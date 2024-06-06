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как известные, те что на слуху так и совершенно незнакомые для путешественников. Вот то Всем знакомое место, как Куршская коса. Прилететь в Калининград и не посмотреть косу, Вы неправы. Надо выбрать время. А если это сделать в узком кругу, с тем кто с Вами приехал. Без назойливой суеты огромной группы туристов, тогда звоните Наталье. Получите атмосферу комфорта и душевного спокойствия, от её вождения авто и полноценный рассказ про это удивительное по красоте место. Не забывайте, что коса внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО. Заказал экскурсию на предновогодний день 31 декабря 2023г. Наталья посоветовала выехать раньше назначенного времени. И это было правильное решение. Пока автобусы с туристами на подъезде к Зеленоградску, мы были уже на косе. Эту природу надо почувствовать в уединении, тогда будут совершенно иные впечатления. Совпало всё. И ее кругозор, и природа, и спокойная подача информации от момента посадки в авто и до возвращения в отель. СПАСИБО, Наталья!