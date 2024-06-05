Индивидуальные экскурсии в Зеленоградске с личным гидом

Найдено 58 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Зеленоградске, цены от 3 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
45 отзывов
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 95008 550 за всё до 6 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
19 отзывов
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600 за всё до 4 чел.
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950 за всё до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900 за всё до 7 чел.
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Сёрфинг
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700 за человека
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур на Куршскую косу
Индивидуальная
5 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550 за всё до 4 чел.
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500 за человека
Куршская коса. Природа и история
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 4 чел.
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Пять городов Калининградской области за один день
Посетите Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск за один день. Узнайте историю, насладитесь морским воздухом и найдите янтарь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу: от Зеленоградска до сердца Калининграда
Встреча в Зеленоградске, откуда начнется ваше путешествие по историческим местам Калининграда, полное открытий и впечатлений
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
10 200 за всё до 4 чел.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Янтарное побережье из Зеленоградска
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Янтарное побережье из Зеленоградска
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
12 000 за всё до 4 чел.
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 700 за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Зеленоградска
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: средневековье, сыры и шоколад
Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте о жизни рыцарей и насладитесь дегустацией сыра и вина
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Маховик времени - Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия Маховик времени: Зеленоградск - история, арт и котики
Откройте для себя уникальный мир Зеленоградска: от тевтонских рыцарей до современных арт-объектов и милых котиков
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 6
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта: самобытная Прибалтика
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта: самобытная Прибалтика
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 16:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 28
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и Куршская коса
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Орденские замки: по следам покорителей пруссов
    Отличное путешествие предлагает Антон! Он увлекательно освещает тему экскурсии, от общения с ним остается самое приятное впечатление! Больше понравились старинные
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    замки, хотя и Нессельбек по-своему интересен. Шаакен - атмосферен (кстати, в Шаакендорфе вкусный шоколад!). Но больше всего понравился Вальдау! И хозяева в нем - очень приятные ребята (а они еще и кинозвезды;))!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
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    предостаточно. Огромное преимущество Игоря как опытного гида в понимании того, когда где сколько посетителей - обязательно соглашайтесь на ранний выезд: посетить почти безлюдную Куршскую косу - особенное удовольствие!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
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    месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг! Огромное спасибо! Рекомендуем всем!!!
    Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Орденские замки: по следам покорителей пруссов
    Получилась отличная и познавательная поездка. Антон великолепный рассказчик и хороший водитель, преподносил материал в дружелюбной ненавязчивой манере, поведал историю края
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    с древности и до XX века, подробнее всего остановился на истории Тевтонского ордена и его замков, коим и посвящена экскурсия. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Индивидуальные»

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Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
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