Экскурсии от Ж/Д вокзала Зеленоградска

Найдено 9 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Зеленоградске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск - Кранц: история одного города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 12:00
2 июля в 11:15
750 за человека
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
2 июля в 13:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Зеленоградск: путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
85 отзывов
В тренде
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
9 июля в 18:00
10 июля в 18:00
от 935 за человека
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
16 июля в 10:00
18 июля в 10:00
4 800 за всё до 4 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
13 июля в 07:00
20 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
13 июля в 09:00
от 4 550 за всё до 5 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
13 июля в 09:30
14 июля в 10:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    28 июня 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Время пролетело очень быстро. Экскурсовод на все вопросы отвечала очень подробно и доступно. Рекомендую прогуляться по Зеленоградск не только самим, но и с экскурсоводом,и который подробно и интересно расскажет историю этого замечательного города
  • И
    Инна
    24 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Хорошая экскурсия для ознакомления с Зеленоградском. Получена масса информации о истории города, зданиях, людях. Маршрут по центру, недлинный, хотелось бы его продлить. Гид Екатерина очень приятная, милая, дружелюбная.
    Хорошая экскурсия для ознакомления с Зеленоградском. Получена масса информации о истории города, зданиях, людях. Маршрут поХорошая экскурсия для ознакомления с Зеленоградском. Получена масса информации о истории города, зданиях, людях. Маршрут поХорошая экскурсия для ознакомления с Зеленоградском. Получена масса информации о истории города, зданиях, людях. Маршрут по
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Отличная легкая ознакомительная экскурсия с Зеленоградском. Считаю, что когда приезжаешь в новое место и есть возможность выделить 1,5-2 часа на
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    знакомство в городом и его историю, это упускать нельзя. Ведь складывается более полная картина и впечатление от отдыха становится еще красочнее. Время пролетело незаметно, Екатерина интересно рассказывала, была в диалоге с группой, отвечала на вопросы. Теперь я знаю больше о Зеленоградске. Я рекомендую!

  • О
    Ольга
    23 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Добрый день! Экскурсия по г. Зеленоградск с Екатериной очень понравилась, было интересно и познавательно.
    Добрый день! Экскурсия по г. Зеленоградск с Екатериной очень понравилась, было интересно и познавательноДобрый день! Экскурсия по г. Зеленоградск с Екатериной очень понравилась, было интересно и познавательноДобрый день! Экскурсия по г. Зеленоградск с Екатериной очень понравилась, было интересно и познавательноДобрый день! Экскурсия по г. Зеленоградск с Екатериной очень понравилась, было интересно и познавательно
  • Ю
    Юлия
    21 июня 2024
    Атмосферный Кранц
    Отличная познавательная экскурсия с Мариной! 2 часа вполне достаточно, чтобы узнать все о Зеленоградске! Гид посоветует заведения, которые стоит посетить, и что попробовать!
  • У
    Ульяна
    19 июня 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Добрый день! Мы с дочерью были на замечательной экскурсии "Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе" Нашим гидом была Екатерина. Мы
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    узнали много интересных фактов, услышали удивительные истории. Увидели природные достопримечательности. Нам очень понравился Танцующий лес. Даже несмотря на небольшой дождик время пролетело не заметно. Большое спасибо Екатерине за позновательное путешествие!

  • Е
    Екатерина
    18 июня 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Доброжелательный гид, хорошая организация, интересное путешествие
  • K
    Katrin
    17 июня 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Заботливый экскурсовод, с хорошими знаниями своего родного края и активной жизненной позицией. Экскурсовод был внимателен к обеду: заранее забронировал столик в чудесном ресторане с прекрасным видом. Умеет чувствовать атмосферу: когда нужно рассказывает, когда нужно дает время прогуляться.
    Заботливый экскурсовод, с хорошими знаниями своего родного края и активной жизненной позицией
  • a
    afroda1983@gmail.com
    16 июня 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Если бы правила размещения отзывов разрешили, то я поставила бы 10 баллов. Чётко указано место встречи, гид на связи. Группа
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    набралась большая, еще и с маленькими детьми в коляске, НО мы всё посмотрели, отдохнули в парке королевы Луизы, слушая экскурсию. Гид использовала микрофон, звуковое музыкальное сопровождение и исторические фото для полного погружения. Приятным бонусом для деток были небольшие подарки за правильные ответы на вопросы - маленькие кусочки янтаря. При большой и разновозрастной группе экскурсия прошла великолепно.

  • А
    Андрей
    15 июня 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Очень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона и котов. Очень рекомендуем. Даже покормили котов во время экскурсии.
    Очень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона иОчень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона иОчень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона иОчень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона иОчень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона иОчень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона иОчень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона и

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «От ж/д вокзала»

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  1. Зеленоградск - Кранц: история одного города
  2. Зеленоградск: жизнь на курорте
  3. Зеленоградск: путешествие в прошлое
  4. Атмосферный Кранц
  5. Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
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  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Кирха Святой Барбары
  7. Водонапорная башня
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
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