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Пешеходная экскурсия по Зеленоградску

4.5
6 отзывов
Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Зеленоградска
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 250 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску

Что вы увидите

  • Кирха Святого Адальберта
  • водонапорная башня Кранца
  • Курортный проспект
  • памятник Зеленоградским котам
  • Зеленоградский променад
Очаровательный приморский городок, расположенный на берегу Балтики у корня Куршской косы. Мы посмотрим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, музей 🖼 кошек «Муррариум» и полюбуемся довоенной архитектурой старинных зданий. Зеленоградск - морской курорт в 25 км от Калининграда у основания Куршской косы. Курортные традиции Зеленоградска, бывшего Кранца насчитывает более двух столетий. Обращают на себя внимание хорошо сохранившиеся оригинальные немецкие постройки. В центре города в прибрежной зоне на месте источника с минеральной водой установлен бювет, где все желающие могут попробовать зеленоградскую лечебную воду.
Начало
🚩 Курортный пр-т 25А
Место завершения
🏁 центр города
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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6 отзывов оставили туристы

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