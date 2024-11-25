Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска

Посетить Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный и насладиться атмосферой приморской жизни
Приглашаем в путешествие по трём курортным городам Балтийского побережья! Вас очарует старинная архитектура Светлогорска, вдохновит креативный Зеленоградск и впечатлят шикарные пляжи Янтарного.

А мы раскроем богатую русско-немецкую историю этих мест и поможем прочувствовать колорит каждого из них.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Респектабельный Зеленоградск

Кранц, так назывался Зеленоградск ранее, в 1816 году был официально объявлен Королевским курортом. Сюда стремилась европейская аристократия, этот город выбирали для отдыха наши именитые соотечественники. Вы сможете прогуляться по атмосферному променаду, насладиться видами живописного моря и попробовать минеральную воду. Или окунётесь с головой в развлечения креативного города сегодняшнего дня.

Очаровательный Светлогорск

Светлогорск покорит вас великолепно сохранившейся довоенной архитектурой в стиле модерн конца 19 — начала 20 века, устремлёнными к небу вековыми деревьями и атмосферой беззаботной европейской жизни. Вы неспешно погуляете по историческому центру и увидите главные достопримечательности: грязеводолечебницу и её водонапорную башню, виллы Карла Кюна и Бергшлосс и Дом бургомистра Раушена. Мы поделимся историей этого уютного городка и поможем ощутить его самобытную атмосферу.

Живописный Янтарный

В Янтарном вас ждут роскошные пляжи и россыпи янтаря. 90% мировых запасов солнечного камня сосредоточено в Калининградской области, а в посёлке находится единственный в мире карьер по добыче янтаря открытым способом. И вы, при желании, сможете его посетить. Вы прогуляетесь по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями, зайдёте в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе. Побродите по атмосферным лавочкам, а мы удивим вас историей и красотой удивительного камня — янтаря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): карьер Янтарного комбината — 900 ₽ с человека, музей кошек — 280 ₽ с человека
  • Можно организовать экскурсию для группы любой численности. Цена рассчитывается индивидуально

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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