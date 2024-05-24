Балтийск, Янтарный, Светлогорск – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 7 экскурсий в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск» в Зеленоградске, цены от 1 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
181 отзыв
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750 за человека
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
30 отзывов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850 за человека
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
20 отзывов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500 за человека
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100 за человека
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
28 отзывов
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
2 200 за человека
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
  2. Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
  3. Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
  4. От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
  5. «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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