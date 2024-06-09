Железноводск окружен горами и лесами и залит бархатным морем зелени. Горячие источники и расслабляющая атмосфера делают его невероятно уютным курортом КМВ. Неудивительно, что Железноводск часто именуют русской Швейцарией.
Мы не спеша рассмотрим главные достопримечательности и поговорим об истории одного из самых экологически чистых городов России.
Мы не спеша рассмотрим главные достопримечательности и поговорим об истории одного из самых экологически чистых городов России.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим:
- Курортный парк, расположенный в естественном лесном массиве у подножия горы Железной. Вы насладитесь пьянящим воздухом и пением птиц, попробуете здешнюю минеральную воду
- Лермонтовский бювет и памятник поэту. Поговорим о последнем дне жизни Михаила Юрьевича
- Дворец Эмира Бухарского и Пушкинскую галерею. Вспомним историю их появления
- Славяновский и Смирновский источники. Обсудим историю развития промышленного розлива минеральной воды
Поговорим:
- О появлении гор-лакколитов
- Людях, которые жили на территории Железноводска с древнейших времен
- Археологических находках в окрестностях города
- Открытии минеральных источников и их пользе
- Известных людях, исследовавших курорт и внесших большой вклад в его развитие
И многом другом!
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Лермонтовского бювета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 781 туриста
Здравствуйте, дорогие любители истории и культуры! Меня зовут Сергей. Я люблю путешествовать, занимаюсь горным туризмом и совершил множество восхождений на вершины Кавказа. Я родился и вырос на острове Сахалин, переехалЗадать вопрос
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