Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску

Что вас ожидает 🤩

  • Островские ванны
  • Летнюю резиденция Эмира Бухары
  • Пушкинская галерея
  • Каскадная лестница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Этот небольшой курортный городок, расположенный среди леса между горами Бештау и Железная, известный писатель И. Андронников называл “маленькой Швейцарией”. Климат Железноводская похож на климат Средних Альп. Скалистые горы, обилие зелени, насыщенный кислородом свежий воздух и термальные воды делают это сходство еще более точным.

Во время экскурсии по Железноводску мы увидим здания с необычной архитектурой: сказочный восточный дворец – Островские ванны, Пушкинскую галерею из стекла и металла, летнюю резиденцию эмира Бухары в псевдомавританском стиле.

Мы посетим изящный павильон, чтобы попробовать уникальную воду курорта – Славяновскую. Прогуляемся по знаменитой Каскадной лестнице парка с интересными скульптурами.

На автобусе мы поднимемся на склоны горы Развалка-Спящий лев, откуда открывается живописный вид на островные горы-диапиры и межгорную долину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты по программе - 200 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 14:50
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 14:50

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🔭Обзорные📜История и культура🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Железноводске

Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
8 отзывов
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
2 700 за 1-5 чел.
Идиллический Железноводск
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
12 отзывов
Идиллический Железноводск
Обзорная экскурсия по «местным Карловым Варам» с профессиональным гидом
3 300 за 1-10 чел.
Джип-тур из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
от 12 000 за 1-2 чел.
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4
1 отзыв
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Открыть чарующие виды Кавминвод, посетить возрожденную обитель и узнать о феномене южной мерзлоты
4 000 за 1-4 чел.
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
В ходе экскурсии мы с Вами переместился во времени и увидим Пятигорск глазами великого русского поэта
11 500 за 1-6 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Олег
5
7 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
от 1300011 700 за 1-3 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Олег
5
1 отзыв
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
от 12 000 за 1-3 чел.
В горы: путешествие в Архыз из Железноводска
12 часов
Индивидуальная
Константин
Нет отзывов
В горы: путешествие в Архыз из Железноводска
Архыз - одно из самых красивых мест на всем Кавказе
18 000 за 1-6 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
9 часов
Мини-группа
Алий
3.5
2 отзыва
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус
3 000 за 1 человека
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
от 10 000 за 1-2 чел.
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Артем
Нет отзывов
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши
15 000 за 1-6 чел.
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Константин
Нет отзывов
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье
16 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Железноводске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ