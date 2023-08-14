Экскурсии Железноводска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Железноводске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
На машине
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, язык тролля, Голубые озёра и мастер-класс по приготовлению хычинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
21 июля в 06:30
4 500 за человека
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
1 отзыв
14 часов
Групповая
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
Расписание: Воскресенье в 06:30
3 000 за человека
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
1 отзыв
3 часа
Групповая
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Расписание: Среда в 13:20
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
    Экскурсия была 13.08.23. Остались под впечатлением! Экскурсовод Александр очень опытный, на протяжении всего маршрута рассказывал об истории края и в
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    частности об Осетии. Было интересно!!! Экскурсия началась в 6:30 утра,а вернулась вечером после 21. Побывали в селении Фиагдон, где расположен Аланский Успенский мужской монастырь – самый высокогорный православный монастырь России, и увидели визитную карточку Осетии - Давгарс и его каменные родовые склепы. Купили Осетинского пива у пожилого осетина во дворе дома возле Дзивгисской крепости XIII– XIV веков. Не идет ни в какое сравнение с тем, что продают в заводских бутылках. Очень вкусное, как домашний квас. Осетинские пироги отдельное удовольствие!!! Если повезет, купите осетинский сыр (мне продали в кафе). Вернулись домой уставшими, но довольными. Будет что вспомнить!!! Советую к посещению!!!

    Экскурсия была 13.08.23. Остались под впечатлением! Экскурсовод Александр очень опытный, на протяжении всего маршрута рассказывал об
  • Е
    Елена
    1 июня 2023
    Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
    Экскурсия по Железноводску очень понравилась! Экскурсовод Александр интересно рассказывал, ответил на все вопросы что задавалось группой)

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
  2. В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
  3. Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Курортный парк
  7. Пушкинская Галерея
  8. Плато Бермамыт
  9. Чегемские водопады
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2024
Сейчас в Железноводске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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