Светлогорск — королевский курорт

Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной. Вы сможете увидеть старую архитектуру королевского курорта, насладиться виллами начала прошлого века и сравнить их с современными виллами нынешних «королей». Вы познакомитесь с историей курорта в немецкое и советское время. Увидите, как живет город в условиях современности, узнаете обо всех важных людях и событиях города.

Янтарный — сокровищница области

Затем мы отправимся к янтарной сокровищнице нашего региона, в городок, где добывается 90% мировых запасов янтаря. Вы посетите лучший пляж нашей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг», прогуляетесь по старинному парку. При желании вы можем посетить янтарное производство и приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным на планете ценам. Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.