха и камера хранения;
  • номера двух категорий.

Гостиница «Флагман»

3 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в отеле 4
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание, указанное в программе (в том числе трёхразовое на Кунашире и Шикотане)
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
  • Проживание на Шикотане в мотеле «Островной»
  • Аренда каяков и снаряжения
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна в апреле):билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск, Южно-Курильск - Малокурильское, Малокурильское - Корсаков, (четырёхместная каюта) - 37 500 руб
  • Билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск, Южно-Курильск - Малокурильское, Малокурильское - Корсаков, (четырёхместная каюта) - 37 500 руб
  • Питание на теплоходе
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Какие правила необходимо соблюдать для безопасности?

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
  • Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении и справка о прописке по форме № 8);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. адрес;
  2. номер телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 сен 2024
Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
К
22 сен 2024
Всё чётко организовано.
К
21 сен 2024
Всё правильно организовано. Спасибо.

Похожие туры из Южно-Сахалинска

Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
12 дней
-
6%
3 отзыва
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
18 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 188 000 ₽199 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Пешая
Джиппинг
18 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 авг в 10:00
363 000 ₽ за человека
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Пешая
Джиппинг
14 дней
3 отзыва
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
25 июл в 10:00
249 900 ₽ за человека