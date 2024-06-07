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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Зеленоградск: жизнь на курорте Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 31 отзыв Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска 8 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10 4 560 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Замуррчательный Зеленоградск Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска 4 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 25 отзывов Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 6.5 часов 9 отзывов Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии Начало: На улице Ленина Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15 1655 1 490 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой 10 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5 часов 5 отзывов Из Зеленоградска в Калининград: самый смак Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками Начало: На ул. Ленина Расписание: ежедневно в 08:00 1322 1 190 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Популярное предложение Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас Начало: Зеленоградск 6 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 45% скидка Мини-группа 7 часов 2 отзыва Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области Начало: На ул. Окружная, 15 Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45 6000 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 11 отзывов Зеленоградск - Кранц: история одного города Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас Начало: В районе ж/д вокзала 750 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 10 отзывов 3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами Начало: Зеленоградск 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений Начало: В аэропорту Храброво от 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка Начало: В Зеленоградске 8 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp... 24 900 ₽ за всё до 3 чел.

Сёрфинг Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде Начало: В Малиновке 4 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска от 4 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 8% скидка Групповая 4.5 часа 153 отзыва Групповая экскурсия на Куршскую Косу и дюну Эфа: путешествие к красотам природы Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы и восхититесь панорамами с дюны Эфа в компании единомышленников Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: Каждый день в 09:40 1200 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 343 отзыва Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка) Расписание: Ежедневно в 08:30 от 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 599 отзывов Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда Начало: Ул. Ленина, 10 Расписание: Ежедневно в 9:30 1 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 8 отзывов Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа) Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции Начало: Ул. Окружная, 3 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 50 отзывов Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск Расписание: пн., вт. без Фрингиллы 2 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 2 отзыва Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40 Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40 1 900 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 84 отзыва Популярное предложение Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности Начало: Вы назначаете сами Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование 8 550 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Популярное предложение Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 76 отзывов Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске от 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 67 отзывов Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция» Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20 1 490 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны Начало: Зеленоградск Расписание: каждый день 09:00 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек Начало: Зеленоградск, по договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 4 часа 11 отзывов Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск Расписание: Ежедневно в 10:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек Начало: Индивидуально Расписание: Каждый день 10 00 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Путешествие в Шаакен и Нессельбек: средневековье, сыры и шоколад Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте о жизни рыцарей и насладитесь дегустацией сыра и вина Начало: Я заберу вас по любому адресу Расписание: Ежедневно, время по договоренности 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 1 отзыв Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции Начало: Ул Окружная, 15 1 490 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Куршская коса - история, природа, ландшафты Начало: По договорённости 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 9 отзывов Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф» Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: По средам в 9:40, по субботам в 12:40 1 900 ₽ за человека