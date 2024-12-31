Вы узнаете секреты рождественских традиций местных хозяек, услышите историю основных достопримечательностей, а также познакомитесь с творчеством городских мастеров.
Мы пройдём по узким улочкам, разглядывая иллюминацию, поздороваемся с котиками и попробуем поймать дух праздника!
Описание экскурсии
Вокзальная площадь, украшенная гирляндами огней. Вокзал — одно из самых старинных зданий города, он построен в 1885 году на месте таверны тевтонских рыцарей.
Вилла Крелль, которая в 2014 году изменила свою историю и стала краеведческим музеем с экспозициями, отражающими культурное наследие региона.
Доходный дом Баста и еврейский пансионат «Цаморы». Здание, которое сочетает в себе функции доходного дома и еврейского пансионата. Мы полюбуемся его архитектурой в стиле югендштиль и поговорим о трагической судьбе сестёр Эрике и Эрне Цаморы.
Отель «Балтийское море». Гостиница известна тем, что здесь отдыхал Пётр Аркадьевич Столыпин. Вы узнаете любопытные факты о его пребывании.
Сквер королевы Луизы, где можно сделать фотографии на фоне новогодних сверкающих инсталляций и бюста королевы Луизы — копии работы известного немецкого скульптора Рауха.
Новогодняя ёлка. Мы пройдём к городской площади, где установлена великолепная новогодняя ёлка в виде светящегося шатра. Здесь сказочная атмосфера праздника ощущается всеми фибрами, наполняя сердца радостью и ожиданием чуда!
Рождественская ярмарка, мимо которой мы выйдем к морю. С пирса полюбуемся панорамой праздничного города и старинным зданием Управления курортом.
Курортный проспект и Город кошек. Прогуляемся по проспекту, известному своими уютными кафе и магазинами. Крендели, шакотис, пироги сестёр Шутц, горячие кофе и глинтвейн, которые можно купить прямо на улице. А ещё заскочим в Город кошек — уголок, где обитают милые местные котики.
Улочки Старого города. Исследуем аутентичные уголки города, наслаждаясь атмосферой и архитектурой. Мы также заглянем в дома местных жителей, чтобы узнать об их жизни и традициях, и посетим мастерскую зеленоградской художницы — настоящего мастера золотые руки.
Лютеранская кирха Святого Адальберта. Зайдём в кирху, в которой ныне располагается православный храм Преображения Господня. Вы узнаете историю этого места и его культурное значение.
Замок у моря — отель «Гранд Монополь». Завершим нашу экскурсию на берегу моря, где можно остановить мгновение, любуясь бесконечным движением волн!
На экскурсии вы услышите:
- об исторических корнях Зеленоградска и культурном наследии региона
- архитектурных стилях городских домов и их особенностях
- значимых личностях и событиях, которые тут происходили
- традиционных блюдах и угощениях, а также о влиянии немецкой кухни на местную гастрономию
- творчестве художников и ремесленников
- фрау, которая жила в предместье Кранца и сделала его макет
- годах Второй мировой войны и значении посёлка Сосновка, который находится в 4 км от Зеленоградска
И ещё много, много житейских историй, которые мы вам расскажем!
Организационные детали
- По желанию всех участников сделаем кофе-паузу в одном из немецких ресторанчиков или аутентичных кафе
- По запросу вы можете принять участие в мастер-классе «Рождественский сувенир на память» и сделать новогодние игрушки, сувениры или украшения для дома — подробности уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы по желанию: кофе-пауза — около 600 ₽ за чел., участие в мастер-классе — 400 ₽
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей семейной команды
в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 17:30, во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 17:30 и 20:00
