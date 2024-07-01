Не все доезжают до Железноводска — а зря! На его небольшой территории сосредоточено много любопытных местечек. Скверы и парки, дворцы и галереи… И виды на окружающие горы. Обойдя точки маршрута вместе с нашим гидом, вы не пропустите всё самое интересное, погрузитесь в историю курорта и узнаете больше об особенностях региона Минеральных Вод.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старейший источник, который в наши дни носит название Лермонтовский. Именно благодаря нему и началось зарождение города

который в наши дни носит название Лермонтовский. Именно благодаря нему и началось зарождение города Сквер Лермонтова, где установлен памятник поэту с интересной историей

где установлен памятник поэту с интересной историей Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Здание, построенное ещё в начале 20 века, первоначально имело совсем иное предназначение

Здание, построенное ещё в начале 20 века, первоначально имело совсем иное предназначение Курортный парк — уникальная достопримечательность, поскольку это единственный на Кавказских Минеральных Водах парк естественного происхождения

— уникальная достопримечательность, поскольку это единственный на Кавказских Минеральных Водах парк естественного происхождения Музыкантская беседка — памятник не только архитектуры, но и истории: в ней летом по утрам играл духовой оркестр

— памятник не только архитектуры, но и истории: в ней летом по утрам играл духовой оркестр Дворец эмира Бухарского. Мы расскажем, как на Кавказе появилась резиденция азиатского правителя

Мы расскажем, как на Кавказе появилась резиденция азиатского правителя Пушкинская галерея — самое узнаваемое здание города, его визитная карточка

— самое узнаваемое здание города, его визитная карточка Смирновский источник — знаменитая на всю страну минеральная вода, которую в давние времена называли «Грязнушкой»

— знаменитая на всю страну минеральная вода, которую в давние времена называли «Грязнушкой» Славяновский источник — один из самых горячих источников региона, его температура — более 50 градусов

— один из самых горячих источников региона, его температура — более 50 градусов Каскадная лестница — самая длинная (574 ступени) и самая красивая в стране, с её верха открывается великолепный вид на окрестности Железноводска

— самая длинная (574 ступени) и самая красивая в стране, с её верха открывается великолепный вид на окрестности Железноводска Озеро Тридцатка. Закончим экскурсию в живописном месте, окружённом горами. Это искусственное озеро, которое в середине 20 столетия вырыли вручную местные жители

Мы расскажем о появлении курорта, о пути его развития и становления знаменитым на всю страну. Вы узнаете, как здесь отдыхали и оздоравливались первые посетители Железных Вод и как это происходит сейчас. Вас ждёт много интересного не только о Железноводске, но и о горах Пятигорья, их уникальности, о разнообразии минеральных вод в регионе, лечебных грязях и способах лечения ими.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.