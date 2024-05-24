1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850₽ за человека
Групповая
7 часов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100₽ за человека
Групповая
9 часов
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
2 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур24 мая 2024Забрали вовремя, автобус комфортный, гид прекрасная женщина все подробно рассказала показала профессионально! Ожидание оправдались)) Да и еще познакомился с прекрасной девушкой из группы.
- ССудариков23 мая 2024Очень понравился чудесный рассказ об истории и мелких, но интересных деталях от гида Ивана + шикарнейший экскурсовод на янтарном производстве
- ООксана21 мая 2024Спасибо, все понравилось! Дали много информации
- ЕЕлена21 мая 2024Все понравилось 👍
- ДДмитрий10 мая 2024Экскурсовод Игорь Краснощеков - уникальный человек: писатель, чтец, мыслитель, знаток неформальной истории. Все это позволило сделать нашу поездку не забываемой. Спасибо.
- ССветлана7 мая 2024Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени, чем первоначально планировалось. Игорь
- ААнастасия28 апреля 2024Наш гид Ксения - профессионал своего дела! Очень много знает и пытается донести до людей всё в доступной форме. Балтийск и Янтарный красивые, маленькие и уютные города. Не пожалели, что съездили на эту экскурсию.
- ГГалина22 апреля 2024Дарья - супер. Умница
- ООлеся20 апреля 2024Экскурсия в Янтарный и Светлогорск понравилась; мы с семьёй приехали в Калининград впервые,и естественно нам хотелось узнать о городе и его окрестностях как можно больше)) Поездка с экскурсоводом Дарьей полностью удовлетворила нашу потребность. Спасибо за прекрасные впечатления ❤️
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Сам рассказ гида Михаила очень понравился, рассказывал всю дорогу. Минусы: 1. Мало того, что пол часа проторчали в магазине при производсиве
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
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