Туры и туры на снегоходах в Южно-Сахалинске

Найдено 4 тура в категории «На снегоходах» в Южно-Сахалинске, цены от 21 258 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год на Сахалине
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 100 500 за человека
Яркая сахалинская зима
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Яркая сахалинская зима
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В короткой, но насыщенной программе запланирована поездка на снегоходах и зимняя рыбалка»
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
от 21 258 за человека
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зима на Сахалине с подлёдной рыбалкой
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Встретить праздничные дни на Сахалине с подлёдной рыбалкой и снегоходными прогулками — что может быть лучше»
94 800 за человека
Лучшая зима на Сахалине
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мы остановимся в удобном 4* отеле и будем кататься на снегоходах, любоваться на ледопады, участвовать в подлёдной рыбалке или крабалке»
89 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Яркая сахалинская зима
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Яркая сахалинская зима
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Новый год на Сахалине
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день я заменила снегоходы на краеведческий музей и прогулку по городу. А еще для любителей морепродуктов здесь просто рай!
    Отличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний деньОтличный тур: атмосферно, интересно, впечатляюще…, много активностей, но мне не хватило информативности, поэтому в последний день
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Яркая сахалинская зима
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • Г
    Грудина
    2 августа 2023
    Сахалин и Итуруп. Зимний эксклюзив
    Очень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсем не понравилось. Когда оплачиваешь
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    тур думаешь дорого. После думаешь, да за такое никаких денег не жалко. Все предусмотрено: треккинговые палочки, питание (все очень вкусно, много вкусной рыбы), сопровождение в походах. Да можно просто приехать в Петропавловск-Камчатский и самому забронировать все экскурсии, но большинство нужно делать заранее, все очень зависит от погоды и все может пойти совсем не по плану. С Владом ты об это не переживаешь, просто вечером тебе оглашают какие приключения ждут завтра.

    Очень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсемОчень благодарна Владу за космический уровень организации! Знаю людей, которые были на Камчатке и им совсем
  • А
    Александр
    20 июля 2023
    Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
    Молодцы, респект за профессиональный и грамотный подход к своей работе, спасибо, все супер
  • Е
    Екатерина
    19 июля 2023
    Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
    Самые лучшие воспоминания о каждом сотруднике организатора. Особенно хочется отметить владельца и директора Кирилла, который приезжает на экскурсии, чтобы проверить,
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    что все в порядке, зажигательного гида Галину, которая не только подробно и интересно рассказывает, но и заряжает энергией, Инессу и бездумно вкусные обеды от нее и надежных водителей!

  • Е
    Елена
    16 июля 2023
    Зима на Сахалине: лыжи и крабы. Комбинированный тур
    Ребята, вы все - команда профессионалов, влюблённых в своё дело! Большое вам спасибо за вашу работу, за наше отличное настроение, за подаренные положительные эмоции. Особенная благодарность нашему гиду Татьяне - милому, позитивному, увлеченному своим делом человеку!
  • Л
    Любовь
    7 января 2023
    Новый год на Сахалине
    Добрый день. С праздниками Вас. Мы третий раз отдыхаем от Вашего туроператора и очень довольны поездками. Планируем ещё куда нибудь съездить следующий раз. Вы большие молодцы и профессионалы своего дела
  • Б
    Бубнова
    25 января 2022
    Новый год на Сахалине
    Спасибо огромное за тур. Оооочень впечатлил Сахалин. Много драйва, интересная информация, хорошие люди. Особенно понравилось Охотское море, гора, сноуборд, корейская баня. . Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На снегоходах»

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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "На снегоходах" можно забронировать 4 тура от 21 258 до 100 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2024 год на снегоходах, 6 ⭐ отзывов, цены от 21258₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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