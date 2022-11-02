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Описание
Что вас ожидает
Город Мурр
В Восточной Пруссии был кошачий король по имени Большие Уши, исполнявший желания; поселок Рыбачий хранит легенду о кошке-убийце в трактире Росситена — со Средневековья история региона пестрит сюжетами о котах, которыми я поделюсь с вами. Сегодня центр Зеленоградска насыщен кото-темой: тут и специальный светофор, и котофейни, и граффити, и штатный котошеф. Вспомним также сказочника Гофмана и не пропустим необычный памятник с котом на подоконнике и камбалой, символом города. А если захотите, посетим музей «Мурариум», где собрана арт-коллекция изделий и изображений с кошками.
Не только котики
Вы увидите, что пушистые живут в красивом и интересном городке, познакомитесь с его хрониками и архитектурой. К счастью, бывший Кранц почти не пострадал во время войны, а его интенсивная застройка началась лишь в постсоветский период. Мы прогуляемся по пешеходной улице и морскому променаду. Посмотрим на частные виллы и пансионы в стиле прусского модерна, полюбуемся неоготической кирхой Св. Адальберта и водонапорной башней. А в старом парке (кстати, это родина Буратино) пересечем Тортиллен пруд по мостику Вздохов и отдохнем на лавочке кошки Семёновны.
Организационные детали
Посещение музеев и выставок — по желанию и за отдельную плату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около Ж/Д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Зеленоградске
Провёл 354 экскурсии для 785 туристов
Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининградской области, закончил исторический факультет БФУ им. Канта, по второй специальности — дипломированный гид. С радостью покажу вам Калининград и живописные приморские города. При подготовке к экскурсии готов учесть ваши предпочтения и пожелания. Надеюсь на скорую встречу!