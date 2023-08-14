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частности об Осетии. Было интересно!!! Экскурсия началась в 6:30 утра,а вернулась вечером после 21. Побывали в селении Фиагдон, где расположен Аланский Успенский мужской монастырь – самый высокогорный православный монастырь России, и увидели визитную карточку Осетии - Давгарс и его каменные родовые склепы. Купили Осетинского пива у пожилого осетина во дворе дома возле Дзивгисской крепости XIII– XIV веков. Не идет ни в какое сравнение с тем, что продают в заводских бутылках. Очень вкусное, как домашний квас. Осетинские пироги отдельное удовольствие!!! Если повезет, купите осетинский сыр (мне продали в кафе). Вернулись домой уставшими, но довольными. Будет что вспомнить!!! Советую к посещению!!!