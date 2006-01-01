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Экскурсия из Зеленоградска «Очарование кёнигсбергской провинции»

Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Экскурсия из Зеленоградска «Очарование кёнигсбергской провинции»
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Очарование кёнигсбергской провинции»

Что вы увидите

  • п. Родники
  • п. Ушаково
  • Гвардейск
  • п. Изобильное
В этом путешествии будем открывать удивительные уголки нашего края, которые обычно остаются незамеченными.
Начнём с одного из старейших сакральных сооружений на территории Калининградской области. Кирха в Арнау (а именно так раньше называлось местечко Родники) была построена в XIV веке, стены её были расписаны 119-ю фресками, изображавшими сцены Ветхого и Нового Завета. В период реформации в XVI веке изображения скрылись под слоем штукатурки и вновь явились миру только в начале XX века. В настоящее время это храм Русской Православной Церкви в честь святой великомученицы Екатерины. И здесь по-прежнему можно увидеть фрагменты работы средневековых художников. В церкви среди прочих есть список Августотвской иконы явления Богоматери, относящий нас к периоду I Мировой войны, когда на этой земле тоже проливалась кровь российских солдат.
Ещё одна Орденская кирха XIV века в Ушаково — красивейшая сельская церковь ⛪ с непростой историей 📖. У вас есть возможность подержаться, наверное, за самую старую дверь, узнать, что означают неровности на стенах, подивиться волшебной акустике зала.
Гвардейск – главная жемчужина в нашем ожерелье! Только здесь есть уникальное место, где расходятся два потока: Дейма несёт свои воды в Куршский залив, а Преголя – в Калининградский. Тут же вы увидите лучше всех сохранившийся замок 🏰 Тевтонского ордена, но никто не будет советовать вам посмотреть его изнутри. В этом замке закончил свой земной путь герцог Альбрехт, а на противоположном берегу в маленьком домике родился знаменитый художник Ловис Коринт. В этом городе можно присесть на скамеечке рядом с Василием Тёркиным, а можно познакомиться с целым семейством страшных, но симпатичных трансформеров. Вас любезно поприветствуют человечки из оживших часов, а вот коты в кошкином дворе даже не удостоят вас внимания, понимая, что они тут – главные.
Изобильное — здесь в старинной усадьбе обосновался Епархиальный женский монастырь иконы Божией Матери Державная — это один из двух действующих женских монастырей в сельской местности Калининградской области. Обилие зелени, небольшой пруд и тишина как нельзя лучше располагают к прогулкам и духовным размышлениям. В 2006 году здесь был освящён новый храм, построенный по православным канонам. Храм украшен мозаиками, выполненными известным калининградским художником Игорем Чередниковым, принимавшим участие в создании православной часовни в Ватикане.
Что входит
  • автобусный тур
  • экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Зеленоградск, Курортный проспект 21.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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