Очаровательный приморский городок, расположенный на берегу Балтики у корня Куршской косы. Мы посмотрим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, музей 🖼 кошек «Муррариум» и полюбуемся довоенной архитектурой старинных зданий. Зеленоградск - морской курорт в 25 км от Калининграда у основания Куршской косы. Курортные традиции Зеленоградска, бывшего Кранца насчитывает более двух столетий. Обращают на себя внимание хорошо сохранившиеся оригинальные немецкие постройки. В центре города в прибрежной зоне на месте источника с минеральной водой установлен бювет, где все желающие могут попробовать зеленоградскую лечебную воду.
Начало
🚩 Курортный пр-т 25А
Место завершения
🏁 центр города
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.