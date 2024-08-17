М Михаил Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску Ставлю 5 для развития проекта, ребята старались. Мне не зашло, стало скучно после часа. Будто пришел на неплохую лекцию, не хватало вопросов гиду. А вот девушке понравилось, сказала, что музыка хорошая, аудиоэффекты, экскурсовод хороший, нюансы жизненных историй и т. д.

Ю Юлия Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску Нам с дочерью понравилось) Новый для нас формат, кроме информации, оставил образы и приятное впечатление)