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Авторский тур
7 дней
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В короткой, но насыщенной программе запланирована поездка на снегоходах и зимняя рыбалка»
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Встретить праздничные дни на Сахалине с подлёдной рыбалкой и снегоходными прогулками — что может быть лучше»
94 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мы остановимся в удобном 4* отеле и будем кататься на снегоходах, любоваться на ледопады, участвовать в подлёдной рыбалке или крабалке»
89 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ННаговицына9 января 2024Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ГГрудина2 августа 2023Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзивОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсем не понравилось. Когда оплачиваешь
- ААлександр20 июля 2023Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный турМолодцы, респект за профессиональный и грамотный подход к своей работе, спасибо, все супер
- ЕЕкатерина19 июля 2023Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный турСамые лучшие воспоминания о каждом сотруднике организатора. Особенно хочется отметить владельца и директора Кирилла, который приезжает на экскурсии, чтобы проверить,
- ЕЕлена16 июля 2023Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный турРебята, вы все - команда профессионалов, влюблённых в своё дело! Большое вам спасибо за вашу работу, за наше отличное настроение, за подаренные положительные эмоции. Особенная благодарность нашему гиду Татьяне - милому, позитивному, увлеченному своим делом человеку!
- ЛЛюбовь7 января 2023Добрый день. С праздниками Вас. Мы третий раз отдыхаем от Вашего туроператора и очень довольны поездками. Планируем ещё куда нибудь съездить следующий раз. Вы большие молодцы и профессионалы своего дела
- ББубнова25 января 2022Спасибо огромное за тур. Оооочень впечатлил Сахалин. Много драйва, интересная информация, хорошие люди. Особенно понравилось Охотское море, гора, сноуборд, корейская баня. . Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На снегоходах»
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