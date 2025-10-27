Зеленоградск: пешеходная историко-развлекательная аудиоэкскурсия по всему городу

Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Зеленоградску — курорту на берегу Балтийского моря и самому древнему городу Калининградской области! Всего в 30 минутах от Калининграда вы прогуляетесь по тихим улочкам, Курортному
Описание аудиогида
Приглашаем вас на увлекательную аудиоэкскурсию по Зеленоградску, он же бывший Кранц, по курорту федерального значения на берегу Балтийского моря и самому древнему городу Калининградской области. Довольно близкое расстояние от Калининграда, буквально полчаса езды на общественном транспорте, позволяет любому желающему добраться до замечательного курорта быстро и с комфортом. Во время удивительного путешествия вы прогуляетесь по тихим улицам Зеленоградска, окутанным тайнами и загадками, по парадному Курортному проспекту, а также по вечно праздному зеленоградскому променаду. У вас не получится заскучать по пути, ведь вы узнаете много интересных фактов о немецком прошлом города. Также вы увидите вживую старинные виллы, отели, рестораны, доходные дома. Кроме того, вы поймете, почему же Зеленоградск называют городом котов! Маршрут нашего аудиогида действительно уникален, он затрагивает значительную часть города и проходит по самым интересным улицам курорта и местам, которые скрыты от взора туристов. Мы поможем вам провести незабываемый отпуск для всей семьи в любое время года в нашем маленьком и уютном Зеленоградске, одном из лучших городов Калининградской области! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации заведений и кофеен, где можно перекусить со скидкой до 10% для слушателей аудиогида
- Наглядный путеводитель по основным туристическим объектам города
- Маршрут, который покажет места и улицы, скрытые от взора туристов
Что не входит в цену
- Наушники - пожалуйста, возьмите свои
- Входные билеты в музеи
- Экскурсовода нет - это аудиоэкскурсия для самостоятельного прослушивания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, д. 3
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
27 окт 2025
Т
Татьяна
4 сен 2025
Замечательный гид! Много информации, интересные места остановок, обожаю, коода демострируют старые фото, отражающие историю! Большое спасибо, вы лучшие!
