Очаровательный приморский городок, расположенный на берегу Балтики у корня Куршской косы. Мы посмотрим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, музей 🖼 кошек «Муррариум» и полюбуемся довоенной архитектурой старинных зданий. Зеленоградск - морской курорт в 25 км от Калининграда у основания Куршской косы. Курортные традиции Зеленоградска, бывшего Кранца насчитывает более двух столетий. Обращают на себя внимание хорошо сохранившиеся оригинальные немецкие постройки. В центре города в прибрежной зоне на месте источника с минеральной водой установлен бювет, где все желающие могут попробовать зеленоградскую лечебную воду.