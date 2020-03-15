Заразилось 364 +20

Умерло 1

Выздоровело 132 +17

Болеют сейчас 231 +2

Летальность 0.27% около 3 чел. на 1000 заболевших

В Забайкальском крае, включая Читу, находится 0.16%, 364 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 132 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 231 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Чите и Забайкальском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Забайкальском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.4 раза в Забайкальском крае летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 3 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Забайкальском крае

Карта распространения коронавируса в Забайкальском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чите и Забайкальском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Забайкальского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 364 +20+6% 1 132 +17+15% ▲ 231+3 11 мая 2020 344 +39+13% 0 115 +4+4% ▲ 229+35 10 мая 2020 305 +33+12% 0 111 +7+7% ▲ 194+26 9 мая 2020 272 +10+4% 0 104 +12+13% ▼ 168-2 8 мая 2020 262 +8+3% 0 92 +4+5% ▲ 170+4 7 мая 2020 254 +16+7% 0 88 +5+6% ▲ 166+11 6 мая 2020 238 +23+11% 0 83 +5+6% ▲ 155+18 5 мая 2020 215 +17+9% 0 78 +11+16% ▲ 137+6 4 мая 2020 198 +31+19% 0 67 +14+26% ▲ 131+17 3 мая 2020 167 +12+8% 0 53 +4+8% ▲ 114+8 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Забайкальском крае по дням