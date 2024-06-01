1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
«Так, в живом формате вы познакомитесь с историей Зеленоградска и узнаете о старинных прусских традициях»
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Знакомство с городом начнём с прогулки вдоль променада, затем выйдем на самую популярную улицу города — Курортный проспект»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
«Конечно, вы познакомитесь с доминантами города — Спасо-преображенским собором и водонапорной башней, а также окажетесь в чудесном парке с прудом»
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
«Моя экскурсия отлично подойдёт для первого знакомства с Зеленоградском»
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
«Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 10:45
Завтра в 08:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Погрузитесь в историю Калининграда, бывшего Кёнигсберга, на обзорной экскурсии. Посетите знаковые места и узнайте о событиях, сформировавших облик города
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Обзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников»
Расписание: ежедневно (кроме субботы) в 11:45
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
«Обзорная экскурсия по Калининграду с последующим посещением форта №11 «Дёнхофф»»
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
«Экскурсия завершится на «звёздчатом» перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с городом»
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Вы обязательно проникнетесь атмосферой города котиков: увидите памятники котам, перейдёте на зелёный свет кошачьего светофора и познакомитесь с самыми ласковыми и нахальными жителями города»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Зеленоградска в Калининград: культурное наследие и мистические легенды
Проведите незабываемый день в Калининграде, погрузившись в его уникальную историю, культуру и мистические легенды
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Пройдем по длинному современному променаду (пляжу) и заглянем на пирс, где находится обзорная площадка и видно всё побережье»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 15:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Пройдёте по длинному современному променаду и заглянете на пирс, где находится обзорная площадка»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ООксана31 мая 2024Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
- ВВиктор30 мая 2024Отличный гид, экскурсия компактная, общее представление о исторических вещах оставила
- ССергей29 мая 2024Замечательная экскурсия Дина знающий гид и очень доброжелательный человек. Мы получили много интересной информации. Экскурсия прошла в удобном для нас темпе, получили ответы на все вопросы и дополнительные рекомендации по музеям Зеленоградска. Искренне рекомендуем Дину в качестве гида
- ЮЮлия28 мая 2024Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями
- ЛЛюдмила27 мая 2024Были на пешей экскурсии с Диной. Нам очень понравилось. Сразу видно, что девушка любит город и свою работу, спасибо огромное
- ССветлана26 мая 2024Все замечательно- организация,интересные рассказы, история - даже детям было очень интересно!
- ТТаня23 мая 2024Дина потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖
- ССудариков23 мая 2024Очень крутой гид, который подробно осветил все-все интересные моменты по пути следования. Даже рассказал про уникальные особенности современного развития Калининграда. Хотелось бы только больше времени в музее марципана с экскурсией от гида и посещение музея океана
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Обзорные»
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