1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Перелет на остров Итуруп и поездка на лавовое плато «Янкито»

Сбор группы, на крыльце отеля «Гагарин» (ул. Комсомольская, 133).



Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска. Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Курильск (о. Итуруп). Время в пути 1 час 5 минут.

Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Посещение смотровой площадки «Китовый».

Посещение термальных источников «Жаркие воды».



Обращаем Ваше внимание, что программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета / вылета на о. Итуруп.

Рекомендуем прибывать на Сахалин за сутки до начала тура.

Важно! Необходимо на начало тура иметь WhatsApp и предоставить актуальный номер телефона. Вся информация направляется в чат группы.