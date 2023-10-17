Итуруп – самый большой остров Курильского архипелага с суровым океаном и грандиозными лавовыми побережьями. Остров вулканов и термальных источников. Зимой термальные комплексы особенно актуальны.
После прогулок на морозце нежиться в горячих минеральных ваннах на открытом воздухе нереальное удовольствие.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Южно-Сахалинск
12:35 Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.
14:30 Обед в японском ресторане.
15:00 – 18:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.
А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно великолепные виды.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.
Курильск. Посещение термального комплекса «Ванночки»
08:00 Завтрак в отеле.
08:30 Трансфер в аэропорт.
10:45 Вылет в Курильск, о. Итуруп.
12:00 Прилет.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Экскурсия по городу Курильск, расположенному на побережье Охотского моря, один из самых малочисленных городов России и, кстати, самый дальний город России.
В городе несколько смотровых площадок, парков, аллей со скульптурами и инсталляциями в стиле «итурупский» гео-дизайн – вулканические бомбы причудливых форм.
Объекты, выложенные камушками с Гремучего пляжа.
И всегда вас сопровождает вид на вулкан Богдан Хмельницкий.
На вулканическом Итурупе, конечно, множество термальных минеральных источников – потрясающая благодать для организма.
Посещение термального комплекса «Ванночки» – открытые и закрытые ванны непосредственно на берегу Курильского залива.
Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на ратраке к подножию вулкана Баранского, в пути 20 км.
По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город.
Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Термальный комплекс вулкана Баранского – красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В ваннах с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Обед.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут на джипах примерно 60 км в южном направлении на незамерзающее Тихоокеанское побережье.
Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
В гротах удивительные хрустальные «сталагмиты» из натеков воды.
А Тихий океан… мощный, суровый, бескрайний, держит в напряжении и восторгает одновременно.
Обед на маршруте.
Посещение термального комплекса «Ванночки».
Наслаждение принимать горячие ванны в окружении заснеженного побережья и вечернего золотистого освещения.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Плато Янкито, Курильский залив. Вылет
09:00 Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
10:00 Отправление на маршрут на джипах.
Плато Янкито – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Даже снег не в состоянии скрыть эти исполинские шоколадно-графитовые скальники.
Посещение термального комплекса «Жаркие воды» – открытые и закрытые минеральные ванны.
Возвращение в гостиницу.
18:00 Трансфер в аэропорт.
20:20 Вылет в Южно-Сахалинск.
21:40 Прилет.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение
Путешествие в Сахалинские горы
Завтрак в отеле.
Путешествие в Сахалинские горы.
Зимы на Сахалине снежные, снег глубокий, поэтому идем на снегоступах.
Мы не стремимся к спортивному маршруту, главное, это удовольствие от движения, созерцания зачарованного леса, наслаждения от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках…
Пейзажи впечатлят даже искушенных.
Перекус с собой, чай в термосах от нас.
Возвращение в отель.
При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде.
Ужин (самостоятельно).
Поездка в бухту «Тихая»
Завтрак в отеле.
Поездка в бухту «Тихая», побережье Охотского моря – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.
Время в пути 2.5 - 3 часа, 135 км в одну сторону, федеральная асфальтированная трасса.
По пути японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами самого красивого и величественного хребта Жданко.
В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.
Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух…
Пешая прогулка 2-3 км по побережью.
Обед – дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Возвращение в отель.
При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде.
Ужин (самостоятельно).
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
За доплату возможно заказать экскурсии.
При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Рекомендуем посетить SPAкомплексы, аквапарк, Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).
Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске и в гостинице на о. Итуруп в г. Курильск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Двухместное размещение – 120 000 руб.
Доплата за одноместное проживание – 16 000 руб.
За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:
- при 2-х местном размещении – 5 500 руб. /чел.;
- при одноместном размещении – 28 300 руб.
Варианты проживания
Отель Гагарин
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение
- Проживание в отеле г. Курильск, 2-х местное размещение
- Питание согласно программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Проводники на маршрутах
- Транспортное сопровождение на маршрутах
- Входные билеты на термальные комплексы
- Аренда снегоступов
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 12 500 руб
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Шапка, шарф, перчатки;
- Зимние ботинки / сапоги. Для выезда на подлёдный лов рыбы и крабов необходима непромокаемая очень тёплая обувь;
- Теплая одежда: кофта, свитер, флиска или подобная теплая одежда;
- Горнолыжный костюм: пуховик, теплые штаны в случае, если нет горнолыжного костюма;
- Термобельё;
- Носки теплые толстые;
- Рюкзак. Небольшой рюкзак (25-30 л) для однодневных радиальных маршрутов (руки должны быть свободны!);
- Фото/видеоаппаратура;
- Бутылка пластиковая для воды / небольшой термос на маршруты (персональная необходимость);
- Телескопические палки. Для пеших переходов, треккингов и восхождений (персональная необходимость);
- Купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.