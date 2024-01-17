В рамках этой экскурсии вы окунетесь в уникальную атмосферу Кавказских Минеральных Вод. В Кисловодске вас встретят зеленые аллеи парков и исторические здания, в Ессентуках вы оцените целебные свойства знаменитых минеральных вод, Железноводск порадует компактностью и уютом своих улочек, а Пятигорск предстанет перед вами во всем великолепии своих культурных и природных достопримечательностей. Вас ждет не просто экскурсия, а полноценное путешествие по страницам истории российской бальнеологии с комфортными остановками для дегустации местных напитков и знакомства с традициями региона. Ваш гид с радостью поделится историями и легендами, которые сделают ваш день незабываемым

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за 1-4 человека или 3200 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Кисловодск

Город, разместившийся у подножия гор в котловине, известен особым климатом, парком, красивым пешеходным бульваром и крепостью. Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску. Погуляете по Нижнему парку, где осмотрите мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», здание читальни, цветочные часы, Колоннаду, первые гостиницы города, Нарзанную галерею и Нарзанные ванны. А на окраине города увидите знаменитую гору Кольцо.

Ессентуки

Далее в программе месторождение той самой минеральной воды, известной во всей России. В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу. А также подъедем к современной достопримечательности города — скульптуре Христа Воскресшего.

Железноводск

Это наша третья звезда, маленькая, но яркая. Прогуляемся по центру, попробуем несколько местных нарзанов, подойдём к Пушкинской галерее и спустимся мимо Колоннады к городскому озеру, где находится интересная инсталляция местных гор-лакколитов.

Пятигорск

Самый большой, исторически и культурно наполненный город КМВ расположен у горы Машук. Здесь вас ждут: озеро Провал, Бесстыжие ванны, Елизаветинская галерея и Эолова Арфа. Прогуляемся по местам Ильфа и Петрова. В хорошую погоду с подножья Машука вам откроется панорама Эльбруса и Кавказского хребта. Спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации к Лермонтовской галерее и Ермоловским ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.

Организационные детали