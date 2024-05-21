Когда: Рекомендованное время экскурсии:

• Дневная 8:30–14:30 (успеваем до пробок и на маршрутах относительно малолюдно).

• Вечерняя 15:00–21:00 (без пробок на въезд в парк и красивейший закат).

Экскурсия длится около 5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала