Откройте для себя очарование побережья в путешествии по Светлогорску и Янтарному.
Прогулки по утопающим в зелени улочкам, величественная архитектура с прусским наследием, живописные виды с набережных и знакомство с культурой янтаря на мануфактуре.
Вдохновляющее путешествие, где история встречается с морским бризом и тёплым светом балтийского камня.
Прогулки по утопающим в зелени улочкам, величественная архитектура с прусским наследием, живописные виды с набережных и знакомство с культурой янтаря на мануфактуре.
Вдохновляющее путешествие, где история встречается с морским бризом и тёплым светом балтийского камня.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия по Калининградской области Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность познакомиться с двумя прекрасными городами Калининградской области — Светлогорском и Янтарным. Вас ждёт погружение в атмосферу побережья Балтики, уникальные памятники архитектуры и, конечно, знакомства с многовековой историей этих мест. Светлогорск Светлогорск — не просто курортный город, но и место, где историческое наследие сочетается с природной красотой. Мы начнём экскурсию с центра города, который в начале XX века стал популярным местом отдыха для богатых и знатных людей. Здесь сохранились старинные виллы, построенные в стиле модерн и технику фахверк, а также водонапорная башня, выполненная в стиле национального романтизма, которая является архитектурной доминантой города. Далее мы прогуляемся по знаменитому лиственничному парку, который сохранился с конца XIX века. Прогулка приведёт нас к органному залу. Это место известно не только своей архитектурой, но и уникальной акустикой. Янтарный Второй частью нашей экскурсии станет Янтарный. Это город, известный всему миру своим уникальным богатством — янтарём. Являясь крупнейшим местом добычи янтаря в мире, Янтарный имеет богатую историю, уходящую корнями в средневековье. Начнём с прогулки по центру города, где вас встретят старинные здания, сохранившие дух минувших эпох. Мы также познакомимся с историей Храма Казанской иконы Божией Матери, который является одним из символов города, и прогуляемся по историческим улочкам Янтарного, сохранившим архитектурные традиции старинных рыбацких посёлков. Непременно посетим мануфактуру, одну из ведущих в регионе по производству янтарных украшений. Здесь вы сможете увидеть, как мастера превращают «золото Балтики» в удивительные произведения искусства. Этот визит откроет вам секреты работы с янтарём, его историческую ценность и современные технологии обработки. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением.
- Форма одежды: максимально удобная, обувь без каблуков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные виллы
- Водонапорная башня
- Лиственничный парк
- Органный зал в Светлогорске
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Исторические улочки Янтарного
- Янтарная мануфактура
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Профессиональный гид
- Посещение мануфактуры
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 11, парковка у озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Форма одежды: максимально удобная, обувь без каблуков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
15 окт 2025
Большое спасибо за организацию тура! Решились на экскурсию в 22.00 и в 10 утра мы уже в автобусе!
Всё прошло отлично, автобус подали вовремя, гид Светлана провела интересными маршрутам, поэтому решили вернуться повторно в Светлогорск. Времени на свободные прогулки было достаточно.
Спасибо всем организаторам и исполнителям!
Всё прошло отлично, автобус подали вовремя, гид Светлана провела интересными маршрутам, поэтому решили вернуться повторно в Светлогорск. Времени на свободные прогулки было достаточно.
Спасибо всем организаторам и исполнителям!
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
Насладиться пейзажами, узнать историю Калининградской области и увидеть, как развивается регион
Начало: На улице Окружной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 100 ₽
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск и Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Витланда и Светлогорска. Узнайте о янтаре и насладитесь природой и архитектурой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный за 1 день
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью с посещением лучших мест. Прогулка по пляжам, уютным улочкам и историческим местам
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 100 ₽
19 000 ₽ за всё до 3 чел.