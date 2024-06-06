Музеи и искусство Зеленоградска

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Зеленоградске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«за автомобиль и 300 рублей с человека, а также посещение (по желанию) Музея суеверий и Музея кошек оплачиваются отдельно»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
«В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
«Мы прогуляемся по знаменитому Курортному проспекту, посетим музей Кошек и «Домик Ангелов»: частную арт-коллекцию, где собрано более тысячи изображений ангелов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«А самым выносливым я предложу доехать до интереснейшего музейного комплекса, где познакомлю вас с экспозицией музея русских суеверий, деревней эпохи викингов «Древняя Самбия», дендропарком и коллекцией деревянных скульптур»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
«Зайдём в дом-музей скульптора Германа Брахерта, автора символа Светлогорска — скульптуры «Несущая воду»»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600 за всё до 4 чел.
Модная экзотика курортных берегов: экскурсия по музею
Групповая
1 час
Модная экзотика курортных берегов: экскурсия по музею
Рассмотреть ретрокостюмы актрис и балерин и узнать, кто освободил дам от корсетов (в группе)
Начало: На Курортном проспекте
«На территории музея есть фотозона, сувенирный отдел и кофейня»
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
15 июня в 16:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
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    отметить, дорога была не утомительна, не люблю долго трястись в транспорте) Большим плюсом было то, что экскурсию мы начали в 8 утра, пока на объектах туристов не накопилось несчетное количество)), и не было изнуряющей жары. В общем, прогулка удалась!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Ваня
    26 мая 2024
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
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    первой половины маршрута. Профессиональное сопровождение на трассе, увлекательные, содержательные рассказы, внимательное отношение к участникам сделали нашу поездку не забываемой. Огромное спасибо Оксане.

  • Г
    Гульнара
    14 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала много разных мест для посещения. Сделала отличные снимки поездки. Спасибо!
    Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала
  • С
    София
    11 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Получили огромное удовольствие от знакомства с природой Куршской косы! Пасмурная погода не помешала, даже добавила своей атмосферы. Благодарим Ларису. Она очень эрудированный, общительный и доброжелательный человек, а 5 часов экскурсии пролетели как один миг 😀
  • К
    Катерина
    11 мая 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всё, понравилось. Начали в 9, к 15 закончили. Успели побывать и в музейном комплексе, и в танцующий лесу, и на высоте Эфа и напротив на авандюне, ещё и на озеро Лебединое быстро смотрелись!
  • А
    Алексей
    1 января 2024
    Идиллическая Куршская коса
    С Новым 2024 годом всех путешествующих и просто праздно шатающихся по нашей необъятной Родине! Давайте будем лучше изучать наши уголки,
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    как известные, те что на слуху так и совершенно незнакомые для путешественников. Вот то Всем знакомое место, как Куршская коса. Прилететь в Калининград и не посмотреть косу, Вы неправы. Надо выбрать время. А если это сделать в узком кругу, с тем кто с Вами приехал. Без назойливой суеты огромной группы туристов, тогда звоните Наталье. Получите атмосферу комфорта и душевного спокойствия, от её вождения авто и полноценный рассказ про это удивительное по красоте место. Не забывайте, что коса внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО. Заказал экскурсию на предновогодний день 31 декабря 2023г. Наталья посоветовала выехать раньше назначенного времени. И это было правильное решение. Пока автобусы с туристами на подъезде к Зеленоградску, мы были уже на косе. Эту природу надо почувствовать в уединении, тогда будут совершенно иные впечатления. Совпало всё. И ее кругозор, и природа, и спокойная подача информации от момента посадки в авто и до возвращения в отель. СПАСИБО, Наталья!

  • Д
    Диана
    5 октября 2023
    3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
    Все просто замечательно! Экскурсия была очень увлекательной. Савва вежливый, внимательный и интересный человек. Учел все пожелания и сделал экскурсию очень комфортной. Спасибо, всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    2 октября 2023
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил. История Куршской
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    косы, знакомство с её флорой и фауной – было всё это Очень рекомендую, если хочется совместить приятную нагрузку с узнаванием новых фактов

    Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступилВелопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступилВелопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил
  • Д
    Динара
    10 июня 2023
    3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
    Приехали на пару ночей, поэтому решили успеть посмотреть по-максимуму и взяли экскурсию 3 в 1 у Саввы. Прогуляли 6 часов,
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    гид не торопил, спокойно меняли точки по-необходимости, по пути рассказывал интересные истории, как обзорная экскурсия вполне, чтобы получить представление о регионе. Также получили рекомендации по вкусным местам и будущим путешествиям по региону. В конце Савва подарил милый сувенир, сделанный руками его жены, очень мило! 😍Спасибо!

    Приехали на пару ночей, поэтому решили успеть посмотреть по-максимуму и взяли экскурсию 3 в 1 уПриехали на пару ночей, поэтому решили успеть посмотреть по-максимуму и взяли экскурсию 3 в 1 уПриехали на пару ночей, поэтому решили успеть посмотреть по-максимуму и взяли экскурсию 3 в 1 уПриехали на пару ночей, поэтому решили успеть посмотреть по-максимуму и взяли экскурсию 3 в 1 у

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Идиллическая Куршская коса
  3. 3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
  4. Велопрогулка по Куршской косе с историком
  5. Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 750 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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