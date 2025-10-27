Зеленоградск: пешеходная историко-развлекательная аудиоэкскурсия по всему городу

Приглашаем вас на увлекательную аудиоэкскурсию по Зеленоградску, он же бывший Кранц, по курорту федерального значения на берегу Балтийского моря и самому древнему городу Калининградской области. Довольно близкое расстояние от Калининграда, буквально полчаса езды на общественном транспорте, позволяет любому желающему добраться до замечательного курорта быстро и с комфортом. Во время удивительного путешествия вы прогуляетесь по тихим улицам Зеленоградска, окутанным тайнами и загадками, по парадному Курортному проспекту, а также по вечно праздному зеленоградскому променаду. У вас не получится заскучать по пути, ведь вы узнаете много интересных фактов о немецком прошлом города. Также вы увидите вживую старинные виллы, отели, рестораны, доходные дома. Кроме того, вы поймете, почему же Зеленоградск называют городом котов! Маршрут нашего аудиогида действительно уникален, он затрагивает значительную часть города и проходит по самым интересным улицам курорта и местам, которые скрыты от взора туристов. Мы поможем вам провести незабываемый отпуск для всей семьи в любое время года в нашем маленьком и уютном Зеленоградске, одном из лучших городов Калининградской области! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).