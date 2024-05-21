Моя экскурсия даст Вам возможность познакомиться с историей этих мест и насладиться красотой уникальной природы и ландшафтов национального парка «Куршская коса».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Экотропа «Озеро Лебедь»
- Высота Эфа (по согласованию)
- Танцующий лес
- Посёлок Рыбачий (бывш. Росситен)
- Высота Мюллера
- Орнитологическая станция «Фрингилла» (по согласованию)
- Экотропа «Королевский Бор» (по согласованию)
Описание экскурсии
Мы обязательно посетим по Вашему выбору пять из нижеперечисленных локаций Куршской косы:
- экотропа «Озеро Лебедь», мой любимый маршрут и удивительное по красоте место;
- высота Эфа или высота Мюллера, с обзорных площадок которых открываются захватывающие виды на дюны, ради которых мы, собственно говоря, и затеяли наше путешествие;
- Танцующий Лес с его магией и сумрачной таинственностью;
- посёлок Рыбачий (бывш. Росситен), где выйдем на берег Куршского залива;
- орнитологическая станция «Фрингилла» (начало работы с 15 апреля), где находится самая большая в мире ловушка для птиц, и сотрудники при Вас поймают и окольцуют птичку;
- экотропа «Королеский Бор», где можно посмотреть на гигантские туи высотой до 40 метров. И конечно, обязательно выйдем на берег Балтийского моря, чтобы найти местное сокровище — янтарь. Буду рад отлично провести с Вами время!
Рекомендованное время экскурсии: <br>• Дневная 8:30–14:30 (успеваем до пробок и на маршрутах относительно малолюдно).<br>• Вечерняя 15:00–21:00 (без пробок на въезд в парк и красивейший закат).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экотропа «Озеро Лебедь»
- Высота Эфа (по согласованию)
- Танцующий лес
- Посёлок Рыбачий (бывш. Росситен)
- Высота Мюллера
- Орнитологическая станция «Фрингилла» (по согласованию)
- Экотропа «Королевский Бор» (по согласованию)
Что включено
- Трансфер из/в город Зеленоградск
- Посещение локаций Национального парка
Что не входит в цену
- "Трансфер из/в Калининград, Светлогорск, Пионерский:, в одну сторону - 2000, туда/обратно - 3500.", " Стоимость билета на посещение Нацпарка:
- Взрослый билет - 300
- Дети до 18 и пенсионеры - бесплатно. ", "Посещение орнитологической станции "Фрингилла":
- Взрослый - 350
- Дети от 5 лет - 150., Питание, Сувениры
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Рекомендованное время экскурсии:
• Дневная 8:30–14:30 (успеваем до пробок и на маршрутах относительно малолюдно).
• Вечерняя 15:00–21:00 (без пробок на въезд в парк и красивейший закат).
• Дневная 8:30–14:30 (успеваем до пробок и на маршрутах относительно малолюдно).
• Вечерняя 15:00–21:00 (без пробок на въезд в парк и красивейший закат).
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Просьба после бронирования связаться по телефону либо через мессенджеры для уточнения места встречи
- Деталей поездки и предпочтений. Летом плотный график и возможны накладки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
21 мая 2024
К
Короткова
10 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Увиденное превзошло все наши ожидания! Вишенкой на торте был найденный янтарь) Андрею огромное спасибо!!!
В
Виктория
1 мая 2024
Очень приятная поездка, с интересным и легким в общении гидом Андреем! Сформировали план поездки, гид в нужное время забрал нас с нашего адреса (и вернул туда же) - посетили те
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