Приглашаем вас в волшебное путешествие по Зеленоградску. Вы узнаете секреты рождественских традиций местных хозяек, услышите историю основных достопримечательностей, а также познакомитесь с творчеством городских мастеров. Мы пройдём по узким улочкам, разглядывая иллюминацию, поздороваемся с котиками и попробуем поймать дух праздника!

Описание экскурсии

Вокзальная площадь, украшенная гирляндами огней. Вокзал — одно из самых старинных зданий города, он построен в 1885 году на месте таверны тевтонских рыцарей.

Вилла Крелль, которая в 2014 году изменила свою историю и стала краеведческим музеем с экспозициями, отражающими культурное наследие региона.

Доходный дом Баста и еврейский пансионат «Цаморы». Здание, которое сочетает в себе функции доходного дома и еврейского пансионата. Мы полюбуемся его архитектурой в стиле югендштиль и поговорим о трагической судьбе сестёр Эрике и Эрне Цаморы.

Отель «Балтийское море». Гостиница известна тем, что здесь отдыхал Пётр Аркадьевич Столыпин. Вы узнаете любопытные факты о его пребывании.

Сквер королевы Луизы, где можно сделать фотографии на фоне новогодних сверкающих инсталляций и бюста королевы Луизы — копии работы известного немецкого скульптора Рауха.

Новогодняя ёлка. Мы пройдём к городской площади, где установлена великолепная новогодняя ёлка в виде светящегося шатра. Здесь сказочная атмосфера праздника ощущается всеми фибрами, наполняя сердца радостью и ожиданием чуда!

Рождественская ярмарка, мимо которой мы выйдем к морю. С пирса полюбуемся панорамой праздничного города и старинным зданием Управления курортом.

Курортный проспект и Город кошек. Прогуляемся по проспекту, известному своими уютными кафе и магазинами. Крендели, шакотис, пироги сестёр Шутц, горячие кофе и глинтвейн, которые можно купить прямо на улице. А ещё заскочим в Город кошек — уголок, где обитают милые местные котики.

Улочки Старого города. Исследуем аутентичные уголки города, наслаждаясь атмосферой и архитектурой. Мы также заглянем в дома местных жителей, чтобы узнать об их жизни и традициях, и посетим мастерскую зеленоградской художницы — настоящего мастера золотые руки.

Лютеранская кирха Святого Адальберта. Зайдём в кирху, в которой ныне располагается православный храм Преображения Господня. Вы узнаете историю этого места и его культурное значение.

Замок у моря — отель «Гранд Монополь». Завершим нашу экскурсию на берегу моря, где можно остановить мгновение, любуясь бесконечным движением волн!

На экскурсии вы услышите:

об исторических корнях Зеленоградска и культурном наследии региона

архитектурных стилях городских домов и их особенностях

значимых личностях и событиях, которые тут происходили

традиционных блюдах и угощениях, а также о влиянии немецкой кухни на местную гастрономию

творчестве художников и ремесленников

фрау, которая жила в предместье Кранца и сделала его макет

годах Второй мировой войны и значении посёлка Сосновка, который находится в 4 км от Зеленоградска

И ещё много, много житейских историй, которые мы вам расскажем!

Организационные детали