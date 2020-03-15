- Заразилось 364+20
- Умерло 1
- Выздоровело 132+17
- Болеют сейчас 231+2
- Летальность 0.27%около 3 чел. на 1000 заболевших
В Забайкальском крае, включая Читу, находится 0.16%, 364 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 132 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 231 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Чите и Забайкальском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Забайкальском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Забайкальском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чите и Забайкальском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Забайкальского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|364+20+6%
|1
|132+17+15%
|▲231+3
|11 мая 2020
|344+39+13%
|0
|115+4+4%
|▲229+35
|10 мая 2020
|305+33+12%
|0
|111+7+7%
|▲194+26
|9 мая 2020
|272+10+4%
|0
|104+12+13%
|▼168-2
|8 мая 2020
|262+8+3%
|0
|92+4+5%
|▲170+4
|7 мая 2020
|254+16+7%
|0
|88+5+6%
|▲166+11
|6 мая 2020
|238+23+11%
|0
|83+5+6%
|▲155+18
|5 мая 2020
|215+17+9%
|0
|78+11+16%
|▲137+6
|4 мая 2020
|198+31+19%
|0
|67+14+26%
|▲131+17
|3 мая 2020
|167+12+8%
|0
|53+4+8%
|▲114+8
* "0" или "—", могут означать, что данных нет