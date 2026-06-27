Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной — Светлогорск. Здесь увидим старую архитектуру королевского курорта, виллы прошлого века и современные строения. В янтарной сокровищнице нашего региона — городе Янтарном прогуляемся по пляжу и старинному парку.
Описание экскурсии
Светлогорск — королевский курорт
Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной. Вы сможете увидеть старую архитектуру королевского курорта, насладиться виллами начала прошлого века и сравнить их с современными виллами нынешних «королей». Вы познакомитесь с историей курорта в немецкое и советское время. Увидите, как живет город в условиях современности, узнаете обо всех важных людях и событиях города.
Янтарный — сокровищница области
Затем мы отправимся к янтарной сокровищнице нашего региона, в городок, где добывается 90% мировых запасов янтаря. Вы посетите лучший пляж нашей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг», прогуляетесь по старинному парку. При желании вы можем посетить янтарное производство и приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным на планете ценам. Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Светлогорске:
- Улицы красивых вилл
- Вокзал
- Площадь
- Старый центр города
- Лиственничный парк
- Органный зал
- Современный центр города
- Променад
- Курхаус
- В Янтарном:
- Кирха
- Город мастеров
- Парк Морица Беккера
- Пляж
- Шлосс-отель
- Янтарная легенда
- Янтарное производство (по желанию)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувениры, янтарные украшения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ограничений по возрасту детей нет
- Но учтите
- Что на нашем пути будут встречаться лестницы
- Подъемы и спуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия у нас была индивидуальная. Наша группа состояла из четырех человек глубоко пенсионного возраста. Путешествовали на автомобиле из Зеленоградска в Светлогорск и Янтарный. Экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной. Увидели
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h
На рождество мы с мужем посетили Светлогорск и Янтарный с Инной, и это было просто великолепно! Инна настоящий профессионал, который знает все тонкости этих удивительных мест. Она не только рассказала
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Л
Замечательная экскурсия и превосходный гид Лариса! Нам очень понравилось. Благодарим от всей души за увлекательный и познавательный рассказ, много интересных и необычных фактов. Нам показали всё, что мы хотели, рассказали
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М
Экскурсовод Инна познакомила нас с городами Янтарный и Светлогорск. Инна- влюбленная в свой край, неравнодушный человек, с активной жизненной позицией. Очень интересно рассказала нам и городские легенды, и исторические факты, и современные тенденции развития. И ни дождь, ни сильный ветер не помешали нам получить удовольствие от прогулки и полюбить этот край. Обязательно вернемся сюда еще. Спасибо большое!
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М
Очень понравился маршрут: Светлогорск иллюстрация к грезам о дружелюбном месте, где живут хорошие люди, звездочеты, художники и поэты. Морской берег в Янтарном - это любовь с первого взгляда, надеюсь его не застроют. Инна замечательный креативных экскурсовод, желаю ей больше интересных проектов!
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О
Провели чудесную экскурсию Светлогорск Янтарный!
Инна забрала нас в месте нашего проживания в Зеленоградске! Подача информации была очень доступна! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно было, легко и с юмором 🔥 нам все очень понравилось!!!
Инна, спасибо Вам большое)
Инна забрала нас в месте нашего проживания в Зеленоградске! Подача информации была очень доступна! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно было, легко и с юмором 🔥 нам все очень понравилось!!!
Инна, спасибо Вам большое)
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