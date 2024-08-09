От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска

Исследуйте Балтийск, Янтарный и Светлогорск на групповой экскурсии из Зеленоградска. Узнайте о стратегической роли, добыче янтаря и насладитесь архитектурой
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Балтийскому побережью, посетив три удивительных города Калининградской области. В Балтийске вас ждёт знакомство с его стратегической ролью и историческими достопримечательностями. В Янтарном вы узнаете всё
читать дальше

о добыче и обработке солнечного камня, а также посетите парк им. Беккера и лучший пляж России. Светлогорск порадует вас своей архитектурой и уютными улочками. В Янтарном и Светлогорске будет достаточно свободного времени для обеда в местных кафе

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные исторические города
  • 🕍 Интересные экскурсии и гиды
  • 🌞 Добыча и обработка янтаря
  • 🏖 Лучший пляж России
  • 🏡 Атмосферные улицы и архитектура
    • От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Крепость
  • Аэродром «Нойтиф»
  • Старинный маяк
  • Производство янтаря
  • Парк им. Беккера
  • Лютеранская кирха
  • Старинные виллы

    • Описание экскурсии

    Балтийск. Этот самый западный город страны долгое время был закрыт для посещения — тем интереснее побывать в нём. Вы прогуляетесь по улочкам бывшего Пиллау, рассмотрите корабли военно-морского флота, увидите крепость, и аэродром «Нойтиф». На набережной полюбуетесь старинным маяком, а на пляже попробуете найти кусочек янтаря.

    Янтарный. Где, как не здесь, наблюдать за добычей янтаря? Вы посетите производство, где вам расскажут, а главное — покажут, как добывают и обрабатывают солнечный камень. Также в программе парк им. Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места.

    Светлогорск. Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта. Вы насладитесь не только архитектурой, но и многочисленными парками и видами на крутые песчаные склоны на балтийском берегу.

    P.S. В Янтарном и Светлогорске у вас будет достаточно свободного времени, чтобы заглянуть в одно из местных кафе на обед.

    Организационные детали

    Набережная в Светлогорске находится на реконструкции, поэтому большую часть свободного времени вы проведёте в Янтарном.

    • В стоимость включено транспортное обслуживание, услуги гида и посещение производства в Янтарном
    • Дополнительно оплачивается обед в кафе
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
    • В программе предполагается посещение сувенирного магазина с изделиями из янтаря

    ежедневно в 08:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 166 ₽
    Дети до 16 лет2 944 ₽
    Пенсионеры3 055 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На ул. Окружная
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Исаева
    9 авг 2024
    Посетили экскурсию Балтийск, Янтарный, Светлогорск. Экскурсия интересная, понятно, что обзорная и в каждом городе очень быстро была возможность познакомиться с основными достопримечательностями! Если надо свободное время, то лучше выбирать отдельно
    читать дальше

    города, хотя и на этой экскурсии сумели прочувствовать атмосферу городов! В каждом она своя! Единственное, мы живём в Зеленоградске и заранее не были оповещены, что отдельно придётся ехать в Калининград! Но надо отметить, что организатор обеспечил трансфер. За это спасибо, но лучше об этом предупреждать заранее! Экскурсия понравилась, рекомендую для знакомства с Балтийском побережьем!

    С
    6 авг 2024
    мне все понравилось. Организовали для нас дополнительно трансфер из Зеленоградска. Все во время, автобус комфортный, гид полностью владеет информацией по истории, географии, политике региона.

    Входит в следующие категории Зеленоградска

    Похожие экскурсии из Зеленоградска

    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    На машине
    На микроавтобусе
    скидка
    10%
    21 отзыв
    9 часов
    Мини-группа
    до 9 чел.
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
    Начало: В Зеленоградске
    Расписание: ежедневно в 08:45
    Завтра в 08:45
    27 авг в 08:45
    46664 200 за человека
    Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
    На автобусе
    248 отзывов
    8 часов
    Групповая
    Лучший выбор
    Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
    Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
    Расписание: Ежедневно в 10:30
    Завтра в 10:30
    27 авг в 10:30
    1 750 за человека
    Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
    На автобусе
    скидка
    5%
    106 отзывов
    9 часов
    Групповая
    до 20 чел.
    Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
    Начало: Окружная 15, Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-00
    Расписание: ежедневно 9.00
    Завтра в 08:45
    27 авг в 08:45
    40003 800 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Зеленоградске
    ХорошоТам