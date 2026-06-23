Июнь, июль и август - идеальные месяцы для прогулок по Зеленоградску. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться морским воздухом и красотой города. Летние месяцы особенно привлекательны благодаря теплому климату и возможности увидеть город в полном расцвете. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в эти месяцы погода может быть менее предсказуемой, что добавляет элемент неожиданности в ваше путешествие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасо-преображенский собор
Водонапорная башня
Исторические виллы
Многоквартирные дома
Парк с прудом
Описание экскурсии
Королевский курорт
Такой титул город получает в середине 19 века. Как в те времена была организована жизнь на курорте? Какие праздники и развлечения здесь устраивались? В каких отелях останавливались курортники и где делали покупки? Я открою эти и другие любопытные сюжеты. Вы узнаете, почему купание в море было сложным мероприятием, как менялась мода на купальные костюмы и что такое пляжная корзина. Поговорим и о том, почему Кранц был очень популярен среди русских путешественников и кто из известных россиян тут отдыхал.
Маршрут-открытка
Мы прогуляемся по самой колоритной улице Зеленоградска, рассмотрим исторические виллы и многоквартирные дома. Выйдем на променад, чтобы полюбоваться балтийскими волнами и подышать морским воздухом. Конечно, вы познакомитесь с доминантами города — Спасо-Преображенским собором и водонапорной башней, а также окажетесь в чудесном парке с прудом. По пути встретим много котиков, пушистых и нарисованных, и обсудим, как Зеленоградск стал котогородом.
Организационные детали
В середине прогулки можем сделать перерыв на кофе в кофейне. Других дополнительных расходов не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 883 туристов
Я дипломированный гид, иллюстратор и блогер. Родилась в Калининграде и очень люблю свой город. В путешествиях мне интереснее всего узнавать, как живут люди в разных странах и регионах. На своих экскурсиях я также делаю акцент на любопытных аспектах бытовой жизни. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
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2
3
–
2
–
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–
Елизавета
Экскурсовод Дина прекрасный рассказчик, говорит легко и непринуждённо, доносит информацию доступным языком. Экскурсия по городу построена в идеальном темпе, информации достаточно, чтобы получить первое впечатление и успеть всё посмотреть. Охвачены читать дальшеуменьшить
все знаковые места. Дина рассказала нам много из истории города, познакомила с памятниками архитектуры, которые сохранились до нашего времени, а так же показала интересные старые, архивные фотографии Кранца, посоветовала несколько интересных мест, куда можно заглянуть самостоятельно и подарила на память свои открытки. Спасибо большое за увлекательное путешествие по Зеленоградску!
+1
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Ксения
Были на экскурсии с Диной по Зеленоградску, нас было 6 человек-4 взрослых и двое детей. Экскурсия была очень познавательной и интересной. Мы познакомились с Зеленоградском и провели отличную прогулку. Дина читать дальшеуменьшить
приятная девушка, очень внимательная, отлично знает город и историю. Время пролетело незаметно. Рекомендую Дину как отличного экскурсовода. Вся наша большая компания выражает огромную благодарность. Отдельное спасибо за открытки, потом увидели, что картинку для открыток Дина сама рисовала. Это был очень душевный подарок.
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Н
Надежда
Нам понравилась экскурсовод. Единственное конечно дорого очень.
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А
Анна
Огромное спасибо за экскурсию!!! Дина, это не просто знающий историю и культуру своей области, гид. Она в неё влюблена! Это чувствуется сразу. И нам мгновенно передаётся это чувство! Мы тоже влюбляемся в этот город окончательно и бесповоротно! Однозначно рекомендую!
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Мария
Брала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у Дины. И это просто восторг: маршрут и рассказы Дины заинтересовали даже детей. Прошлись по историческому читать дальшеуменьшить
центру, а потом вышли к морю. Во время маршрута Дина показывала фотографии из прошлого, что позволяло узнать, как город выглядел раньше. Еще она так терпеливо отвечала на многочисленные вопросы наших детей, даже про бесконечные вопросы про кошек😄 В конце экскурсии Дина дала рекомендации, где можно вкусно покушать, и какие места еще интересно посетить. А еще подарила чудесные открытки на память, которые рисует сама. Если кто приедет в Зеленоградск, обязательно берите экскурсию у Дины!
+2
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Елена
Были на экскурсии по Зеленоградску 13.07.2023. Дина великолепный гид и приятный человек. Прогулка была не утомительная и очень интересная. 2 часа пролетели незаметно. Мы узнали много сведений из истории и читать дальшеуменьшить
жизни обычных людей Зеленоградска и Калининградской области в разные годы. Дина обладает прекрасными знаниями архитектуры и истории города. По ходу прогулки мы ещё успевали рассматривать котиков в архитектуре и гладить живых символов Зеленоградска. Я влюбилась в этот город! Дина очень увлеченный и творческий человек. Было приятной неожиданностью получить в подарок её авторские открытки. Всем рекомендую посетить экскурсии Дины!!!
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