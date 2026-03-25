В уютном Зеленоградске невозможно обойтись без кошачьей темы, и я предлагаю вам погрузиться в нее с головой. В городе у начала Куршской косы вы прогуляетесь вдоль Балтийского моря и увидите архитектурные фантазии исторической эклектики, а заодно вдоволь погладите котиков. Откроете предания края, связанные с пушистыми, узнаете о развитии курорта Кранц и о современной жизни города.

Описание экскурсии

Город Мурр

В Восточной Пруссии был кошачий король по имени Большие Уши, исполнявший желания; поселок Рыбачий хранит легенду о кошке-убийце в трактире Росситена — со Средневековья история региона пестрит сюжетами о котах, которыми я поделюсь с вами. Сегодня центр Зеленоградска насыщен кото-темой: тут и специальный светофор, и котофейни, и граффити, и штатный котошеф. Вспомним также сказочника Гофмана и не пропустим необычный памятник с котом на подоконнике и камбалой, символом города. А если захотите, посетим музей «Мурариум», где собрана арт-коллекция изделий и изображений с кошками.

Не только котики

Вы увидите, что пушистые живут в красивом и интересном городке, познакомитесь с его хрониками и архитектурой. К счастью, бывший Кранц почти не пострадал во время войны, а его интенсивная застройка началась лишь в постсоветский период. Мы прогуляемся по пешеходной улице и морскому променаду. Посмотрим на частные виллы и пансионы в стиле прусского модерна, полюбуемся неоготической кирхой Св. Адальберта и водонапорной башней. А в старом парке (кстати, это родина Буратино) пересечем Тортилин пруд по мостику Вздохов и отдохнем на лавочке кошки Семёновны.

Организационные детали

Посещение музеев и выставок — по желанию и за отдельную плату.