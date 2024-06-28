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знакомство в городом и его историю, это упускать нельзя. Ведь складывается более полная картина и впечатление от отдыха становится еще красочнее. Время пролетело незаметно, Екатерина интересно рассказывала, была в диалоге с группой, отвечала на вопросы. Теперь я знаю больше о Зеленоградске. Я рекомендую!