Бронзовую фигуру лося немецкого скульптора Фордермайера
Памятник «Штыковая атака»
Зальцбургскую кирху
Уникальный интерактивный музей истории города
Черняховск (Инстербург)Вы посетите готический замок 🏰 Инстербург XIV века, памятник фельдмаршалу Барклаю-да-Толли, дом, в котором останавливался Наполеон. Узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород. Гусев (Гумбиннен)Здесь вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по городу познакомит с многовековой историей 📖 бывшего города Гумбиннен. Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую бронзовую фигуру лося немецкого скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвящённый крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху. Уникальный интерактивный музей 🖼 истории города подробно познакомит с событиями Первой и Второй Мировых войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Обед за дополнительную плату от 350 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.