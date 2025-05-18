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Зеленоградск - любовь с первого взгляда

Мы прогуляемся по шикарному променаду Зеленоградска, сравним довоенные и современные виды, пройдёмся по Курортному проспекту с его исторической застройкой. Узнаем, почему в городе так много упоминаний про королеву Луизу.
5
2 отзыва
Зеленоградск - любовь с первого взгляда
Зеленоградск - любовь с первого взгляда
Зеленоградск - любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
26
июл2
авг3
авг9
авг10
авг11
авг12
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Прогулка по старинным улочкам Зеленоградска

Пешеходная прогулка по историческим улочкам Зеленоградска, ранее известного как Кранц, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу старейшего курорта Пруссии. Этот город хранит в себе множество тайн и историй, которые мы с вами раскроем во время нашего путешествия.

История Зеленоградска

Зеленоградск имеет богатую историю, полную интересных событий. Когда-то этот город был популярным курортом, привлекавшим множество туристов. Мы узнаем о его становлении, о том, как менялся облик города с течением времени и какие важные события происходили на его территории.

Современный Зеленоградск

Сегодня Зеленоградск — это не только историческое наследие, но и живое, динамичное место. Мы сможем увидеть, как гармонично сочетаются старинные здания с современными элементами. Город продолжает привлекать внимание туристов и местных жителей своим уютом и атмосферой.

Кошачья столица

Не зря Зеленоградск называют кошачьей столицей. Эти пушистые создания станут нашими верными спутниками на протяжении всей прогулки. Мы сможем понаблюдать за их игривыми выходками и насладиться их компанией, что добавит особый шарм нашему путешествию.

Заключение

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Зеленоградску! Откройте для себя его историю, красоту и уникальную атмосферу, а также насладитесь обществом дружелюбных кошек. Это будет незабываемая прогулка, полная открытий и вдохновения!

Ежедневно с 09:00 до 17:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический вокзал Зеленоградска
  • Променад
  • Бювет «Королева Луиза»
  • Курхаус Кранца
  • Водонапорная башня Кранца - музей кошек «Мурариум»
  • Скульптуры и рисунки зеленоградских котов
  • Городские часы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Зеленоградска
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
18 мая 2025
Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Интересно, душевно, комфортно, по времени удобно.
М
19 фев 2025
Посмотрели центральные улочки Зеленоградска, послушали историю города и отдельных его представителей. Гид Зоя очень приятная! Провела экскурсию увлекательно, познавательно, с радостью отвечала на все наши вопросы. Помогла нам почувствовать и влюбиться в этот милый город.

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