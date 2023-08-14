1 чел.
По популярности
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, язык тролля, Голубые озёра и мастер-класс по приготовлению хычинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
21 июля в 06:30
4 500₽ за человека
14 часов
Групповая
Расписание: Воскресенье в 06:30
3 000₽ за человека
3 часа
Групповая
Расписание: Среда в 13:20
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 августа 2023Экскурсия была 13.08.23. Остались под впечатлением! Экскурсовод Александр очень опытный, на протяжении всего маршрута рассказывал об истории края и в
- ЕЕлена1 июня 2023Экскурсия по Железноводску очень понравилась! Экскурсовод Александр интересно рассказывал, ответил на все вопросы что задавалось группой)
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «История и архитектура»
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