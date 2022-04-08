Этот небольшой курортный городок, расположенный среди леса между горами Бештау и Железная, известный писатель И. Андронников называл “маленькой Швейцарией”. Климат Железноводская похож на климат Средних Альп. Скалистые горы, обилие зелени, насыщенный кислородом свежий воздух и термальные воды делают это сходство еще более точным.

Во время экскурсии по Железноводску мы увидим здания с необычной архитектурой: сказочный восточный дворец – Островские ванны, Пушкинскую галерею из стекла и металла, летнюю резиденцию эмира Бухары в псевдомавританском стиле.

Мы посетим изящный павильон, чтобы попробовать уникальную воду курорта – Славяновскую. Прогуляемся по знаменитой Каскадной лестнице парка с интересными скульптурами.

На автобусе мы поднимемся на склоны горы Развалка-Спящий лев, откуда открывается живописный вид на островные горы-диапиры и межгорную долину.