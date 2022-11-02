Замуррчательный Зеленоградск

Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке

В уютном Зеленоградске невозможно обойтись без кошачьей темы, и я предлагаю вам погрузиться в нее с головой.

В городе у начала Куршской косы вы прогуляетесь вдоль Балтийского моря и увидите архитектурные фантазии исторической эклектики, а заодно вдоволь погладите котиков.

Откроете предания края, связанные с пушистыми, узнаете о развитии курорта Кранц и о современной жизни города.
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
Замуррчательный Зеленоградск
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Описание

Что вас ожидает

Город Мурр

В Восточной Пруссии был кошачий король по имени Большие Уши, исполнявший желания; поселок Рыбачий хранит легенду о кошке-убийце в трактире Росситена — со Средневековья история региона пестрит сюжетами о котах, которыми я поделюсь с вами. Сегодня центр Зеленоградска насыщен кото-темой: тут и специальный светофор, и котофейни, и граффити, и штатный котошеф. Вспомним также сказочника Гофмана и не пропустим необычный памятник с котом на подоконнике и камбалой, символом города. А если захотите, посетим музей «Мурариум», где собрана арт-коллекция изделий и изображений с кошками.

Не только котики

Вы увидите, что пушистые живут в красивом и интересном городке, познакомитесь с его хрониками и архитектурой. К счастью, бывший Кранц почти не пострадал во время войны, а его интенсивная застройка началась лишь в постсоветский период. Мы прогуляемся по пешеходной улице и морскому променаду. Посмотрим на частные виллы и пансионы в стиле прусского модерна, полюбуемся неоготической кирхой Св. Адальберта и водонапорной башней. А в старом парке (кстати, это родина Буратино) пересечем Тортиллен пруд по мостику Вздохов и отдохнем на лавочке кошки Семёновны.

Организационные детали

Посещение музеев и выставок — по желанию и за отдельную плату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Ж/Д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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