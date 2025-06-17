Экскурсия по Балтийску, Янтарному и Светлогорску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и современность Калининградской области.



Балтийск, как крупнейший порт, Янтарный с его знаменитым пляжем и Светлогорск с его историческими виллами подарят незабываемые впечатления. Программа завершится приятным сюрпризом, который станет отличным завершением вашего путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и изучения достопримечательностей, температура комфортная, а дни длинные. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать летней суеты и наслаждаться более спокойной атмосферой.

Сейчас июнь — это идеальное время.