Черняховск (Инстербург)Вы посетите готический замок 🏰 Инстербург XIV века, памятник фельдмаршалу Барклаю-да-Толли, дом, в котором останавливался Наполеон. Узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород. Гусев (Гумбиннен)Здесь вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по городу познакомит с многовековой историей 📖 бывшего города Гумбиннен. Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую бронзовую фигуру лося немецкого скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвящённый крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху. Уникальный интерактивный музей 🖼 истории города подробно познакомит с событиями Первой и Второй Мировых войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.