Наша фирменная обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду на автобусе 🚌 с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. В отличии от всех других обзорных экскурсий, мы делаем остановки, чтобы наши гости могли выйти из автобуса и сделать фото.

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ нашего города. Как исторические, так и современные. Королевские и Росгартенские ворота, Башня Дона и Врангеля, район особняков Амалиенау, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могила Канта. В ходе экскурсии 🧭 Вы ощутите дух бывшего Кёнигсберга. И при этом увидите и узнаете, чем живут Калининград и его жители сегодня. Прогуляетесь 👣 по площади Победы и Верхнему озеру, увидите Собор Христа Спасителя и отреставрированный в ганзейском стиле Ленинский проспект, сделаете фото в инстаграмной Рыбной деревне!

Наш гид в ходе экскурсии 🧭 даст массу советов и рекомендаций. После экскурсии 🧭 помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что попробовать, куда сходить, где попить самый вкусный кофе. Уверены, наша экскурсия ⛳ не только влюбит Вас в Калининград, но и поможет пересмотреть дальнейший отпуск в нашем любимом городе.