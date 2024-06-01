Обзорные и познавательные экскурсии Зеленоградска

Найдено 14 экскурсий в категории «Обзорные» в Зеленоградске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск: путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
82 отзыва
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
«Так, в живом формате вы познакомитесь с историей Зеленоградска и узнаете о старинных прусских традициях»
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935 за человека
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Знакомство с городом начнём с прогулки вдоль променада, затем выйдем на самую популярную улицу города — Курортный проспект»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
«Конечно, вы познакомитесь с доминантами города — Спасо-преображенским собором и водонапорной башней, а также окажетесь в чудесном парке с прудом»
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
11 отзывов
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
«Моя экскурсия отлично подойдёт для первого знакомства с Зеленоградском»
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750 за человека
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
343 отзыва
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
«Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 10:45
Завтра в 08:30
от 1 200 за человека
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
18 отзывов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Погрузитесь в историю Калининграда, бывшего Кёнигсберга, на обзорной экскурсии. Посетите знаковые места и узнайте о событиях, сформировавших облик города
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Обзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников»
Расписание: ежедневно (кроме субботы) в 11:45
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
30 отзывов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
«Обзорная экскурсия по Калининграду с последующим посещением форта №11 «Дёнхофф»»
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000 за человека
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
«Экскурсия завершится на «звёздчатом» перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с городом»
от 3 900 за всё до 6 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Вы обязательно проникнетесь атмосферой города котиков: увидите памятники котам, перейдёте на зелёный свет кошачьего светофора и познакомитесь с самыми ласковыми и нахальными жителями города»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Зеленоградска в Калининград: культурное наследие и мистические легенды
Проведите незабываемый день в Калининграде, погрузившись в его уникальную историю, культуру и мистические легенды
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900 за всё до 3 чел.
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Пройдем по длинному современному променаду (пляжу) и заглянем на пирс, где находится обзорная площадка и видно всё побережье»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 15:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Пройдёте по длинному современному променаду и заглянете на пирс, где находится обзорная площадка»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Отличный гид, экскурсия компактная, общее представление о исторических вещах оставила
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Замечательная экскурсия Дина знающий гид и очень доброжелательный человек. Мы получили много интересной информации. Экскурсия прошла в удобном для нас темпе, получили ответы на все вопросы и дополнительные рекомендации по музеям Зеленоградска. Искренне рекомендуем Дину в качестве гида
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями
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    и информацией от местного жителя все гораздо интереснее 👍🏼 Я осталась очень довольна! День был жарким, мы всегда находили тень, когда останавливались ☀️

    Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Были на пешей экскурсии с Диной. Нам очень понравилось. Сразу видно, что девушка любит город и свою работу, спасибо огромное
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    за замечательный рассказ и необычайные мелочи. Приятное путешествие в приятной компании - однозначно рекомендую гида. В следующий свой приезд однозначно будем заказывать экскурсии у Дины. Спасибо. P/S и в конце был приятный сюрприз - открыточки собственноручного изготовления от этого человека светлой души.

  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
    Все замечательно- организация,интересные рассказы, история - даже детям было очень интересно!
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Дина потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖
  • С
    Судариков
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Очень крутой гид, который подробно осветил все-все интересные моменты по пути следования. Даже рассказал про уникальные особенности современного развития Калининграда. Хотелось бы только больше времени в музее марципана с экскурсией от гида и посещение музея океана

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Зеленоградск: путешествие в прошлое
  2. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  3. Зеленоградск: жизнь на курорте
  4. Зеленоградск - Кранц: история одного города
  5. Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Обзорные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 750 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 596 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Зеленоградска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Зеленоградске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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