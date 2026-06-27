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Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска

Экскурсия в Светлогорск и Янтарный: отдых и познание истории в одном путешествии
Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной — Светлогорск. Здесь увидим старую архитектуру королевского курорта, виллы прошлого века и современные строения. В янтарной сокровищнице нашего региона — городе Янтарном прогуляемся по пляжу и старинному парку.
5
22 отзыва
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска

Описание экскурсии

Светлогорск — королевский курорт

Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной. Вы сможете увидеть старую архитектуру королевского курорта, насладиться виллами начала прошлого века и сравнить их с современными виллами нынешних «королей». Вы познакомитесь с историей курорта в немецкое и советское время. Увидите, как живет город в условиях современности, узнаете обо всех важных людях и событиях города.

Янтарный — сокровищница области

Затем мы отправимся к янтарной сокровищнице нашего региона, в городок, где добывается 90% мировых запасов янтаря. Вы посетите лучший пляж нашей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг», прогуляетесь по старинному парку. При желании вы можем посетить янтарное производство и приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным на планете ценам. Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.

по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В Светлогорске:
  • Улицы красивых вилл
  • Вокзал
  • Площадь
  • Старый центр города
  • Лиственничный парк
  • Органный зал
  • Современный центр города
  • Променад
  • Курхаус
  • В Янтарном:
  • Кирха
  • Город мастеров
  • Парк Морица Беккера
  • Пляж
  • Шлосс-отель
  • Янтарная легенда
  • Янтарное производство (по желанию)
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Сувениры, янтарные украшения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ограничений по возрасту детей нет
  • Но учтите
  • Что на нашем пути будут встречаться лестницы
  • Подъемы и спуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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1
Н
Экскурсия у нас была индивидуальная. Наша группа состояла из четырех человек глубоко пенсионного возраста. Путешествовали на автомобиле из Зеленоградска в Светлогорск и Янтарный. Экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной. Увидели
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все основные достопримечательности этих чудесных городков. Получили кучу позитивных и ярких впечатлений. Несмотря на замену экскурсовода - все прошло отлично, с учетом всех наших пожеланий и наших возможностей. Огромное спасибо нашему гиду Ларисе. Она прекрасно знает свой край и преподносит информацию о нем в очень интересном формате. Если удастся еще раз побывать в этих краях, обязательно обратимся к вам.

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h
На рождество мы с мужем посетили Светлогорск и Янтарный с Инной, и это было просто великолепно! Инна настоящий профессионал, который знает все тонкости этих удивительных мест. Она не только рассказала
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об истории и культуре региона, но и поделилась интересными легендами, которые сделали нашу экскурсию еще более увлекательной.

Светлогорск поразил своей атмосферой – красивые пляжи, уютные улочки и удивительная архитектура. Инна показала нам все самые интересные уголки, включая местные достопримечательности и скрытые жемчужины, о которых мы бы никогда не узнали без ее помощи.

Янтарный также оставил незабываемые впечатления. Мы посетили производство и узнали о процессе добычи янтаря и даже увидели, как мастера создают из него удивительные изделия. Наш гид была очень внимательна к нашим вопросам и всегда готова помочь.

Мы остались в полном восторге от экскурсии! Это было волшебно! Если вы планируете посетить Светлогорск и Янтарный, настоятельно рекомендую обратиться к этому гиду – вы не пожалеете!

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Л
Замечательная экскурсия и превосходный гид Лариса! Нам очень понравилось. Благодарим от всей души за увлекательный и познавательный рассказ, много интересных и необычных фактов. Нам показали всё, что мы хотели, рассказали
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много и с душой. У Ларисы обширные знания, есть ощущение,что она знает про каждый заинтересовавший уголок и деревце, индивидуальный подход, чувство такта и меры, она обаятельная и открытая. Мы получили истинное удовольствие от экскурсии и от всей души благодарим чудесного гида.

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М
Экскурсовод Инна познакомила нас с городами Янтарный и Светлогорск. Инна- влюбленная в свой край, неравнодушный человек, с активной жизненной позицией. Очень интересно рассказала нам и городские легенды, и исторические факты, и современные тенденции развития. И ни дождь, ни сильный ветер не помешали нам получить удовольствие от прогулки и полюбить этот край. Обязательно вернемся сюда еще. Спасибо большое!
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М
Очень понравился маршрут: Светлогорск иллюстрация к грезам о дружелюбном месте, где живут хорошие люди, звездочеты, художники и поэты. Морской берег в Янтарном - это любовь с первого взгляда, надеюсь его не застроют. Инна замечательный креативных экскурсовод, желаю ей больше интересных проектов!
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О
Провели чудесную экскурсию Светлогорск Янтарный!
Инна забрала нас в месте нашего проживания в Зеленоградске! Подача информации была очень доступна! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно было, легко и с юмором 🔥 нам все очень понравилось!!!
Инна, спасибо Вам большое)
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