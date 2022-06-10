Зеленоградск, или Кранц, как он назывался до войны, стал первым курортом Восточной Пруссии — и до сих пор сохранил уютный курортный колорит. В эту тему вас и погрузит моя экскурсия! Не спеша прогуливаясь по городу котиков, вы соберете коллекцию его достопримечательностей, полюбуетесь морем и в деталях узнаете об отдыхе в Восточной Пруссии.

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Что вас ожидает

Королевский курорт

Такой титул город получает в середине 19 века. Как в те времена была организована жизнь на курорте? Какие праздники и развлечения здесь устраивались? В каких отелях останавливались курортники и где делали покупки? Я открою эти и другие любопытные сюжеты. Вы узнаете, почему купание в море было сложным мероприятием, как менялась мода на купальные костюмы и что такое пляжная корзина. Поговорим и о том, почему Кранц был очень популярен среди русских путешественников и кто из известных россиян тут отдыхал.

Маршрут-открытка

Мы прогуляемся по самой колоритной улице Зеленоградска, рассмотрим исторические виллы и многоквартирные дома. Выйдем на променад, чтобы полюбоваться балтийскими волнами и подышать морским воздухом. Конечно, вы познакомитесь с доминантами города — Спасо-преображенским собором и водонапорной башней, а также окажетесь в чудесном парке с прудом. По пути встретим много котиков, пушистых и нарисованных, и обсудим, как Зеленоградск стал котогородом.

Организационные детали

В середине прогулки можем сделать перерыв на кофе в кофейне. Других дополнительных расходов не предусмотрено.