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Последние новости коронавируса в Забайкальском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 364+20
  • Умерло 1
  • Выздоровело 132+17
  • Болеют сейчас 231+2
  • Летальность 0.27%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Забайкальском крае, включая Читу, находится 0.16%, 364 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 132 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 231 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Чите и Забайкальском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Забайкальском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.4 разав Забайкальском крае летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
3 человекав среднем умирает в Забайкальском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Забайкальском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чите и Забайкальском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Забайкальского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020364+20+6%1132+17+15%231+3
11 мая 2020344+39+13%0115+4+4%229+35
10 мая 2020305+33+12%0111+7+7%194+26
9 мая 2020272+10+4%0104+12+13%168-2
8 мая 2020262+8+3%092+4+5%170+4
7 мая 2020254+16+7%088+5+6%166+11
6 мая 2020238+23+11%083+5+6%155+18
5 мая 2020215+17+9%078+11+16%137+6
4 мая 2020198+31+19%067+14+26%131+17
3 мая 2020167+12+8%053+4+8%114+8
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Забайкальском крае по дням

Забайкальский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Забайкальском крае

Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом
Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом
lenta.ru
12.05.2020 09:32
Утром 12 мая три российских региона сообщили о смерти первых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Летальные исходы впервые зафиксировали в Карелии, Забайкальском крае и на Камчатке. В Карелии умер 69-летний мужчина, в Забайкалье — 67-летняя женщина, на Камчатке — пожилой мужчина, его возраст не уточняется.
В России используют коронавирус для борьбы за экологию
В России используют коронавирус для борьбы за экологию
lenta.ru
28.04.2020 14:39
Вице-премьер Виктория Абрамченко обязала Роспотребнадзор изменить качество воздуха в самых грязных российских городах, чтобы точнее установить источники выбросов. Проверят ситуацию в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц
lenta.ru
26.04.2020 18:13
Участники акции #Мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «МолодежкиОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц для приема заразившихся коронавирусом. Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности.
В Забайкальском крае число заболевших COVID-19 за сутки выросло вдвое
В Забайкальском крае число заболевших COVID-19 за сутки выросло вдвое
РБК
15.04.2020 09:04
МСП Банк продолжил кредитование застройщиков в условиях коронавируса
МСП Банк продолжил кредитование застройщиков в условиях коронавируса
lenta.ru
14.04.2020 12:31
МСП Банк в 15-дневный срок предоставил проектное финансирование резиденту территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» компании «Атолл» в размере более 930 миллионов рублей на реализацию первой очереди проекта жилищного комплекса «Хороший» в Чите.
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 15:38
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.
Российский губернатор описал угрозу пандемии фразой «сил не хватит могилы копать»
Российский губернатор описал угрозу пандемии фразой «сил не хватит могилы копать»
lenta.ru
08.04.2020 16:22
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором описал угрозу, связанную с пандемией коронавируса, фразой «сил не хватит могилы копать». По словам Осипова, во время поездок в села и районные центры региона он замечает, что «все вокруг кашляют, чихают».
Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон
Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон
РБК
06.04.2020 19:09
Сухой закон в Забайкалье был введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Минпромторг предупредил об угрозе роста социального напряжения из-за ограничений на продажу спиртного
В российском регионе назвали срок отмены сухого закона
В российском регионе назвали срок отмены сухого закона
lenta.ru
03.04.2020 08:26
Правительство Забайкальского края с 6 апреля отменит сухой закон — полный запрет на продажу алкоголя в регионе в рамках самоизоляции от коронавируса. В региональном министерстве экономического развития заявили, что с понедельника в регионе введут временной интервал на продажу спиртного.
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
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02.04.2020 15:23
В Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя в период самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 2 апреля, частичный запрет введен в Туве, Якутии и Кемеровской области. В Карелии, Пермской области, а также Башкирии изменились сроки продажи спиртных напитков.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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