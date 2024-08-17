1.5 часа
Аудиогид
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу начала 20 века, гуляя по центру Кранца с аудиогидом. Узнайте тайны и истории города, наслаждаясь его красотой
Начало: Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск ...
«Пешеходная аудиоэкскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 и 18:30, во вторник, четверг и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:30
800₽ за человека
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 1Б (возле SPAR)
«Что вас ждет:• Вас ждет необычная аудио-прогулка по историческому центру — сквозь столетие»
Расписание: Ежедневно 13:00 Понедельник, Среда, Пятница, Суббота 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800₽ за человека
6 часов
Аудиогид
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
Начало: Ул. Тургенева, 12Б
«Вместе с аудиоэкскурсией в приложении вы отправитесь в самое популярное место в Калининградской области — Национальный парк «Куршская коса»»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил17 августа 2024Ставлю 5 для развития проекта, ребята старались. Мне не зашло, стало скучно после часа. Будто пришел на неплохую лекцию, не хватало вопросов гиду. А вот девушке понравилось, сказала, что музыка хорошая, аудиоэффекты, экскурсовод хороший, нюансы жизненных историй и т. д.
- ЮЮлия14 августа 2024Нам с дочерью понравилось) Новый для нас формат, кроме информации, оставил образы и приятное впечатление)
- ООльга14 августа 2024Шикарная экскурсия в интересном формате, содержательна, информационна!!! Здорово знакомиться с городом в наушниках не отвлекаясь на внешние шумы и получать удовольствие от музыкально сопровождения в движении от объекта к объекту!!! Легко, без спешки, размеренным шагом!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 190. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год по теме «Аудиогиды», 65 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь