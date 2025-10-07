Приглашаем вас побывать в самом западном городе нашей страны. Вы посетите один из самых красивых пляжей на Балтийском море, окруженный живописной природой. Мы пройдем по историческому центру города и осмотрим крепость Пиллау. Также вас ждут довоенная архитектура и мощные корабли Балтийского флота.
Описание экскурсииДобро пожаловать в самый западный город России! Балтийск — одна из ключевых баз военно-морского флота. Ещё совсем недавно он был закрыт для туристов, а сегодня это одно из основных мест притяжения для гостей Калининградской области. И причин этому сразу несколько. Что вас ждёт В ходе экскурсии с гидом мы прогуляемся по потрясающей набережной вдоль множества военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок. Надышимся морским воздухом и прогуляемся вдоль одного из лучших пляжей Калининградской области. Увидим крепость Пиллау XVII века постройки, величественный памятник Елизавете Петровне, сделаем яркие фото возле одного из маяков. Прогуляемся по колоритным улочкам старого города, на архитектуру которого повлияла историческая принадлежность города Швеции, Германии и России. Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области — Балтийской косе. Осмотрим бывшую авиабазу Нойтиф, после чего посетим удивительный музей Старый Люнет и побродим по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой этих мест силы. Важная информация В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота. Важная информация: Обратите внимание! Поездка на Балтийскую косу и посещение бастиона «Обертайх» НЕ включены в программу экскурсии, которая проводится по субботам в 09:00. На экскурсии при себе необходимо иметь паспорт РФ.
Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Крепость Пиллау
- Балтийская коса (все дни, кроме субботы в 09:00)
- Бастион «Обертайх»: посещение Объекта #13 с дегустацией (все дни, кроме субботы в 09:00)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Паром и музей Старый люнет (410 руб. /чел.).
- Посещение крепости Пиллау
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Поездка на Балтийскую косу и посещение бастиона «Обертайх» НЕ включены в программу экскурсии, которая проводится по субботам в 09:00
- На экскурсии при себе необходимо иметь паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 178 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию!!!
Е
Екатерина
19 сен 2025
Очень понравилась экскурсия от БюроПутешествий. Жаль, что раньше их не нашли, а уже уезжать. Кажется, это единственная экскурсия без Светлогорска - для нас было важно.
Гид Денис всё подробно рассказал и
Е
Евгения
9 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Продумано все до мелочей, организация на высшем уровне. Отдельное огромное спасибо гиду Евгению, узнали много нового и интересного. Это была лучшая экскурсия!!!!
Л
Лариса
1 сен 2025
Шикарная поездка! Прекрасно выстроен маршрут, четко выдержан тайминг. Гид Евгений выше всяких похвал. Огромный объем информации, при этом очень доступная подача исторических фактов. А ведь удержать внимание 60 человек - ой как не просто. Плюс бытовые вопросы (поесть-попить, в туалет сходить) тоже на нем. Однозначно рекоменудую и маршрут, и гида
М
Маргарита
27 авг 2025
Очень понравилось!!! А Евгений-просто класс👍🏼👍🏼👍🏼Так интересно все преподнёс. Огромное спасибо ему и всей вашей команде!
С
Светлана
17 авг 2025
Экскурсия была удивительная, познавательная. Отдельное спасибо гиду Евгению, удивительный экскурсовод с массой познаний, во всех направлениях
А
Антон
15 авг 2025
И
Ирина
9 авг 2025
Экскурсия была очень интересная. У нас был прекрасный экскурсовод Евгений, который нам очень подробно рассказал о городе Балтийске и Балтийской косе. Также в Калининграде мы посетили бастион Обертаих, где была экскурсия с дегустацией марципанов.
И
Ирина
27 июл 2025
Экскурсия в Балтийск и на Балтийскую косу очень интересная. Гид Евгений настолько погружен в историю, что его знания поражают. Экскурсия достаточно продолжительная. По организации также все четко. Спасибо за интересные и новые знания и впечатления!
Л
Людмила
23 июл 2025
Очень интересная, познавательная экскурсия как для взрослых так и для подростков. Замечательный экскурсовод Евгений - очень заботливый и хорошо разбирающийся в истории. Спасибо!
В
Валентина
18 июл 2025
Потрясающая экскурсия, такая махина.
Удивительные люди, которые живут-горят, снимают документальное кино, знакомят с жизнью. Спасибо!!! Это самая запоминающаяся экскурсия!
И
Игорь
17 июл 2025
Н
Надежда
14 июл 2025
Добрый день! Увидели всё что расчитывали увидеть в г. Балтийск и на Балтийской косе. Очень понравился гид Евгений. Рассказывал легко и интересно. Время пролетело незаметно. Спасибо
П
Полина
13 июл 2025
Мы выезжали на экскурсию из Зеленоградска,думали будет экскурсия из этого города но нас привезли на микроавтобусе в Калининград, где мы пересели в большой автобус в 8.00 нам пришлось доплатить за
Р
Романова
9 июл 2025
Прежде всего хочу положительно отметить тематику программы, глубокое ее раскрытие, это важно, спасиб Вам. Организационные моменты можно и нужно доработать, программа длительная, необходимо предусматривать организованное питание огромнейшей / 60 человек/
