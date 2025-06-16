Балтийск, Янтарный и Светлогорск - из Зеленоградска
Поискать «солнечный камень», полюбоваться немецкой архитектурой и ощутить мощь российского флота
Вы посетите Балтийск — морскую гавань Балтийского флота России, узнаете историю превращения рыбацкой деревни в город кораблей и военных. В Янтарном узнаете о процессе добычи янтаря и пройдётесь по песчаным пляжам.
А Светлогорск влюбит вас в себя степенностью, особняками посреди леса и духом немецкой аристократии 19 века.
Это самый западный город России. Вы посетите памятник Елизавете — российской императрице, покорившей Пруссию в 18 веке. Пройдётесь по причалам стоянки военных кораблей. Зайдёте в шведскую крепость Пиллау и побываете на водной прогулке по акватории Калининградского залива с посещением стоянки ракетных катеров и немецкого аэродрома Люфтваффе на Балтийской косе.
Янтарный
Вся история поселения связана с янтарём. Вы узнаете о процессе его добычи, посетите православную церковь в бывшем здании лютеранской кирхи, городской парк с редкими деревьями и качелями, «летящими» в море. А также пройдётесь по пляжу с золотыми песками в поисках янтаря.
Светлогорск
С первой половины 19 века Раушен — город-курорт, расположенный на «разных этажах» посреди хвойного леса. Его историческая часть сохранилась до наших дней. Вы прогуляетесь по улочкам среди вилл и особняков в стиле модерн, сделаете фото на главной площади, спуститесь к променаду и насладитесь морским воздухом, а канатная дорога доставит вас в самый центр. Местные кафе всегда предложат перевести дух за чашечкой кофе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле Volkswagen Polo либо на 7-местном микроавтобусе Nissan Serena. Дорога занимает около 2 часов в обе стороны
Посещение крепости Пиллау оплачивается дополнительно: 500 ₽/чел. Объект является действующей частью Минобороны РФ, поэтому доступ возможен только в организованной экскурсионной группе и только для граждан РФ (при себе необходимо иметь оригинал паспорта).
Программа подойдет взрослым и детям от 9 лет
Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 7 часов. Её можно продлить: почасовая оплата — 1200 ₽
Экскурсию можно начать и окончить в другом месте. Подробности уточняйте у гида в переписке
Напитки и еда в кафе оплачиваются отдельно по желанию
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Тургенева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 784 туристов
Добрый день! Меня зовут Антон. Я гид со стажем, провожу экскурсии по прибрежным городам и историческим местам Калининградской области. Имею высшее образование, увлекаюсь историей, культурой, публицистикой, автопутешествиями. Приглашаю на мои экскурсии, в ходе которых я с удовольствием поделюсь своими знаниями о Балтийском регионе. До встречи!
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Ольга
16 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, но при этом не напряжная. Антон скорректировал ее под наши пожелания. Всем рекомендую.
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Егор
3 июн 2025
Экскурсия Балтийск, Янтарный и Светлогорск прошла великолепно! Антон интересно, грамотно рассказывает, дает пофантазировать и поразмышлять над сказанным, отвечает на вопросы. Продуманный маршрут, все по пути, оптимизировано по времени но при этом достаточно гибко, с запасом. Мы остались очень довольны проведённым временем и определенно при следующей поездке свяжемся с Антоном. Спасибо за экскурсию и удобный микроавтобус. Определенно рекомендую!
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Светлана
7 мая 2025
Ездили с Антоном 4 мая на экскурсию Балтийск, Янтарный, Светлогорск! Сказать, что очень понравилось - ничего не сказать!!! Несмотря на погоду (а была нормальная для Калининградского типа межсезонья погода)))) впечатлений море!!!!!! Я вернусь ещё не раз сюда и если привезу с собой людей)) - все поедут на эту экскурсию!!!!!
Елена
18 мар 2025
Безусловная рекомендация этой экскурсии👍🏻которая прошла в формате беседы давних знакомых,легко,непринужденно! 16 тысяч шагов и море положительных эмоций!