Северная Осетия-Алания — небольшая кавказская республика с большим количеством различных достопримечательностей. На её территории более полутора тысяч памятников истории и культуры. По их количеству на квадратный километр Северная Осетия занимает
Описание экскурсииЧто нас ждёт? Наша программа начинается с Кармадонского ущелья, которое обладает одним из самых красивых ландшафтов Кавказа: живописные долины, величественные горы и выход на поверхность целебных минеральных вод привлекают сотни туристов в этот регион. Мы увидим последствия схода селевого потока ледника Колка, который стал причиной гибели более 100 человек, включая съемочную группу известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. На территории ущелья видны следы трагедии. Также здесь установлен мемориал памяти. Следующей остановкой станет Город мёртвых — Даргавс. Небольшое древнее село Даргавс находится в Пригородном районе республики, примерно в 50-ти километрах от Владикавказа. Дорога сюда лежит по горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье. Здесь находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, именуемый «Городом мёртвых». В нём почти 100 усыпальниц — надземные и полуподземные склепы с крышами в виде пирамиды или конуса, часть из которых будто вросла в склон. Склепы Даргавского некрополя высотой в два, три или даже четыре этажа. Выглядит это со стороны как небольшой каменный город, особенно живописный на закате. Далее в программе — Аланский Успенский монастырь. Этот православный мужской монастырь расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, неподалёку от поселения Верхний Фиагдон. Он построен в классическом византийском стиле совсем недавно — в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе. В завершении нашей программы посетим арт-объекты: одним из самых популярных арт-объектов Северной Осетии является монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. Чтобы уловить сходство арт-объекта с его названием, уместней будет указать тут прописные буквы — «ае». Это так называемая лигатура — знак, образованный из слияния двух букв. «Буква» выполнена качественно, стильно. За счёт великолепного заднего фона получаются прекрасные фото. В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть Зеркального барса. Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы и «маскируют» зверя. Рассмотреть его можно, только подойдя поближе. Важная информация:
- Тур проходит на внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах.
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Место гибели и памятник Бодрова-младшего
- Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мёртвых»
- Арт-объект буква Аланского алфавита
- Арт-объект «Снежный Барс»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Что включено
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Трансфер (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Питание средний чек - 1000 руб. /чел., по желанию ", "Экологический сбор за Даргавс - 200 руб. /чел.", " Сувениры
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск,Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Тур проходит на внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
16 июл 2025
Спасибо огромное водителю Алиму за прекрасную поездку. Были поражены красотой Северной Осетии, услышали историю схода ледника от местных жителей, впечатлились мощными горными реками. Отдельное спасибо Алиму за фотосессию.
Ю
Юлия
19 апр 2025
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию подарит вам уникальные впечатления от живописных ущелий и древних памятников. Откройте для себя тайны Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
16 ноя в 06:30
5040 ₽
5600 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие места Северной Осетии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя горные перевалы, древние крепости и уникальные легенды
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
16 ноя в 07:00
5250 ₽
7500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия: Кармадон и Даргавс
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут горы, ущелья и исторические памятники. Откройте для себя новое
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
16 ноя в 07:30
5000 ₽
5550 ₽ за человека