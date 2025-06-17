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Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)

Узнайте больше о самом западном городе России, полюбуйтесь лучшим пляжем Европы и откройте для себя старинные виллы Светлогорска
Экскурсия по Балтийску, Янтарному и Светлогорску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и современность Калининградской области.

Балтийск, как крупнейший порт, Янтарный с его знаменитым пляжем и Светлогорск с его историческими виллами подарят незабываемые впечатления. Программа завершится приятным сюрпризом, который станет отличным завершением вашего путешествия
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные географические локации
  • 🏖 Лучший пляж Европы
  • 🏰 Исторические виллы
  • 🚶‍♂️ Неспешная прогулка
  • 🎁 Приятный сюрприз в конце

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и изучения достопримечательностей, температура комфортная, а дни длинные. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать летней суеты и наслаждаться более спокойной атмосферой.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Крепость Пиллау
  • Порт Балтийска
  • Пляж Янтарного
  • Виллы Светлогорска

Описание экскурсии

Начнём экскурсию с самого западного города России — Балтийска. Город-крепость с уникальным географическим расположением, по совместительству ещё и крупнейший порт региона, который снабжает всю область.

Следующая остановка — Янтарный, который знаменит запасами янтаря и лучшим пляжем Европы. Вы познакомитесь с местными производителями украшений и узнаете тайны солнечного камня.

Заключительная остановка — Светлогорск. Один из самых знаменитых городов нашей области! Старинный курорт, наполненный умиротворением и историей.

Вы услышите:

  • кто такой Мориц Беккер и какой вклад он внёс в развитие янтарного бизнеса
  • как появилась крепость Пиллау и где находится современный форпост нашего края
  • когда и зачем была построена водогрязелечебница в Светлогорске
  • про мирных немцев, которые остались здесь после 1945 года
  • о сегодняшнем дне региона и планах по экономическому развитию области
  • как живут современные калининградцы

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Экскурсия возможна для компании до 8 человек: доплата за каждого участника — 4600 ₽. А также на автомобиле вип-класса Kia Carnival — 25 000 ₽
  • Дополнительно оплачивается по желанию: обед — около 1000-3000 ₽ за чел., прогулка на катере по акватории порта в Балтийске

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
17 июн 2025
Понравилось всё. Машина приехала вовремя, комфортная. Гид-координатор Владимир очень подробно и интересно рассказал об особенностях янтарного края, показал много мест, в которые мы сами не посетили бы. Очень довольны поездкой, будем рекомендовать знакомым вашу фирму и гида. Спасибо.
Мария
11 июн 2025
Большая благодарность Владимиру за проведенную для нас с подругой замечательную экскурсию!
Нам было комфортно, приятно и очень интересно путешествовать с Владимиром, который может выстроить маршрут с учетом пожеланий туристов. Мы услышали
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очень много интересного, увидели замечательный красивые места, получили практические советы по своему отдыху. Автомобиль Владимира создавал дополнительный комфорт и аккуратная манера вождения так же требует дополнительной высокой оценки!
Спасибо большое, с удовольствием будем рекомендовать Владимира - как пунктуального, интеллектуального, гостеприимного экскурсовода!

Сергей
5 июн 2025
Информативно и визуально насыщенная экскурсия. Все было интересно, включая фрагменты биографии Владимира. Плюс комфортная машина. Всем рекомендую!
Н
24 мая 2025
Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами, Янтарный - пляжем!!!!!! И море….
Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами,Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами,Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами,Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами,Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами,Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами,Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами,
Трифонова
19 мая 2025
Выражаем искреннюю благодарность нашему замечательному экскурсоводу Владимиру за прекрасно проведённую поездку по Калининградской области 15 мая 2025 года.
Маршруты детальн проработан, информация преподносится ясно и понятно. Мы прониклись историей и культурой
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местности, интересно было даже 10-летнему ребенку!
Приятно было внимательное отношение к комфорту, всё было учтено — даже такая мелочь, как наличие запасных дождевиков, теплых курток и пледов.
Путешествие получилось душевным, интересным и совершенно неутомительным, благодаря лёгкости общения и интереснейшему содержанию экскурсий. Мы искренне признательны Владимиру за возможность увидеть Калининградскую область глазами истинного знатока и влюбиться в её красоту.
От всей души желаем Владимиру дальнейших успехов и вдохновения в любимом деле!

С
17 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Было холодно, но наш гид Владимир был подготовлен: теплые пледы и куртки спасали нас всю экскурсию. Владимир интересный рассказчик. Экскурсия хороша тем, что за небольшое количество времени получаешь много информации и впечатлений. Темп экскурсии тоже хороший, важно для нас было не спешить. Рекомендую однозначно.
Экскурсия очень понравилась. Было холодно, но наш гид Владимир был подготовлен: теплые пледы и куртки спасалиЭкскурсия очень понравилась. Было холодно, но наш гид Владимир был подготовлен: теплые пледы и куртки спасалиЭкскурсия очень понравилась. Было холодно, но наш гид Владимир был подготовлен: теплые пледы и куртки спасалиЭкскурсия очень понравилась. Было холодно, но наш гид Владимир был подготовлен: теплые пледы и куртки спасали
А
16 мая 2025
Все понравилось.
М
5 мая 2025
Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль! поэтому уже очень приятно было с ним путешествовать)))
Владимир провел нас по основным туристическим точкам
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Янтарного и Светлогорска (по нашей просьбе Балтийск был исключен из программы). Много рассказывал о современной жизни городов и области в целом.
Нам было важно не торопиться, но и хотелось, конечно, по максимуму всё посмотреть - Владимиру удалось создать такой баланс! За что ему отдельное спасибо!

Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль!Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль!Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль!Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль!Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль!Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль!Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль!
Татьяна
2 мая 2025
Были на экскурсии 21.04.25,всего 5 человек, трое взрослых и 2 подростка. Всё понравилось, очень интересно, узнали много интересных фактов. Машина комфортная. Владимир интересно рассказывает, по пути,в дороге, тоже попутно рассказывает об окрестностях и общее о Калининградской области) сами мы за один день столько бы не увидели) все остались довольны! Спасибо!
Были на экскурсии 21.04.25,всего 5 человек, трое взрослых и 2 подростка. Всё понравилось, очень интересно, узналиБыли на экскурсии 21.04.25,всего 5 человек, трое взрослых и 2 подростка. Всё понравилось, очень интересно, узналиБыли на экскурсии 21.04.25,всего 5 человек, трое взрослых и 2 подростка. Всё понравилось, очень интересно, узнали
С
20 апр 2025
Благодарим Владимира за проделанную работу. Наша компания осталась очень довольна. День прошёл весело, легко, комфортно. Владимир учел все наши пожелания. Рекомендуем Владимира на 100%.
L
18 апр 2025
Отличный маршрут для знакомства с Калининградской областью и классный гид! Также отмечу комфортный автомобиль на 5 чел. Владимира однозначно рекомендую!
Отличный маршрут для знакомства с Калининградской областью и классный гид! Также отмечу комфортный автомобиль на 5Отличный маршрут для знакомства с Калининградской областью и классный гид! Также отмечу комфортный автомобиль на 5Отличный маршрут для знакомства с Калининградской областью и классный гид! Также отмечу комфортный автомобиль на 5
Наталья
25 мар 2025
Съездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). Экскурсия прошла замечательно. Владимир рассказывает очень интересно, даже дети приехали в восторге и сказали поставить
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5*. Мы побывали в Балтийске, Янтарном и Светлогорске. Впечатлений много. Владимир учитывал все наши пожелания, рассказывал много интересных фактов. Очень ему благодарны. Прикрепляю фото, но фото, не передает всех красот, которые мы увидели. У Владимира не так много отзывов на трипстере и я тоже сначала немного сомневалась стоит ли заказывать, но теперь я всем советую-бронируйте экскурсии у него-не пожалеете! Спасибо Вам, Владимир, еще раз за все!

Съездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). ЭкскурсияСъездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). Экскурсия
С
14 мар 2025
В огромном восторге остались от экскурсии с Владимиром, все было великолепно. Информации много, но все уложилось и воспринялось, благодаря прекрасной подаче Владимиром, много мелких деталей рассказал. Все предусмотрено, замерзших обеспечил пледами и куртками, во время дождя раздал дождевики, что было очень приятно и своевременно. Голодных накормил. Очень рекомендуем! В следующий раз путешествовать будем только с ним!
М
3 фев 2025
Гид обладает обширными знаниями во всех сферах жизни Калининградской области, и прекрасно знает историю. Программа была немного скорректирована по нашему запросу, за что мы оч благодарны.
Сама экскурсия немного утомительна из-за ее длительности, но ты все время находишься в заботливых руках. На случай плохой погоды есть и пледы и плащи.

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