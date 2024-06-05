1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 95008 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пять городов Калининградской области за один день
Посетите Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск за один день. Узнайте историю, насладитесь морским воздухом и найдите янтарь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу: от Зеленоградска до сердца Калининграда
Встреча в Зеленоградске, откуда начнется ваше путешествие по историческим местам Калининграда, полное открытий и впечатлений
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
10 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарное побережье из Зеленоградска
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: средневековье, сыры и шоколад
Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте о жизни рыцарей и насладитесь дегустацией сыра и вина
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия Маховик времени: Зеленоградск - история, арт и котики
Откройте для себя уникальный мир Зеленоградска: от тевтонских рыцарей до современных арт-объектов и милых котиков
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 6
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта: самобытная Прибалтика
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 16:00
13 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 28
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Отличное путешествие предлагает Антон! Он увлекательно освещает тему экскурсии, от общения с ним остается самое приятное впечатление! Больше понравились старинные
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ААлексей5 июня 2024Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
- ВВалентина4 июня 2024Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ННаталия1 июня 2024Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
- ММария31 мая 2024Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг! Огромное спасибо! Рекомендуем всем!!!
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ААлексей31 мая 2024Получилась отличная и познавательная поездка. Антон великолепный рассказчик и хороший водитель, преподносил материал в дружелюбной ненавязчивой манере, поведал историю края
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Индивидуальные»
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