В Восточной Пруссии был кошачий король по имени Большие Уши, исполнявший желания; поселок Рыбачий хранит легенду о кошке-убийце в трактире Росситена — со Средневековья история региона пестрит сюжетами о котах, которыми я поделюсь с вами. Сегодня центр Зеленоградска насыщен кото-темой: тут и специальный светофор, и котофейни, и граффити, и штатный котошеф. Вспомним также сказочника Гофмана и не пропустим необычный памятник с котом на подоконнике и камбалой, символом города. А если захотите, посетим музей «Мурариум», где собрана арт-коллекция изделий и изображений с кошками.
Не только котики
Вы увидите, что пушистые живут в красивом и интересном городке, познакомитесь с его хрониками и архитектурой. К счастью, бывший Кранц почти не пострадал во время войны, а его интенсивная застройка началась лишь в постсоветский период. Мы прогуляемся по пешеходной улице и морскому променаду. Посмотрим на частные виллы и пансионы в стиле прусского модерна, полюбуемся неоготической кирхой Св. Адальберта и водонапорной башней. А в старом парке (кстати, это родина Буратино) пересечем Тортилин пруд по мостику Вздохов и отдохнем на лавочке кошки Семёновны.
Организационные детали
Посещение музеев и выставок — по желанию и за отдельную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2347 туристов
Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининградской области, закончил исторический факультет БФУ им. Канта, по второй специальности — дипломированный гид. С радостью покажу вам Калининград и живописные приморские города. При подготовке к экскурсии готов учесть ваши предпочтения и пожелания. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 23 мар 2026
Павел замечательный экскурсовод: провел нам изумительную экскурсию по Зеленоградску, рассказал историю края, показал неочевидные, но очень интересные места, было много смешного и интересного интерактива. Нам очень понравилось, что аж съездили на другую экскурсию с ним- и тоже восторг! В общем очень рекомендуем!
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Д
Дягилева
Дата посещения: 22 мар 2026
Все прошло отлично, экскурсия понравилась
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Е
Екатерина
Спасибо огромное Павлу за прекрасно проведенную экскурсию для нашей семьи! Павел дал много интересной и увлекательной информации! Отдельное спасибо Павлу за то, что учёл наши просьбы. Мы остались очень довольны!
+1
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Васильева
Отличная экскурсия. Павел все очень интересно рассказывал, и взрослые и дети были увлечены. Если вы любите котов и вам интересны истории про них, то вам точно надо посетить эту экскурсию))) Павел, спасибо Вам огромное❤️
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Татьяна
Гид Павел - большой профессионал, интересный рассказчик с необыкновенным чувством юмора! Замурчательное преподнесение информации с большой любовью к своему краю и трепетным отношением к маленьким четвероногим обитателям города! Огромное спасибо, вам Павел и успехов!
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Екатерина
Экскурсия потрясающая! Огромное спасибо Павлу за интересный и содержательный рассказ! Мы не первый раз в Зеленоградске и многое знаем, но благодаря рассказу Павла узнали очень много новых и интересных фактов! читать дальшеуменьшить
У меня большой опыт экскурсий в разных частях мира и данную экскурсию я бы выделила как одну из лучших! Совершенно не понимаю и не разделяю негативный отзыв, представленный ниже, по-моему мнению, данный отзыв не соответствует действительности! Однозначно буду рекомендовать экскурсию Павла друзьям и близким, а также с огромным удовольствием вернусь сама! Спасибо! 🙏🏻❤️
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