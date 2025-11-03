Мои заказы

Обзорная экскурсия по Калининграду: увидеть самое главное

Увлекательное путешествие по Калининграду, где история и современность сливаются в единое целое. Откройте для себя богатое наследие города
Путешествие по Калининграду обещает знакомство с его уникальной историей и архитектурой. Город, ранее известный как Кёнигсберг, объединяет в себе средневековые и современные элементы.

Посетители смогут увидеть Королевский замок, узнать о деятельности Иммануила Канта и оценить фортификационные сооружения, такие как бастион "Грольман".

Экскурсия проходит по историческим улицам и проспектам, включая Литовский вал и проспект Мира, предлагая взглянуть на старинные виллы района "Амалиенау"
4.5
196 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📚 Исторические факты
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 🏙️ Живописные виды
  • 🎓 Интересные рассказы
Что можно увидеть

  • Королевский замок
  • Бастион Грольман
  • Казарма Кронпринц
  • Проспект Мира
  • Площадь Победы

Описание экскурсии

Обзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. И познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга. История города насчитывает более семи веков с времен поселений племен язычников пруссов на этой земле. Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, объединившись между собой и замком, носившим название Кёнигсберг, образовали единый город. Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор (обзорно)
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня Дона
  • Район старых немецких вилл Амалиенау
Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
25
3
17
2
6
1
4
А
Алла
3 ноя 2025
Ирина прекрасный экскурсовод.
Возможность за пол дня иметь впечатления о городе. Увидели самые лучшие места.
И
Ирина
31 окт 2025
В целом экскурсия прошла хорошо: организация на уровне, гид компетентный, много и интересно рассказывал. Жаль, что программа не позволила в полной мере познакомиться с Калининградом. Но на то она и обзорная.
Л
Лариса
18 окт 2025
Экскурсия от туроператора Юнона. Водитель трансфера очень хамоватый мужик. Так не должно быть в сфере услуг. В Калининград привезли за 40 мин до основного автобуса. Стояли и мокли под дождем.
читать дальше

Вся экскурсия проходила практически в автобусе и это просто на ходу «посмотрите на право, посмотрите налево». Первая остановка у ворот. Экскурсовод очень медленная и много лишней ненужной инфо не по теме экскурсии. Вторая у памятника Канту и там тоже 20 мин убитого времени. То что можно рассказать за 5 мин. На острове Канта (единственное и красивое место в пешей экскурсии) нам просто не хватило времени на все. Тк уже нужно было бежать на трансфер до Зеленоградска. Пол дороги мы выслушивали недовольство водителя, тк все опоздали на 5 мин. В общем именно эту экскурсию не рекомендую!

Ю
Юра
15 окт 2025
Неплохая экскурсия. Посмотрели, как мне показлось, основное историческое. Экскурсовод позитивный. это украсило экскурсию.
М
Марина
12 окт 2025
Прекрасный экскурсовод. Много информации, не утомительно.
Е
Екатерина
10 окт 2025
Ужасная организация, сотрудники не берут трубку,автобус задержали на пол часа,при этом не было сообщений о задержке, переносе,никто не отвечал ни на смс,ни на звонки. Люди стояли в растерянности и не
читать дальше

знали,что делать. Экскурсия построена так,что основное время провели в неинтересных местах (памятник быкам,дачи),а исторический центр не было время дале сфотографироваться,бежали на автобус, экскурсовод замучил информацией с названиями немецкими улиц/и их сегодняшними названиями,для чего??? неинтересно и нудно,это не только мое мнение,а людей которые с нами в автобусе так же делились впечатлениями.

A
ALEXANDER
4 окт 2025
И
Ирина
1 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность организаторам экскурсии и всей команде компании за потрясающе проведенное время и внимание к каждому участнику!

Экскурсия оставила самые приятные впечатления благодаря увлекательной программе и профессиональному подходу сотрудников.
читать дальше

Но особенно хочется отметить заботливое отношение компании к своим клиентам. Когда возникла необходимость вернуться домой из Зеленограда, сотрудники оперативно организовали трансфер и нашли водителя, который доставил всех участников обратно в город. Это действительно заслуживает высшей оценки!
За такое ответственное и внимательное обслуживание ставлю заслуженную оценку — 10 звёзд. Спасибо вам большое за незабываемые эмоции и отличное настроение! 😊✨

А
Анна
20 сен 2025
Очень мало информации и времени дается на самую главную достопримечательность - Кафедральный собор. Хотелось бы, чтобы входил в экскурсию органный концерт. По желанию катание на теплоходиках по реке Приголе. В итоге разочарование от того, что не хватило информации именно по этому месту. А оно самое красивое из всех посещенных в Калининграде
И
Ирина
19 сен 2025
Спасибо экскурсоводу Андрею за интересную информацию,город очень понравился, решили сегодня вернуться самостоятельно,минус за задержку экскурсии,из-за чего не было свободного времени!
Д
Дмитрий
19 сен 2025
Хорошая обзорка. Транспорт удобный, чистый. Окна большие, микрофон работал без помех, так что то, что проезжали мимо, можно было рассмотреть. Город понравился, как и рассказ о нём от нашего экскурсовода. Захотелось посмотреть больше, чем и займусь))
С
Светлана
14 сен 2025
Не понравилось,
А
Анастасия
11 сен 2025
Экскурсией довольны, все понравилось. Экскурсовод Александр много знает, интересно и легко рассказывает, отвечает на вопросы. Особенная благодарность именно экскурсоводу! Но есть одно пожелание к тур фирме - приобретите хороший микрофон для экскурсовода!! Мучился он и мы. Слышимость была плохая.
А
Анна
5 сен 2025
A
Alyona-1975
5 сен 2025
То что действительно стоило посмотреть мы проехали мимо. Но потратили много времени на обсуждения кустов и деревьев

Входит в следующие категории Зеленоградска

