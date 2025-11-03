Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по Калининграду обещает знакомство с его уникальной историей и архитектурой. Город, ранее известный как Кёнигсберг, объединяет в себе средневековые и современные элементы.



Посетители смогут увидеть Королевский замок, узнать о деятельности Иммануила Канта и оценить фортификационные сооружения, такие как бастион "Грольман".



Экскурсия проходит по историческим улицам и проспектам, включая Литовский вал и проспект Мира, предлагая взглянуть на старинные виллы района "Амалиенау"

📚 Исторические факты

🚌 Комфортный транспорт

🏙️ Живописные виды

🎓 Интересные рассказы

Что можно увидеть Королевский замок

Бастион Грольман

Казарма Кронпринц

Проспект Мира

Площадь Победы

Описание экскурсии Обзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. И познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга. История города насчитывает более семи веков с времен поселений племен язычников пруссов на этой земле. Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, объединившись между собой и замком, носившим название Кёнигсберг, образовали единый город. Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Рыбная деревня

Кафедральный собор (обзорно)

Закхаймские ворота

Королевские ворота

Литовский вал

Башня Дона

Район старых немецких вилл Амалиенау Что включено Транспорт

