Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Балтийскому побережью, посетив три удивительных города Калининградской области. В Балтийске вас ждёт знакомство с его стратегической ролью и историческими достопримечательностями. В Янтарном вы узнаете всё

о добыче и обработке солнечного камня, а также посетите парк им. Беккера и лучший пляж России. Светлогорск порадует вас своей архитектурой и уютными улочками. В Янтарном и Светлогорске будет достаточно свободного времени для обеда в местных кафе

Описание экскурсии

Балтийск. Этот самый западный город страны долгое время был закрыт для посещения — тем интереснее побывать в нём. Вы прогуляетесь по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрите корабли военно-морского флота, увидите крепость, и аэродром «Нойтиф». На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря.

Янтарный. Где, как не здесь, наблюдать за добычей янтаря? Вы посетите производство, где вам расскажут, а главное — покажут, как добывают и обрабатывают солнечный камень. Также в программе парк им. Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места.

Светлогорск. Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта. Вы насладитесь не только архитектурой, но и многочисленными парками и видами на крутые песчаные склоны на балтийском берегу.

P.S. В Янтарном и Светлогорске у вас будет достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в одно из местных кафе на обед.

Организационные детали

Набережная в Светлогорске находится на реконструкции, поэтому большую часть свободного времени вы проведёте в Янтарном.