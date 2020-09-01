Обзорная экскурсия по Калининграду с последующим посещением форта №11 «Дёнхофф». В этот день вы познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга. Девятого апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – российский Калининград. В ходе экскурсии вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунетесь в удивительную историю города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Такого смешения стилей невозможно увидеть ни в одном другом российском городе. Пройдетесь по острову Иммануила Канта – великого европейского философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда – Кафедральный собор. Вы увидите мосты старого города, городские ворота, фортификационные сооружения, чудом сохранившиеся кварталы города – «Амалиенау» и «Хуфен».

Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, как профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную и разностилевую историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».

Ярким финалом экскурсии станет посещение форта №11 «Дёнхофф», названного в честь известного немецкого рода, память о котором засияла еще ярче в связи с жизнью «красной графини» Марион Дёнхофф. Форт №11 — «самый целый» форт. Он практически не успел поучаствовать в военных действиях: Первая мировая до него не дошла, а в 1945 г. гарнизон форта практически без боя капитулировал за 2 дня до взятия Кёнигсберга. Это единственный объект из так называемой «Ночной перины Кёнигсберга», где остались прилично сохранившиеся металлические детали: лестницы, заслонки, устройства для подачи снарядов, смотровой бронеколпак, из которого последний немецкий гарнизон этого форта наблюдал за горящим Кёнигсбергом. Все детали форта работают: двигаются заслонки, сам колпак вращается при минимальных усилиях, есть даже винтовой стул для наблюдателя.