паром по 460 ₽ в итоге за двоих мы оплатили 5200, нужно было взять с собой обязательно паспорта так как в Балтийске могжет патруль проверить паспорта. Затем мы собрали со всего Калининграда экскурсантов это ещё час, Это о нюансах которые были. Теперь о хорошем!!! Экскурсовод Евгений это просто чудо, такой эрудированный имеющий два высших образования, историческое точно, рассказал в подробностях о истории начиная с 15 века заканчивая победой Великой Отечественной войны, и до нашего времени, ответил на все вопросы, рассказывал анекдоты по теме!!! Мы рекомендуем на все 100 эту экскурсию!!! Отдельная благодарность водителя Юрия, вел автобус очень аккуратно, приветливый, спокойный!!! Спасибо вам огромное, если бы мы поняли самостоятельно, мы бы просто походили ничего бы не поняли даже если бы прочитали, нас бы так до слез не впечатлил бы этот город!!! Отдельно ещё хочу низко поклониться экскурсоводу Анатолию к сожалению забыла отчество, который нас повел по Балтийской косе, он лично служил на этом аэродроме и все знал и рассказал на картах как проходили наступления и как шли бои, до слез очень трогательно и патриотично. Если вас не пугают нюансы доплаты и сбора всех пассажиров советую поехать!!!