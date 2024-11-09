Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск

Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Отправляйтесь в это путешествие, чтобы увидеть побольше за один день! Мы навестим Балтийск, город с военными кораблями, маяком и лебедями. В Янтарном поговорим о камне-символе области и погуляем по чистейшему пляжу. Светлогорск очарует вас зеленью уютных улочек, виллами и набережной. А помимо классики вы побываете в колоритной арт-деревне Витланд.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

С первых минут нашей дружеской экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на интересных фактах. Расскажу и об истории, и о легендах, и о жизни Калининградской области. День предстоит насыщенный!

Пиллау-Балтийск, или самый запад России

Первая цель нашего путешествия — Балтийск, город военных кораблей. Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдёте от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау.

Арт-деревня на берегу моря

Затем отправимся в очень атмосферное место. Витланд еще в раннеримское время был известен как начало Янтарного пути. Сегодня здесь вы рассмотрите арт-объекты и отдохнёте в чудесном кафе, слушая шум Балтийского моря. Попьёте лучший на побережье душистый чай с клюквой, корицей, имбирем и мёдом, а еще сделаете фото-открытки.

Янтарный: солнечный камень и не только

В этом посёлке мы прогуляемся к бывшей лютеранской кирхе Пальмникена и по красивейшему парку Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях с видом на море. Конечно, вас ждёт единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейшей, оборудованный. В конце променада посетим смотровую площадку бывшей янтарной шахты «Анна». Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал.

Очень зелёный Светлогорск

По пути в последний город программы мы заглянем в фотогеничную Филинскую бухту (если будет хорошая погода). В уютном курортном Светлогорске вы перенесетесь во времена, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Я заберу вас от места вашего проживания и привезу обратно
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям в рамках указанных городов и времени
  • По запросу экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата — 3000 ₽
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение смотровой площадки приморского карьера (1200 ₽/взрослый, 800 ₽/дети, студенты, пенсионеры), обед
  • Обратите внимание: мы не посещаем крепость Пиллау и Балтийскую косу в рамках основной программы экскурсии
  • Если дорога в Арт-деревню Витланд будет размыта из-за дождей, то взамен посещаем Филинскую бухту
  • Экскурсию можно провести как на русском, так и на английском языке
  • По желанию экскурсию можно продлить, стоимость 1 часа — 1500 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
48 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
11 ноя в 08:45
50004 500 за человека
Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
На машине
скидка
35%
18 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Индивидуальная экскурсия по приморским городам Калининградской области. Узнайте историю края, полюбуйтесь архитектурой и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (вход магазина «Spar»). ...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3000019 500 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Зеленоградску
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области: Балтийск с его военной историей, Янтарный с солнечным камнем и Светлогорск с курортной атмосферой
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
ХорошоТам