Куршская коса — удивительное явление.
Девственная балтийская природа, огромные дюны, танцующие сосны — далеко не полный список чудес, которые ждут вас здесь.
А я не только покажу вам самые лучшие места, но и расскажу об удивительных событиях, которые происходили на этой земле. Ведь маленькая коса имеет поистине большую историю!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Высота Эфа — вершина дюны Ореховой. Со смотровых площадок открываются невероятные виды на Балтийское море и Куршский залив.
Авандюна. Длинный песчаный вал тянется вдоль всей косы и защищает её от разрушительной силы штормов.
Лучший пляж Куршской косы (и один из лучших во всей России!) в посёлке Лесной.
Танцующий лес. Стволы сосен здесь причудливо изгибаются, будто в танце.
Озеро Чайка — самый большой пресноводный водоём Куршской косы.
Высота Мюллера на дюне Болотной. Вы узнаете, как с 16 века она продвигалась в сторону поселка Рыбачий и как удалось её остановить.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Carnival, есть детские кресла и бустеры (по запросу)
- Могу забрать вас также из Светлогорска и Калининграда
- Дополнительно оплачивается экологический сбор за посещение национального парка — 400 ₽ с чел. (школьники, пенсионеры и инвалиды — бесплатно)
- Поездка подходит для детей от 7 лет
- По желанию вместо высоты Мюллера можно посетить Орнитологическую станцию, либо продлить экскурсию. Детали уточняйте при бронировании
- Возможно провести экскурсию для большего количества человек (до 7). Подробности уточняйте в переписке с гидом
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 414 туристов
Давайте знакомиться) Меня зовут Игорь. Я гид, аттестованный Министерством по культуре и туризму, аккредитован в национальном парке «Куршская коса» Калининградской области. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Калининградской области на автомобиле KIA Carnival, оборудованном всем необходимым для комфортного путешествия. С удовольствием проведу для вас экскурсию по Калининграду и Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
5 ноя 2025
Комфортный транспорт, эрудированный гид. Все было четко, без опозданий.
Е
Елена
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!
А
Александра
31 окт 2025
Понравилась и экскурсия, и то, как все было организовано. Планировали ехать с маленьким ребенком (5,5 лет), уточнили возможность. Игорь все подробно рассказал и потом подстроил маршрут под такую поездку. На экскурсии было много интересной информации, времени на все хватило.
Б
Бэлла
25 окт 2025
Благодарю за превосходную экскурсию
Посмотрели все и даже больше
Очень компетентный гид, лучший за весь наш опыт!
Посмотрели все и даже больше
Очень компетентный гид, лучший за весь наш опыт!
Н
Надежда
22 окт 2025
От всей Души благодарим Игоря за чудесную экскурсию по Куршской косе.
На косе мы уже бывали, но Игорю удалось нас удивить, показав нам секретные местечки, где кроме него и нас бывали только те, кто выбирал этого гида.
Удивительные места!
И их нужно обязательно посетить и прочувствовать!
На косе мы уже бывали, но Игорю удалось нас удивить, показав нам секретные местечки, где кроме него и нас бывали только те, кто выбирал этого гида.
Удивительные места!
И их нужно обязательно посетить и прочувствовать!
Виктория
16 окт 2025
Огромное спасибо Игорю за поездку! Пунктуальный, вежливый и настолько внимательный гид - настоящий подарок для путешественника! С радостью рекомендую!
А
Анастасия
12 окт 2025
Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид Игорь отлично погружен в материал, очень вежливый и внимательный. Рекомендуем
М
Мария
10 окт 2025
Замечательная поездка, потрясающая экскурсия. Были втроем, включая ребенка 12 лет. Понравилось всем. Информации много, но доступным языком, где-то с юмором принялась легко. Машина комфортная, места много. Атмосфера классная. С удовольствием поеду на другие экскурсии с Игорем и порекомендую друзьям. Спасибо большое ❤️
В
Валерия
5 окт 2025
Великолепный гид!! Обязательно порекомендую его друзьям, комфортный автомобиль, насыщенная программа, но без перегруженности и усталости! Нам очень понравилось. Игорь, большое Вам спасибо ☺️
А
Анастасия
2 окт 2025
Впервые посетили Куршскую косу и очень рады, что нашим гидом стал именно Игорь.
Видно, что Игорь горит своим делом и всесторонне изучил и продолжает изучать особенности Куршской косы. Очень информативная и интересная получилась экскурсия.
Спасибо большое!
Видно, что Игорь горит своим делом и всесторонне изучил и продолжает изучать особенности Куршской косы. Очень информативная и интересная получилась экскурсия.
Спасибо большое!
Александра
1 окт 2025
Я осталась в полном восторге от самой косы и от гида Игоря, который рассказывает про неё с большой любовью и уважением к её природе и истории. Проездка прошла с большим
А
Александр
30 сен 2025
Отличная прогулка по красивому месту природы, сам маршрут достаточно легкий, пять часов пролетели незаметно под интересные рассказы гида. Очень рекомендую всем обязательное посещение Куршской косы.
Екатерина
30 сен 2025
Огромное спасибо Игорю за проведенную экскурсию! Прекрасно было всё - исчерпывающий рассказ о косе, грамотно продуманный и построенный маршрут, прекрасное настроение в дороге. В эти живописные места хочется вернуться
А
Анна
28 сен 2025
Хотя мы уже были на Куршской Косе, Игорь дал много новой и интересной информации и показал места, где мы еще не были. Очень интересная экскурсия, Игорь - замечательный гид. Рекомендую!
Е
Елена
26 сен 2025
Игорь замечательный гид!!! Это наше первое путешествие в Калининградскую область, соответственно, мы не знали, что нас ожидает на Куршской косе. Игорь провел экскурсию с учётом пожеланий, чуть изменил намеченный план, чтобы мы максимально увидели и впечатлились. Всем рекомендую такого рода приватные экскурсии,"не в толпе" и нашего экскурсовода Игоря!!!! Огромное спасибо,💯🔥
