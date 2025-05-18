Мы прогуляемся по шикарному променаду Зеленоградска, сравним довоенные и современные виды, пройдёмся по Курортному проспекту с его исторической застройкой. Узнаем, почему в городе так много упоминаний про королеву Луизу.
Пешеходная прогулка по историческим улочкам Зеленоградска, ранее известного как Кранц, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу старейшего курорта Пруссии. Этот город хранит в себе множество тайн и историй, которые мы с вами раскроем во время нашего путешествия.
История Зеленоградска
Зеленоградск имеет богатую историю, полную интересных событий. Когда-то этот город был популярным курортом, привлекавшим множество туристов. Мы узнаем о его становлении, о том, как менялся облик города с течением времени и какие важные события происходили на его территории.
Современный Зеленоградск
Сегодня Зеленоградск — это не только историческое наследие, но и живое, динамичное место. Мы сможем увидеть, как гармонично сочетаются старинные здания с современными элементами. Город продолжает привлекать внимание туристов и местных жителей своим уютом и атмосферой.
Кошачья столица
Не зря Зеленоградск называют кошачьей столицей. Эти пушистые создания станут нашими верными спутниками на протяжении всей прогулки. Мы сможем понаблюдать за их игривыми выходками и насладиться их компанией, что добавит особый шарм нашему путешествию.
Заключение
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Зеленоградску! Откройте для себя его историю, красоту и уникальную атмосферу, а также насладитесь обществом дружелюбных кошек. Это будет незабываемая прогулка, полная открытий и вдохновения!
Водонапорная башня Кранца - музей кошек «Мурариум»
Скульптуры и рисунки зеленоградских котов
Городские часы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты в музеи
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Зеленоградска
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
18 мая 2025
Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Интересно, душевно, комфортно, по времени удобно.
М
МИХАИЛ
19 фев 2025
Посмотрели центральные улочки Зеленоградска, послушали историю города и отдельных его представителей. Гид Зоя очень приятная! Провела экскурсию увлекательно, познавательно, с радостью отвечала на все наши вопросы. Помогла нам почувствовать и влюбиться в этот милый город.