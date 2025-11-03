Путешествие по Калининграду обещает знакомство с его уникальной историей и архитектурой. Город, ранее известный как Кёнигсберг, объединяет в себе средневековые и современные элементы.
Посетители смогут увидеть Королевский замок, узнать о деятельности Иммануила Канта и оценить фортификационные сооружения, такие как бастион "Грольман".
Экскурсия проходит по историческим улицам и проспектам, включая Литовский вал и проспект Мира, предлагая взглянуть на старинные виллы района "Амалиенау"
Посетители смогут увидеть Королевский замок, узнать о деятельности Иммануила Канта и оценить фортификационные сооружения, такие как бастион "Грольман".
Экскурсия проходит по историческим улицам и проспектам, включая Литовский вал и проспект Мира, предлагая взглянуть на старинные виллы района "Амалиенау"
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📚 Исторические факты
- 🚌 Комфортный транспорт
- 🏙️ Живописные виды
- 🎓 Интересные рассказы
Что можно увидеть
- Королевский замок
- Бастион Грольман
- Казарма Кронпринц
- Проспект Мира
- Площадь Победы
Описание экскурсииОбзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. И познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга. История города насчитывает более семи веков с времен поселений племен язычников пруссов на этой земле. Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, объединившись между собой и замком, носившим название Кёнигсберг, образовали единый город. Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор (обзорно)
- Закхаймские ворота
- Королевские ворота
- Литовский вал
- Башня Дона
- Район старых немецких вилл Амалиенау
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 196 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
3 ноя 2025
Ирина прекрасный экскурсовод.
Возможность за пол дня иметь впечатления о городе. Увидели самые лучшие места.
Возможность за пол дня иметь впечатления о городе. Увидели самые лучшие места.
И
Ирина
31 окт 2025
В целом экскурсия прошла хорошо: организация на уровне, гид компетентный, много и интересно рассказывал. Жаль, что программа не позволила в полной мере познакомиться с Калининградом. Но на то она и обзорная.
Л
Лариса
18 окт 2025
Экскурсия от туроператора Юнона. Водитель трансфера очень хамоватый мужик. Так не должно быть в сфере услуг. В Калининград привезли за 40 мин до основного автобуса. Стояли и мокли под дождем.
Ю
Юра
15 окт 2025
Неплохая экскурсия. Посмотрели, как мне показлось, основное историческое. Экскурсовод позитивный. это украсило экскурсию.
М
Марина
12 окт 2025
Прекрасный экскурсовод. Много информации, не утомительно.
Е
Екатерина
10 окт 2025
Ужасная организация, сотрудники не берут трубку,автобус задержали на пол часа,при этом не было сообщений о задержке, переносе,никто не отвечал ни на смс,ни на звонки. Люди стояли в растерянности и не
A
ALEXANDER
4 окт 2025
И
Ирина
1 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность организаторам экскурсии и всей команде компании за потрясающе проведенное время и внимание к каждому участнику!
Экскурсия оставила самые приятные впечатления благодаря увлекательной программе и профессиональному подходу сотрудников.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления благодаря увлекательной программе и профессиональному подходу сотрудников.
А
Анна
20 сен 2025
Очень мало информации и времени дается на самую главную достопримечательность - Кафедральный собор. Хотелось бы, чтобы входил в экскурсию органный концерт. По желанию катание на теплоходиках по реке Приголе. В итоге разочарование от того, что не хватило информации именно по этому месту. А оно самое красивое из всех посещенных в Калининграде
И
Ирина
19 сен 2025
Спасибо экскурсоводу Андрею за интересную информацию,город очень понравился, решили сегодня вернуться самостоятельно,минус за задержку экскурсии,из-за чего не было свободного времени!
Д
Дмитрий
19 сен 2025
Хорошая обзорка. Транспорт удобный, чистый. Окна большие, микрофон работал без помех, так что то, что проезжали мимо, можно было рассмотреть. Город понравился, как и рассказ о нём от нашего экскурсовода. Захотелось посмотреть больше, чем и займусь))
С
Светлана
14 сен 2025
Не понравилось,
А
Анастасия
11 сен 2025
Экскурсией довольны, все понравилось. Экскурсовод Александр много знает, интересно и легко рассказывает, отвечает на вопросы. Особенная благодарность именно экскурсоводу! Но есть одно пожелание к тур фирме - приобретите хороший микрофон для экскурсовода!! Мучился он и мы. Слышимость была плохая.
А
Анна
5 сен 2025
A
Alyona-1975
5 сен 2025
То что действительно стоило посмотреть мы проехали мимо. Но потратили много времени на обсуждения кустов и деревьев
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
-
25%
Групповая
В трендеГлавное в Калининграде за 3 часа - из Зеленоградска
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽
2666 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Калининград + речная прогулка на катере
Путешествие объединяет Калининград с речной прогулкой. Автобусный тур по историческим местам и катерное приключение ждут вас
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
15 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
1490 ₽
1655 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом за один день! Узнайте о ключевых достопримечательностях, истории города и его современности. Путешествие без пробок и с комфортом
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
15 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
1490 ₽
1655 ₽ за человека