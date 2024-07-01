Не все доезжают до Железноводска — а зря! На его небольшой территории сосредоточено много любопытных местечек. Скверы и парки, дворцы и галереи… И виды на окружающие горы.
Обойдя точки маршрута вместе с нашим гидом, вы не пропустите всё самое интересное, погрузитесь в историю курорта и узнаете больше об особенностях региона Минеральных Вод.
Обойдя точки маршрута вместе с нашим гидом, вы не пропустите всё самое интересное, погрузитесь в историю курорта и узнаете больше об особенностях региона Минеральных Вод.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Старейший источник, который в наши дни носит название Лермонтовский. Именно благодаря нему и началось зарождение города
- Сквер Лермонтова, где установлен памятник поэту с интересной историей
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Здание, построенное ещё в начале 20 века, первоначально имело совсем иное предназначение
- Курортный парк — уникальная достопримечательность, поскольку это единственный на Кавказских Минеральных Водах парк естественного происхождения
- Музыкантская беседка — памятник не только архитектуры, но и истории: в ней летом по утрам играл духовой оркестр
- Дворец эмира Бухарского. Мы расскажем, как на Кавказе появилась резиденция азиатского правителя
- Пушкинская галерея — самое узнаваемое здание города, его визитная карточка
- Смирновский источник — знаменитая на всю страну минеральная вода, которую в давние времена называли «Грязнушкой»
- Славяновский источник — один из самых горячих источников региона, его температура — более 50 градусов
- Каскадная лестница — самая длинная (574 ступени) и самая красивая в стране, с её верха открывается великолепный вид на окрестности Железноводска
- Озеро Тридцатка. Закончим экскурсию в живописном месте, окружённом горами. Это искусственное озеро, которое в середине 20 столетия вырыли вручную местные жители
Мы расскажем о появлении курорта, о пути его развития и становления знаменитым на всю страну. Вы узнаете, как здесь отдыхали и оздоравливались первые посетители Железных Вод и как это происходит сейчас. Вас ждёт много интересного не только о Железноводске, но и о горах Пятигорья, их уникальности, о разнообразии минеральных вод в регионе, лечебных грязях и способах лечения ими.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Лермонтовский бювет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 398 туристов
Мы — команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Наша команда всегда очень внимательно относится к пожеланиям и физическимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Арсений
1 июля 2024
Хотелось бы поблагодарить Евгению за прекрасную экскурсию по городу Железноводск! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков города о которых не пишут в путеводителях. Отдельно отмечу профессионализм Евгении, прекрасное знание города и истории, добрая, красивая и невероятно позитивная!!!
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