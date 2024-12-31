Мои заказы

Обзорная экскурсия «Зеленоградск перед Рождеством»

Окунуться в атмосферу праздника, полюбоваться гирляндами огней и увидеть главные локации города
Приглашаем вас в волшебное путешествие по Зеленоградску.

Вы узнаете секреты рождественских традиций местных хозяек, услышите историю основных достопримечательностей, а также познакомитесь с творчеством городских мастеров.

Мы пройдём по узким улочкам, разглядывая иллюминацию, поздороваемся с котиками и попробуем поймать дух праздника!
5
2 отзыва
Время начала: 12:00, 17:30, 20:00

Описание экскурсии

Вокзальная площадь, украшенная гирляндами огней. Вокзал — одно из самых старинных зданий города, он построен в 1885 году на месте таверны тевтонских рыцарей.

Вилла Крелль, которая в 2014 году изменила свою историю и стала краеведческим музеем с экспозициями, отражающими культурное наследие региона.

Доходный дом Баста и еврейский пансионат «Цаморы». Здание, которое сочетает в себе функции доходного дома и еврейского пансионата. Мы полюбуемся его архитектурой в стиле югендштиль и поговорим о трагической судьбе сестёр Эрике и Эрне Цаморы.

Отель «Балтийское море». Гостиница известна тем, что здесь отдыхал Пётр Аркадьевич Столыпин. Вы узнаете любопытные факты о его пребывании.

Сквер королевы Луизы, где можно сделать фотографии на фоне новогодних сверкающих инсталляций и бюста королевы Луизы — копии работы известного немецкого скульптора Рауха.

Новогодняя ёлка. Мы пройдём к городской площади, где установлена великолепная новогодняя ёлка в виде светящегося шатра. Здесь сказочная атмосфера праздника ощущается всеми фибрами, наполняя сердца радостью и ожиданием чуда!

Рождественская ярмарка, мимо которой мы выйдем к морю. С пирса полюбуемся панорамой праздничного города и старинным зданием Управления курортом.

Курортный проспект и Город кошек. Прогуляемся по проспекту, известному своими уютными кафе и магазинами. Крендели, шакотис, пироги сестёр Шутц, горячие кофе и глинтвейн, которые можно купить прямо на улице. А ещё заскочим в Город кошек — уголок, где обитают милые местные котики.

Улочки Старого города. Исследуем аутентичные уголки города, наслаждаясь атмосферой и архитектурой. Мы также заглянем в дома местных жителей, чтобы узнать об их жизни и традициях, и посетим мастерскую зеленоградской художницы — настоящего мастера золотые руки.

Лютеранская кирха Святого Адальберта. Зайдём в кирху, в которой ныне располагается православный храм Преображения Господня. Вы узнаете историю этого места и его культурное значение.

Замок у моря — отель «Гранд Монополь». Завершим нашу экскурсию на берегу моря, где можно остановить мгновение, любуясь бесконечным движением волн!

На экскурсии вы услышите:

  • об исторических корнях Зеленоградска и культурном наследии региона
  • архитектурных стилях городских домов и их особенностях
  • значимых личностях и событиях, которые тут происходили
  • традиционных блюдах и угощениях, а также о влиянии немецкой кухни на местную гастрономию
  • творчестве художников и ремесленников
  • фрау, которая жила в предместье Кранца и сделала его макет
  • годах Второй мировой войны и значении посёлка Сосновка, который находится в 4 км от Зеленоградска

И ещё много, много житейских историй, которые мы вам расскажем!

Организационные детали

  • По желанию всех участников сделаем кофе-паузу в одном из немецких ресторанчиков или аутентичных кафе
  • По запросу вы можете принять участие в мастер-классе «Рождественский сувенир на память» и сделать новогодние игрушки, сувениры или украшения для дома — подробности уточняйте в переписке
  • Дополнительные расходы по желанию: кофе-пауза — около 600 ₽ за чел., участие в мастер-классе — 400 ₽
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей семейной команды

в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 17:30, во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 17:30 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ТЦ Пегас. Ул. Ленина, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 17:30, во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1429 туристов
Гиды: Лидия, Сергей и Константин — два поколения нашей семьи. Лидия — родилась и училась в Калининграде, многие годы работала школьным учителем физики в старинной немецкой усадьбе посёлка Сосновка, расположенного всего
читать дальше

в 4 км от Зеленоградска. В 2021 году она выпустила книгу «Сосновка-Bledau», в которой запечатлены её воспоминания и истории о нашем регионе. Сергей — настоящий балтийский моряк, родившийся и выросший в Зеленоградске. Его страсть к родному городу, отменное чувство юмора увлекают слушателей историями, основанными на личном опыте и воспоминаниях. Константин — наш внук и студент факультета туризма и сервиса. Он специализируется на подземельях, фортах и мрачных районах Кёнигсберга, а также изучает историю Второй Мировой войны, прекрасный тонко чувствующий актер Уличного театра. Привносит свежий взгляд и энергию, делая экскурсию интересной для молодежи и более зрелых участников.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
31 дек 2024
Замечательная экскурсия, не обычная и очень позновательная. Спасибо большое.
Дарья
Дарья
29 дек 2024
Это была очень уютная, добрая и по-настоящему семейная прогулка! Спасибо большое Лидии, Сергею и их внуку Константину! ❤️
Я не первый раз в Зеленоградске и очень люблю этот город, но благодаря
читать дальше

экскурсии узнала его с новой стороны. Было интересно услышать историю домов, заглянуть в необычную парадную и рассмотреть то, что находится у всех на виду, но никто этого не видит:) Мы заходили греться в милые кафе, познакомились с потрясающей местной художницей и заглянули на огонек в старинную виллу. За все это огромное спасибо! Я вспоминаю этот вечер с чувством радости и тепла!

Я не первый раз в Зеленоградске и очень люблю этот город, но благодаря экскурсии узнала его с новой стороны. Было интересно услышать историю домов, заглянуть в необычную парадную и рассмотреть то, что находится у всех на виду, но никто этого не видит:) Мы заходили греться в милые кафе, познакомились с потрясающей местной художницей и заглянули на огонек в старинную виллу. За все это огромное спасибо! Я вспоминаю этот вечер с чувством радости и тепла!

