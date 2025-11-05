М Марина Комфортный транспорт, эрудированный гид. Все было четко, без опозданий.

Е Елена Очень понравилась экскурсия!

А Александра Понравилась и экскурсия, и то, как все было организовано. Планировали ехать с маленьким ребенком (5,5 лет), уточнили возможность. Игорь все подробно рассказал и потом подстроил маршрут под такую поездку. На экскурсии было много интересной информации, времени на все хватило.

Б Бэлла Благодарю за превосходную экскурсию

Посмотрели все и даже больше

Очень компетентный гид, лучший за весь наш опыт!

Н Надежда От всей Души благодарим Игоря за чудесную экскурсию по Куршской косе.

На косе мы уже бывали, но Игорю удалось нас удивить, показав нам секретные местечки, где кроме него и нас бывали только те, кто выбирал этого гида.

Удивительные места!

И их нужно обязательно посетить и прочувствовать!

Виктория Огромное спасибо Игорю за поездку! Пунктуальный, вежливый и настолько внимательный гид - настоящий подарок для путешественника! С радостью рекомендую!

А Анастасия Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид Игорь отлично погружен в материал, очень вежливый и внимательный. Рекомендуем

М Мария Замечательная поездка, потрясающая экскурсия. Были втроем, включая ребенка 12 лет. Понравилось всем. Информации много, но доступным языком, где-то с юмором принялась легко. Машина комфортная, места много. Атмосфера классная. С удовольствием поеду на другие экскурсии с Игорем и порекомендую друзьям. Спасибо большое ❤️

В Валерия Великолепный гид!! Обязательно порекомендую его друзьям, комфортный автомобиль, насыщенная программа, но без перегруженности и усталости! Нам очень понравилось. Игорь, большое Вам спасибо ☺️

А Анастасия Впервые посетили Куршскую косу и очень рады, что нашим гидом стал именно Игорь.

Видно, что Игорь горит своим делом и всесторонне изучил и продолжает изучать особенности Куршской косы. Очень информативная и интересная получилась экскурсия.

Спасибо большое!

Александра читать дальше комфортом не только физически, но и психологическим, Игорь интересный рассказчик, сдабривает рассказы хорошим юмором, проверенными фактами и мнениями из трудов учёных. Слушать интересно, гид умело подстраивается под уровень знаний собеседника. Темп прогулки тоже можно регулировать, что прекрасно: можно бодро пройтись и продышаться в лесной части, зависнуть у моря, пройтись по берегу.

Очень захотелось вернуться на Куршскую косу весной, с тем же гидом и даже тем же маршрутом. Огромное спасибо за море впечатлений и новые знания. Я осталась в полном восторге от самой косы и от гида Игоря, который рассказывает про неё с большой любовью и уважением к её природе и истории. Проездка прошла с большим

А Александр Отличная прогулка по красивому месту природы, сам маршрут достаточно легкий, пять часов пролетели незаметно под интересные рассказы гида. Очень рекомендую всем обязательное посещение Куршской косы.

Екатерина Огромное спасибо Игорю за проведенную экскурсию! Прекрасно было всё - исчерпывающий рассказ о косе, грамотно продуманный и построенный маршрут, прекрасное настроение в дороге. В эти живописные места хочется вернуться

А Анна Хотя мы уже были на Куршской Косе, Игорь дал много новой и интересной информации и показал места, где мы еще не были. Очень интересная экскурсия, Игорь - замечательный гид. Рекомендую!