Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов

Сахалин – самый большой остров России и самый красивый. Здесь контрастное разнообразие зимних активностей и возможностей.

Итуруп – самый большой остров Курильского архипелага с суровым океаном и грандиозными лавовыми побережьями. Остров вулканов и термальных источников. Зимой термальные комплексы особенно актуальны.

После прогулок на морозце нежиться в горячих минеральных ваннах на открытом воздухе нереальное удовольствие.
5
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Прогулка на снегоступах в Сахалинские горы
Прогулка на снегоступах в Сахалинские горы
Нас ждет удовольствие от созерцания зачарованного леса, а также наслаждение от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках
Сахалинские деликатесы
Сахалинские деликатесы
По желанию посетим Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и купим сувениры для своих друзей и близких
Впечатляющая зимняя бухта "Тихая"
Впечатляющая зимняя бухта "Тихая"
Голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух…
Лучший дальневосточный горнолыжный комплекс
Лучший дальневосточный горнолыжный комплекс
При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух». Комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием.
Оазис среди вулканов и тайги
Оазис среди вулканов и тайги
Переродимся в ваннах и под горячим водопадом в термальном комплексе вулкана Баранского
Поездка на Тихоокеанское побережье на джипах
Поездка на Тихоокеанское побережье на джипах
Отправимся в знаменитый залив Касатка, осмотрим «Чёртову скалу» с остатками японских укреплений и увидим бескрайний Тихий океан

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Южно-Сахалинск

12:35 Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.

14:30 Обед в японском ресторане.

15:00 – 18:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.

А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно великолепные виды.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

Встреча, Южно-СахалинскВстреча, Южно-СахалинскВстреча, Южно-СахалинскВстреча, Южно-Сахалинск
2 день

Курильск. Посещение термального комплекса «Ванночки»

08:00 Завтрак в отеле.

08:30 Трансфер в аэропорт.

10:45 Вылет в Курильск, о. Итуруп.

12:00 Прилет.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Экскурсия по городу Курильск, расположенному на побережье Охотского моря, один из самых малочисленных городов России и, кстати, самый дальний город России.

В городе несколько смотровых площадок, парков, аллей со скульптурами и инсталляциями в стиле «итурупский» гео-дизайн – вулканические бомбы причудливых форм.

Объекты, выложенные камушками с Гремучего пляжа.

И всегда вас сопровождает вид на вулкан Богдан Хмельницкий.

На вулканическом Итурупе, конечно, множество термальных минеральных источников – потрясающая благодать для организма.

Посещение термального комплекса «Ванночки» – открытые и закрытые ванны непосредственно на берегу Курильского залива.

Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

Курильск. Посещение термального комплекса «Ванночки»Курильск. Посещение термального комплекса «Ванночки»Курильск. Посещение термального комплекса «Ванночки»
3 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на ратраке к подножию вулкана Баранского, в пути 20 км.

По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается прекрасный пейзаж на «Мертвое море» и город.

Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Термальный комплекс вулкана Баранского – красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В ваннах с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоФумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
4 день

Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут на джипах примерно 60 км в южном направлении на незамерзающее Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

В гротах удивительные хрустальные «сталагмиты» из натеков воды.

А Тихий океан… мощный, суровый, бескрайний, держит в напряжении и восторгает одновременно.

Обед на маршруте.

Посещение термального комплекса «Ванночки».

Наслаждение принимать горячие ванны в окружении заснеженного побережья и вечернего золотистого освещения.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океанБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океанБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океанБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан
5 день

Плато Янкито, Курильский залив. Вылет

09:00 Завтрак в кафе.

Освобождение номеров.

10:00 Отправление на маршрут на джипах.

Плато Янкито – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Даже снег не в состоянии скрыть эти исполинские шоколадно-графитовые скальники.

Посещение термального комплекса «Жаркие воды» – открытые и закрытые минеральные ванны.

Возвращение в гостиницу.

18:00 Трансфер в аэропорт.

20:20 Вылет в Южно-Сахалинск.

21:40 Прилет.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение

Плато Янкито, Курильский залив. ВылетПлато Янкито, Курильский залив. ВылетПлато Янкито, Курильский залив. Вылет
6 день

Путешествие в Сахалинские горы

Завтрак в отеле.

Путешествие в Сахалинские горы.

Зимы на Сахалине снежные, снег глубокий, поэтому идем на снегоступах.

Мы не стремимся к спортивному маршруту, главное, это удовольствие от движения, созерцания зачарованного леса, наслаждения от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках…

Пейзажи впечатлят даже искушенных.

Перекус с собой, чай в термосах от нас.

Возвращение в отель.

При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде.

Ужин (самостоятельно).

Путешествие в Сахалинские горыПутешествие в Сахалинские горыПутешествие в Сахалинские горыПутешествие в Сахалинские горы
7 день

Поездка в бухту «Тихая»

Завтрак в отеле.

Поездка в бухту «Тихая», побережье Охотского моря – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.

Время в пути 2.5 - 3 часа, 135 км в одну сторону, федеральная асфальтированная трасса.

По пути японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами самого красивого и величественного хребта Жданко.

В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.

Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух…

Пешая прогулка 2-3 км по побережью.

Обед – дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в отель.

При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде.

Ужин (самостоятельно).

Поездка в бухту «Тихая»Поездка в бухту «Тихая»Поездка в бухту «Тихая»Поездка в бухту «Тихая»Поездка в бухту «Тихая»
8 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

Свободный день.

За доплату возможно заказать экскурсии.

При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Рекомендуем посетить SPAкомплексы, аквапарк, Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.

Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).

Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске и в гостинице на о. Итуруп в г. Курильск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное размещение – 120 000 руб.

Доплата за одноместное проживание – 16 000 руб.

За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:

  • при 2-х местном размещении – 5 500 руб. /чел.;
  • при одноместном размещении – 28 300 руб.

Варианты проживания

Отель Гагарин

8 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Отель ГагаринОтель ГагаринОтель ГагаринОтель ГагаринОтель ГагаринОтель ГагаринОтель Гагарин

Отель «Mega Palace hotel» 4

8 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение
  • Проживание в отеле г. Курильск, 2-х местное размещение
  • Питание согласно программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проводники на маршрутах
  • Транспортное сопровождение на маршрутах
  • Входные билеты на термальные комплексы
  • Аренда снегоступов
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - 12 500 руб
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Шапка, шарф, перчатки;
  • Зимние ботинки / сапоги. Для выезда на подлёдный лов рыбы и крабов необходима непромокаемая очень тёплая обувь;
  • Теплая одежда: кофта, свитер, флиска или подобная теплая одежда;
  • Горнолыжный костюм: пуховик, теплые штаны в случае, если нет горнолыжного костюма;
  • Термобельё;
  • Носки теплые толстые;
  • Рюкзак. Небольшой рюкзак (25-30 л) для однодневных радиальных маршрутов (руки должны быть свободны!);
  • Фото/видеоаппаратура;
  • Бутылка пластиковая для воды / небольшой термос на маршруты (персональная необходимость);
  • Телескопические палки. Для пеших переходов, треккингов и восхождений (персональная необходимость);
  • Купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
Е
28 июня 2023
Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка, очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей
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отделеное спасибо).
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

ДжиппингПрирода и пейзажиНа автобусеМожно с детьмиДжип-турыВсе турыГорнолыжные турыВыездные

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