От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Исследуйте Балтийск, Янтарный и Светлогорск на групповой экскурсии из Зеленоградска. Узнайте о стратегической роли, добыче янтаря и насладитесь архитектурой
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Балтийскому побережью, посетив три удивительных города Калининградской области. В Балтийске вас ждёт знакомство с его стратегической ролью и историческими достопримечательностями. В Янтарном вы узнаете всё читать дальше
о добыче и обработке солнечного камня, а также посетите парк им. Беккера и лучший пляж России. Светлогорск порадует вас своей архитектурой и уютными улочками. В Янтарном и Светлогорске будет достаточно свободного времени для обеда в местных кафе
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Уникальные исторические города
🕍 Интересные экскурсии и гиды
🌞 Добыча и обработка янтаря
🏖 Лучший пляж России
🏡 Атмосферные улицы и архитектура
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Крепость
Аэродром «Нойтиф»
Старинный маяк
Производство янтаря
Парк им. Беккера
Лютеранская кирха
Старинные виллы
Описание экскурсии
Балтийск. Этот самый западный город страны долгое время был закрыт для посещения — тем интереснее побывать в нём. Вы прогуляетесь по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрите корабли военно-морского флота, увидите крепость, и аэродром «Нойтиф». На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря.
Янтарный. Где, как не здесь, наблюдать за добычей янтаря? Вы посетите производство, где вам расскажут, а главное — покажут, как добывают и обрабатывают солнечный камень. Также в программе парк им. Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места.
Светлогорск. Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта. Вы насладитесь не только архитектурой, но и многочисленными парками и видами на крутые песчаные склоны на балтийском берегу.
P.S. В Янтарном и Светлогорске у вас будет достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в одно из местных кафе на обед.
Организационные детали
Набережная в Светлогорске находится на реконструкции, поэтому большую часть свободного времени вы проведёте в Янтарном.
В стоимость включено транспортное обслуживание, услуги гида и посещение производства в Янтарном
Дополнительно оплачивается обед в кафе
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В программе предполагается посещение сувенирного магазина с изделиями из янтаря
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 38386 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Исаева
9 авг 2024
Посетили экскурсию Балтийск, Янтарный, Светлогорск. Экскурсия интересная, понятно, что обзорная и в каждом городе очень быстро была возможность познакомиться с основными достопримечательностями! Если надо свободное время, то лучше выбирать отдельно читать дальше
города, хотя и на этой экскурсии сумели прочувствовать атмосферу городов! В каждом она своя! Единственное, мы живём в Зеленоградске и заранее не были оповещены, что отдельно придётся ехать в Калининград! Но надо отметить, что организатор обеспечил трансфер. За это спасибо, но лучше об этом предупреждать заранее! Экскурсия понравилась, рекомендую для знакомства с Балтийском побережьем!
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Светлана
6 авг 2024
мне все понравилось. Организовали для нас дополнительно трансфер из Зеленоградска. Все во время, автобус комфортный, гид полностью владеет информацией по истории, географии, политике региона.