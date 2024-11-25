Приглашаем в путешествие по трём курортным городам Балтийского побережья! Вас очарует старинная архитектура Светлогорска, вдохновит креативный Зеленоградск и впечатлят шикарные пляжи Янтарного. А мы раскроем богатую русско-немецкую историю этих мест и поможем прочувствовать колорит каждого из них.

Описание экскурсии

Респектабельный Зеленоградск

Кранц, так назывался Зеленоградск ранее, в 1816 году был официально объявлен Королевским курортом. Сюда стремилась европейская аристократия, этот город выбирали для отдыха наши именитые соотечественники. Вы сможете прогуляться по атмосферному променаду, насладиться видами живописного моря и попробовать минеральную воду. Или окунётесь с головой в развлечения креативного города сегодняшнего дня.

Очаровательный Светлогорск

Светлогорск покорит вас великолепно сохранившейся довоенной архитектурой в стиле модерн конца 19 — начала 20 века, устремлёнными к небу вековыми деревьями и атмосферой беззаботной европейской жизни. Вы неспешно погуляете по историческому центру и увидите главные достопримечательности: грязеводолечебницу и её водонапорную башню, виллы Карла Кюна и Бергшлосс и Дом бургомистра Раушена. Мы поделимся историей этого уютного городка и поможем ощутить его самобытную атмосферу.

Живописный Янтарный

В Янтарном вас ждут роскошные пляжи и россыпи янтаря. 90% мировых запасов солнечного камня сосредоточено в Калининградской области, а в посёлке находится единственный в мире карьер по добыче янтаря открытым способом. И вы, при желании, сможете его посетить. Вы прогуляетесь по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями, зайдёте в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе. Побродите по атмосферным лавочкам, а мы удивим вас историей и красотой удивительного камня — янтаря.

Организационные детали