Вы посетите Балтийск — морскую гавань Балтийского флота России, узнаете историю превращения рыбацкой деревни в город кораблей и военных. В Янтарном узнаете о процессе добычи янтаря и пройдётесь по песчаным пляжам. А Светлогорск влюбит вас в себя степенностью, особняками посреди леса и духом немецкой аристократии 19 века.

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Описание экскурсии

Балтийск

Это самый западный город России. Вы посетите памятник Елизавете — российской императрице, покорившей Пруссию в 18 веке. Пройдётесь по причалам стоянки военных кораблей. Зайдёте в шведскую крепость Пиллау и побываете на водной прогулке по акватории Калининградского залива с посещением стоянки ракетных катеров и немецкого аэродрома Люфтваффе на Балтийской косе.

Янтарный

Вся история поселения связана с янтарём. Вы узнаете о процессе его добычи, посетите православную церковь в бывшем здании лютеранской кирхи, городской парк с редкими деревьями и качелями, «летящими» в море. А также пройдётесь по пляжу с золотыми песками в поисках янтаря.

Светлогорск

С первой половины 19 века Раушен — город-курорт, расположенный на «разных этажах» посреди хвойного леса. Его историческая часть сохранилась до наших дней. Вы прогуляетесь по улочкам среди вилл и особняков в стиле модерн, сделаете фото на главной площади, спуститесь к променаду и насладитесь морским воздухом, а канатная дорога доставит вас в самый центр. Местные кафе всегда предложат перевести дух за чашечкой кофе.

Организационные детали