Бюро П. – Гид из Зеленоградска

Подняться на величественные песчаные дюны, понять, почему танцует лес 🌳, прогуляться 👣 по улочкам старейшего курорта и увидеть процесс кольцевания птиц.



Визитная карточка Калининградской области, Куршская коса, является объектом всемирного наследия Юнеско неспроста.



Вас ждут три продолжительные остановки в национальном парке 🌳, которые не оставляют равнодушными никого из гостей.