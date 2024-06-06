1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«за автомобиль и 300 рублей с человека, а также посещение (по желанию) Музея суеверий и Музея кошек оплачиваются отдельно»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
«В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
«Мы прогуляемся по знаменитому Курортному проспекту, посетим музей Кошек и «Домик Ангелов»: частную арт-коллекцию, где собрано более тысячи изображений ангелов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«А самым выносливым я предложу доехать до интереснейшего музейного комплекса, где познакомлю вас с экспозицией музея русских суеверий, деревней эпохи викингов «Древняя Самбия», дендропарком и коллекцией деревянных скульптур»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
«Зайдём в дом-музей скульптора Германа Брахерта, автора символа Светлогорска — скульптуры «Несущая воду»»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Модная экзотика курортных берегов: экскурсия по музею
Рассмотреть ретрокостюмы актрис и балерин и узнать, кто освободил дам от корсетов (в группе)
Начало: На Курортном проспекте
«На территории музея есть фотозона, сувенирный отдел и кофейня»
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
15 июня в 16:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВаня26 мая 2024Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
- ГГульнара14 мая 2024Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала много разных мест для посещения. Сделала отличные снимки поездки. Спасибо!
- ССофия11 мая 2024Получили огромное удовольствие от знакомства с природой Куршской косы! Пасмурная погода не помешала, даже добавила своей атмосферы. Благодарим Ларису. Она очень эрудированный, общительный и доброжелательный человек, а 5 часов экскурсии пролетели как один миг 😀
- ККатерина11 мая 2024Всё, понравилось. Начали в 9, к 15 закончили. Успели побывать и в музейном комплексе, и в танцующий лесу, и на высоте Эфа и напротив на авандюне, ещё и на озеро Лебединое быстро смотрелись!
- ААлексей1 января 2024С Новым 2024 годом всех путешествующих и просто праздно шатающихся по нашей необъятной Родине! Давайте будем лучше изучать наши уголки,
- ДДиана5 октября 2023Все просто замечательно! Экскурсия была очень увлекательной. Савва вежливый, внимательный и интересный человек. Учел все пожелания и сделал экскурсию очень комфортной. Спасибо, всем рекомендую!
- ЕЕкатерина2 октября 2023Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил. История Куршской
- ДДинара10 июня 2023Приехали на пару ночей, поэтому решили успеть посмотреть по-максимуму и взяли экскурсию 3 в 1 у Саввы. Прогуляли 6 часов,
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Музеи»
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