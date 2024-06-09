Сергей — ваш гид в Железноводске

Провёл экскурсии для 781 туриста

читать дальше в КМВ более 20 лет назад и сразу влюбился в местную природу. Я не профессиональный гид, но обожаю наш регион и могу показать по-настоящему интересные места. Поделиться их историей и рассказать о выдающихся личностях, повлиявших на развитие курорта.

Здравствуйте, дорогие любители истории и культуры! Меня зовут Сергей. Я люблю путешествовать, занимаюсь горным туризмом и совершил множество восхождений на вершины Кавказа. Я родился и вырос на острове Сахалин, переехал