Мидаграбинские водопады (по предварительной договоренности, с мая по октябрь, паспорта РФ и свидетельства о рождении детей).
Гизельдо́нская ГЭС
Город мёртвых Даргавс
Кахтисарская котловина. Дорога жизни.
Кармадонское ущелье. Памятник группе Бодрова.
Памятник жертвам схода ледника Колка.
Купание в горячем источнике пос. Бирагзанг (если группа согласна)
На комфортабельном джипе мы отправимся в эксклюзивный авторский тур, где собраны все топовые локации и пейзажи Северной Осетии. Вас ждут потрясающие кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев, удивительные древние святилища и невероятно вкусные осетинские пироги! Этот джип-тур подарит вам красоту природы и наполнение души. Изюминкой нашего тура будет лавочка на Архонском перевале (2206 м. над уровнем моря). Панорама на весь Кавказский хребет
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до дома
Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
Вход в Даргавс – 100 р.
Питание в кафе (ок 500 на чел)
Сувениры
Рекомендуем взять с собой воду
Вход в термальные источники-300 р с чел на 1 час. (При согласовании со всей группой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
С собой:
Паспорт (обязательно)+ свидетельство о рождении ребенка
Теплую удобную одежду по сезону
Спортивную закрытую обувь
Что-то на случай дождя
Купальник+полотенце+тапочки (если тур включает купание в термальных источниках)
Наличные для кафе
Хорошее настроение!
Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой. Весь маршрут проходит на комфортабельных автомобилях с опытными водителями-гидами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно при наборе группы до 6 человек
ВИКТОР — ваш гид в Железноводске
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