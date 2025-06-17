Экскурсия по Балтийску, Янтарному и Светлогорску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и современность Калининградской области.
Балтийск, как крупнейший порт, Янтарный с его знаменитым пляжем и Светлогорск с его историческими виллами подарят незабываемые впечатления. Программа завершится приятным сюрпризом, который станет отличным завершением вашего путешествия
Балтийск, как крупнейший порт, Янтарный с его знаменитым пляжем и Светлогорск с его историческими виллами подарят незабываемые впечатления. Программа завершится приятным сюрпризом, который станет отличным завершением вашего путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные географические локации
- 🏖 Лучший пляж Европы
- 🏰 Исторические виллы
- 🚶♂️ Неспешная прогулка
- 🎁 Приятный сюрприз в конце
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и изучения достопримечательностей, температура комфортная, а дни длинные. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать летней суеты и наслаждаться более спокойной атмосферой.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Крепость Пиллау
- Порт Балтийска
- Пляж Янтарного
- Виллы Светлогорска
Описание экскурсии
Начнём экскурсию с самого западного города России — Балтийска. Город-крепость с уникальным географическим расположением, по совместительству ещё и крупнейший порт региона, который снабжает всю область.
Следующая остановка — Янтарный, который знаменит запасами янтаря и лучшим пляжем Европы. Вы познакомитесь с местными производителями украшений и узнаете тайны солнечного камня.
Заключительная остановка — Светлогорск. Один из самых знаменитых городов нашей области! Старинный курорт, наполненный умиротворением и историей.
Вы услышите:
- кто такой Мориц Беккер и какой вклад он внёс в развитие янтарного бизнеса
- как появилась крепость Пиллау и где находится современный форпост нашего края
- когда и зачем была построена водогрязелечебница в Светлогорске
- про мирных немцев, которые остались здесь после 1945 года
- о сегодняшнем дне региона и планах по экономическому развитию области
- как живут современные калининградцы
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсия возможна для компании до 8 человек: доплата за каждого участника — 4600 ₽. А также на автомобиле вип-класса Kia Carnival — 25 000 ₽
- Дополнительно оплачивается по желанию: обед — около 1000-3000 ₽ за чел., прогулка на катере по акватории порта в Балтийске
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 74 туристов
Меня зовут Владимир, образование у меня высшее, также я дипломированный гид-экскурсовод. Калининград — мой родной город. Увлекаюсь не только историей Восточной Пруссии, но и современным устройством нашего региона, его экономическим развитием с особенностями ведение бизнеса и спецификой проживания местных жителей. Мои любимые места — это приморские города. К экскурсиям подхожу индивидуально в зависимости от интереса гостей нашей области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
17 июн 2025
Понравилось всё. Машина приехала вовремя, комфортная. Гид-координатор Владимир очень подробно и интересно рассказал об особенностях янтарного края, показал много мест, в которые мы сами не посетили бы. Очень довольны поездкой, будем рекомендовать знакомым вашу фирму и гида. Спасибо.
Мария
11 июн 2025
Большая благодарность Владимиру за проведенную для нас с подругой замечательную экскурсию!
Нам было комфортно, приятно и очень интересно путешествовать с Владимиром, который может выстроить маршрут с учетом пожеланий туристов. Мы услышали
Нам было комфортно, приятно и очень интересно путешествовать с Владимиром, который может выстроить маршрут с учетом пожеланий туристов. Мы услышали
Сергей
5 июн 2025
Информативно и визуально насыщенная экскурсия. Все было интересно, включая фрагменты биографии Владимира. Плюс комфортная машина. Всем рекомендую!
Н
Наталья
24 мая 2025
Спасибо гиду Владимиру за интересную экскурсию. Балтийск покорил кораблями и лебедями, Светлогорск - зеленью и домами, Янтарный - пляжем!!!!!! И море….
Трифонова
19 мая 2025
Выражаем искреннюю благодарность нашему замечательному экскурсоводу Владимиру за прекрасно проведённую поездку по Калининградской области 15 мая 2025 года.
Маршруты детальн проработан, информация преподносится ясно и понятно. Мы прониклись историей и культурой
Маршруты детальн проработан, информация преподносится ясно и понятно. Мы прониклись историей и культурой
С
Светлана
17 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Было холодно, но наш гид Владимир был подготовлен: теплые пледы и куртки спасали нас всю экскурсию. Владимир интересный рассказчик. Экскурсия хороша тем, что за небольшое количество времени получаешь много информации и впечатлений. Темп экскурсии тоже хороший, важно для нас было не спешить. Рекомендую однозначно.
А
Андрей
16 мая 2025
Все понравилось.
М
Марина
5 мая 2025
Очень приятна получилась поездка) хочется начать с того, что у Владимира очень комфортабельный и чистый автомобиль! поэтому уже очень приятно было с ним путешествовать)))
Владимир провел нас по основным туристическим точкам
Владимир провел нас по основным туристическим точкам
Татьяна
2 мая 2025
Были на экскурсии 21.04.25,всего 5 человек, трое взрослых и 2 подростка. Всё понравилось, очень интересно, узнали много интересных фактов. Машина комфортная. Владимир интересно рассказывает, по пути,в дороге, тоже попутно рассказывает об окрестностях и общее о Калининградской области) сами мы за один день столько бы не увидели) все остались довольны! Спасибо!
С
Самира
20 апр 2025
Благодарим Владимира за проделанную работу. Наша компания осталась очень довольна. День прошёл весело, легко, комфортно. Владимир учел все наши пожелания. Рекомендуем Владимира на 100%.
L
Levikhina
18 апр 2025
Отличный маршрут для знакомства с Калининградской областью и классный гид! Также отмечу комфортный автомобиль на 5 чел. Владимира однозначно рекомендую!
Наталья
25 мар 2025
Съездили на экскурсию 25.03.25. Нас было 5 человек,из них 2 детей (11 и 9 лет). Экскурсия прошла замечательно. Владимир рассказывает очень интересно, даже дети приехали в восторге и сказали поставить
С
Светлана
14 мар 2025
В огромном восторге остались от экскурсии с Владимиром, все было великолепно. Информации много, но все уложилось и воспринялось, благодаря прекрасной подаче Владимиром, много мелких деталей рассказал. Все предусмотрено, замерзших обеспечил пледами и куртками, во время дождя раздал дождевики, что было очень приятно и своевременно. Голодных накормил. Очень рекомендуем! В следующий раз путешествовать будем только с ним!
М
Максим
3 фев 2025
Гид обладает обширными знаниями во всех сферах жизни Калининградской области, и прекрасно знает историю. Программа была немного скорректирована по нашему запросу, за что мы оч благодарны.
Сама экскурсия немного утомительна из-за ее длительности, но ты все время находишься в заботливых руках. На случай плохой погоды есть и пледы и плащи.
Сама экскурсия немного утомительна из-за ее длительности, но ты все время находишься в заботливых руках. На случай плохой погоды есть и пледы и плащи.
Входит в следующие категории Зеленоградска
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