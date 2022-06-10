Зеленоградск: жизнь на курорте

Примерить на себя роль отдыхающих в атмосферном Кранце 19 и начала 20 веков

Зеленоградск, или Кранц, как он назывался до войны, стал первым курортом Восточной Пруссии — и до сих пор сохранил уютный курортный колорит.

В эту тему вас и погрузит моя экскурсия! Не спеша прогуливаясь по городу котиков, вы соберете коллекцию его достопримечательностей, полюбуетесь морем и в деталях узнаете об отдыхе в Восточной Пруссии.
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Зеленоградск: жизнь на курорте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Королевский курорт

Такой титул город получает в середине 19 века. Как в те времена была организована жизнь на курорте? Какие праздники и развлечения здесь устраивались? В каких отелях останавливались курортники и где делали покупки? Я открою эти и другие любопытные сюжеты. Вы узнаете, почему купание в море было сложным мероприятием, как менялась мода на купальные костюмы и что такое пляжная корзина. Поговорим и о том, почему Кранц был очень популярен среди русских путешественников и кто из известных россиян тут отдыхал.

Маршрут-открытка

Мы прогуляемся по самой колоритной улице Зеленоградска, рассмотрим исторические виллы и многоквартирные дома. Выйдем на променад, чтобы полюбоваться балтийскими волнами и подышать морским воздухом. Конечно, вы познакомитесь с доминантами города — Спасо-преображенским собором и водонапорной башней, а также окажетесь в чудесном парке с прудом. По пути встретим много котиков, пушистых и нарисованных, и обсудим, как Зеленоградск стал котогородом.

Организационные детали

В середине прогулки можем сделать перерыв на кофе в кофейне. Других дополнительных расходов не предусмотрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Зеленоградске

Атмосферный Кранц
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
4.5
2 отзыва
Атмосферный Кранц
Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области
10 июня
12 июня
13 июня
15 июня
3 800 за 1-4 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
7 отзывов
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Проникнуться атмосферой прусского курортного города и представить, каким он был в начале 20 века
16 июня
17 июня
20 июня
1 июля
3 900 за 1-12 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
4.9
23 отзыва
Часто заказывают
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
от 3 850 за 1-2 чел.
Зеленоградск и Куршская коса
6 часов
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Зеленоградск и Куршская коса
Зеленоградск - один из трех флагманских курортов Калининградской области
6 000 за 1-4 чел.
Янтарный, Светлогорск и Филинская бухта из Зеленоградска
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Бюро
4.7
31 отзыв
Янтарный, Светлогорск и Филинская бухта из Зеленоградска
Балтийское море холодное, но всё-таки море. На побережье расположились несколько курортов. Самые известные - Светлогорск
Завтра
11 июня
12 июня
15 июня
1 640 за 1 человека
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск из Зеленоградска
8 часов
Индивидуальная
Руслан
5
1 отзыв
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск из Зеленоградска
Нас ждёт: Куршская коса - великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей
Завтра
9 июня
10 июня
11 июня
9 000 за 1-6 чел.
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
3 560 за 1-4 чел.
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
5 часов
Индивидуальная
Инна
5
1 отзыв
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной - Светлогорск. Здесь увидим старую
8 800 за 1-4 чел.
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
8 часов
Индивидуальная
Егор
5
1 отзыв
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Предлагаю вам отправиться в путешествие по трем городам Калининградской области - Янтарный, Светлогорск и Зеленоград
8 000 за 1-4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Савва
5
2 отзыва
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Завтра
9 июня
10 июня
11 июня
7 500 за 1-4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Бюро
4.3
22 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Впечатляющие песчаные дюны, старинные улочки балтийского курорта - всё это вы увидите на нашей экскурсии
10 июня
13 июня
17 июня
20 июня
1 290 за 1 человека
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Наталья
5
20 отзывов
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
16 июня
17 июня
20 июня
1 июля
3 900 за 1-12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зеленоградске
ХОРОШО
🧭
ТАМ