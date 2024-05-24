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в Янтарном, так потом еще и в магазине отдельном пол часа. Лучше бы сначала послушали рассказ, а потом бы вместо часа 2 часа свободного времени, и кому надо, тот и торчал бы в магазине. 2. Не подъехали к памятнику Жертвам холокоста, сами мы не успели к нему сбегать. А если б 2 ч свободного времени было вместо магазинов, то бы сбегали. 3. Не видели Янтарную пирамиду.