Сначала мы отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия ⛳ с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдёмся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.
Далее мы отправимся к мистическому Танцующему лесу 🌲. Переезд займёт не более 20 минут. Вас ожидает прогулка 👣 с гидом и свободное время, чтобы надышаться чистейшим воздухом соснового леса и сделать свой собственный вывод о причинах феномена. До следующей локации путь занимает и вовсе 5 минут.
Ключевая и самая насыщенная остановка нашего маршрута — высота Эфа. Поднимемся с гидом к смотровым площадкам, откуда откроется невероятный вид на песчаные дюны, Куршский залив и Балтийское море 🌊. Продегустируем местные рыбные деликатесы в одном из многочисленных заведений.
Далее мы пойдём к самому инстаграмному пляжу Куршской косы, где нас ждёт свободное время для отдыха на море 🌊 и фото. На обратном пути нас ждёт прогулка 👣 с гидом по атмосферному старейшему курорту Зеленоградску.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Экологический сбор оплачивается дополнительно — 300 руб. (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно)
Входной билет в орнитологическую станцию (по желанию) — 200 руб. взрослым, детям — 50 руб.
Личные расходы
Питание и напитки.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.