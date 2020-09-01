Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта

Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе

3.7
6 отзывов
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Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе.

Профессиональный гид расскажет подробную историю этого древнего города и проведет по самым знаменитым достопримечательностям.

Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта и Кафедральный собор XIV века, рассмотрите вблизи городские ворота, оборонительные сооружения города-крепости, разрушенные во время Второй Мировой войны. Продолжайте путешествие в прошлое в районе старинных немецких особняков.
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» с посещением 11 форта

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • Университетская площадь
  • Памятник И. Канту
  • Площадь Победы
  • Район старых немецких особняков (ул. Кутузова)
  • Кирха королевы Луизы
  • 11 форт "Денхофф"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия по Калининграду с последующим посещением форта №11 «Дёнхофф». В этот день вы познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга. Девятого апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – российский Калининград. В ходе экскурсии вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунетесь в удивительную историю города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Такого смешения стилей невозможно увидеть ни в одном другом российском городе. Пройдетесь по острову Иммануила Канта – великого европейского философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда – Кафедральный собор. Вы увидите мосты старого города, городские ворота, фортификационные сооружения, чудом сохранившиеся кварталы города – «Амалиенау» и «Хуфен».
Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, как профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную и разностилевую историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».
Ярким финалом экскурсии станет посещение форта №11 «Дёнхофф», названного в честь известного немецкого рода, память о котором засияла еще ярче в связи с жизнью «красной графини» Марион Дёнхофф. Форт №11 — «самый целый» форт. Он практически не успел поучаствовать в военных действиях: Первая мировая до него не дошла, а в 1945 г. гарнизон форта практически без боя капитулировал за 2 дня до взятия Кёнигсберга. Это единственный объект из так называемой «Ночной перины Кёнигсберга», где остались прилично сохранившиеся металлические детали: лестницы, заслонки, устройства для подачи снарядов, смотровой бронеколпак, из которого последний немецкий гарнизон этого форта наблюдал за горящим Кёнигсбергом. Все детали форта работают: двигаются заслонки, сам колпак вращается при минимальных усилиях, есть даже винтовой стул для наблюдателя.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в 11 форт "Денхофф"
Что не входит
  • Посещение музеев
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Ленина,10
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 8:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
1
1
E
1 сен 2020
Не понравилась организация. Долгое время ждали пересадку из одного автобуса в другой. Об этом нужно предупреждать, когда продаёте экскурсию. В описании указано 5 часов, по факту всего лишь 3. Место сбора указано Ленина 10. Посмотрите сами, где такая табличка? Приехав впервые, очень сложно ориентироваться.
Гид Ирина не понравилась. Информации много, текста много, ее слишком много, а вот именно о Калининграде мало. Не влюбила нас в город, не очаровала им. Жаль. Был бы другой экскурсовод, как например Александр, с которым нам посчастливилось быть в Балтийске, было бы другое впечатление.
Е
9 сен 2020
Отличный гид, показал все основные достопримечательности города, рассказывал нескучно и увлечённо. Долго отвечал на вопросы туристов после окончания экскурсии. Посоветовал по нашей просьбе ресторан с немецкой кухней, которым мы остались довольны. Году твердая пятерка.
Д
19 авг 2020
"Галопом по Европам" - общее, и не только наше, впечатление от данной экскурсии.
Е
23 июля 2020
Никакой организации.
Водители и экскурсоводы сами по себе хорошие, профессионалы.
Не рекомендую!
z
30 авг 2019
Скудный рассказ. Мало истории. Мало точек осмотра.

Плохая работа менеджеров. Неправильное информирование о номерах автобусов.
Пришлось уточнять о деталях экскурсии в офисе. Задержалась экскурсия на момент разбирательств.

У экскурсовода одни и те же комментарии и шутки на разных экскурсиях.
Заученный текст экскурсовода никогда не вызывает желание вернуться!
g
20 июля 2019
Большое спасибо за экскурсию замечательному гиду Ирине! Всегда приятно встретить человека так любящего и город и все дело! Впечатление от города просто потрясающее! Нам очень повезло с водителем, который не просто довез нас до Зеленоградска, но и был очень заботливым и внимательным. Довез избегая пробки по старым улочкам, показав те места, которые мы бы сами и не узнали! Спасибо Вадим. Всем рекомендую экскурсию!

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