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Куршская коса, орнитологическая станция из Зеленоградска

Бюро П.
Бюро П. – Гид из Зеленоградска
Подняться на величественные песчаные дюны, понять, почему танцует лес 🌳, прогуляться 👣 по улочкам старейшего курорта и увидеть процесс кольцевания птиц.

Визитная карточка Калининградской области, Куршская коса, является объектом всемирного наследия Юнеско неспроста.

Вас ждут три продолжительные остановки в национальном парке 🌳, которые не оставляют равнодушными никого из гостей.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 180 ₽ за человека

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Куршская коса, орнитологическая станция из Зеленоградска
Куршская коса, орнитологическая станция из Зеленоградска

Что вы увидите

  • Куршская Коса (Танцующий лес, Высота Эфа)
  • Зеленоградск

Что вас ждёт:

  • Сначала мы отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия ⛳ с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдёмся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.
  • Далее мы отправимся к мистическому Танцующему лесу 🌲. Переезд займёт не более 20 минут. Вас ожидает прогулка 👣 с гидом и свободное время, чтобы надышаться чистейшим воздухом соснового леса и сделать свой собственный вывод о причинах феномена. До следующей локации путь занимает и вовсе 5 минут.
  • Ключевая и самая насыщенная остановка нашего маршрута — высота Эфа. Поднимемся с гидом к смотровым площадкам, откуда откроется невероятный вид на песчаные дюны, Куршский залив и Балтийское море 🌊. Продегустируем местные рыбные деликатесы в одном из многочисленных заведений.
  • Далее мы пойдём к самому инстаграмному пляжу Куршской косы, где нас ждёт свободное время для отдыха на море 🌊 и фото. На обратном пути нас ждёт прогулка 👣 с гидом по атмосферному старейшему курорту Зеленоградску.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Экологический сбор оплачивается дополнительно — 300 руб. (дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно)
  • Входной билет в орнитологическую станцию (по желанию) — 200 руб. взрослым, детям — 50 руб.
  • Личные расходы
  • Питание и напитки.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Куршская коса, орнитологическая станция из Зеленоградска
Куршская коса, орнитологическая станция из Зеленоградска
Куршская коса, орнитологическая станция из Зеленоградска
Куршская коса, орнитологическая станция из Зеленоградска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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