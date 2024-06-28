1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 12:00
2 июля в 11:15
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
2 июля в 13:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
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«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
9 июля в 18:00
10 июля в 18:00
от 935₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
16 июля в 10:00
18 июля в 10:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
13 июля в 07:00
20 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
13 июля в 09:00
от 4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
13 июля в 09:30
14 июля в 10:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь28 июня 2024Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Время пролетело очень быстро. Экскурсовод на все вопросы отвечала очень подробно и доступно. Рекомендую прогуляться по Зеленоградск не только самим, но и с экскурсоводом,и который подробно и интересно расскажет историю этого замечательного города
- ИИнна24 июня 2024Хорошая экскурсия для ознакомления с Зеленоградском. Получена масса информации о истории города, зданиях, людях. Маршрут по центру, недлинный, хотелось бы его продлить. Гид Екатерина очень приятная, милая, дружелюбная.
- ТТатьяна24 июня 2024Отличная легкая ознакомительная экскурсия с Зеленоградском. Считаю, что когда приезжаешь в новое место и есть возможность выделить 1,5-2 часа на
- ООльга23 июня 2024Добрый день! Экскурсия по г. Зеленоградск с Екатериной очень понравилась, было интересно и познавательно.
- ЮЮлия21 июня 2024Отличная познавательная экскурсия с Мариной! 2 часа вполне достаточно, чтобы узнать все о Зеленоградске! Гид посоветует заведения, которые стоит посетить, и что попробовать!
- УУльяна19 июня 2024Добрый день! Мы с дочерью были на замечательной экскурсии "Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе" Нашим гидом была Екатерина. Мы
- ЕЕкатерина18 июня 2024Доброжелательный гид, хорошая организация, интересное путешествие
- KKatrin17 июня 2024Заботливый экскурсовод, с хорошими знаниями своего родного края и активной жизненной позицией. Экскурсовод был внимателен к обеду: заранее забронировал столик в чудесном ресторане с прекрасным видом. Умеет чувствовать атмосферу: когда нужно рассказывает, когда нужно дает время прогуляться.
- aafroda1983@gmail.com16 июня 2024Если бы правила размещения отзывов разрешили, то я поставила бы 10 баллов. Чётко указано место встречи, гид на связи. Группа
- ААндрей15 июня 2024Очень интересная и приятная экскурсия. Павел отлично разбирается в предмете, знает многое о истории региона и котов. Очень рекомендуем. Даже покормили котов во время экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «От ж/д вокзала»
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