Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья

Северная Осетия

Мини-группа
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья
Северная Осетия: Архонский перевал. 4 ущелья

Что вас ожидает 🤩

  • Алагирское ущелье. Памятник УАСТЫРДЖИ.
  • Сероводородные питьевые нарзаны
  • Куртатинское ущелье
  • Архонский перевал (Лавочка счастья)
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Кадаргаванская теснина
  • Дзивгисская крепость или Цмити
  • Башня Курта и Тага
  • Фото площадка: качеля над пропастью
  • АРТ-ОБЪЕКТ «Æ».
  • Мидаграбинские водопады (по предварительной договоренности, с мая по октябрь, паспорта РФ и свидетельства о рождении детей).
  • Гизельдо́нская ГЭС
  • Город мёртвых Даргавс
  • Кахтисарская котловина. Дорога жизни.
  • Кармадонское ущелье. Памятник группе Бодрова.
  • Памятник жертвам схода ледника Колка.
  • Купание в горячем источнике пос. Бирагзанг (если группа согласна)
На комфортабельном джипе мы отправимся в эксклюзивный авторский тур, где собраны все топовые локации и пейзажи Северной Осетии. Вас ждут потрясающие кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев, удивительные древние святилища и невероятно вкусные осетинские пироги! Этот джип-тур подарит вам красоту природы и наполнение души. Изюминкой нашего тура будет лавочка на Архонском перевале (2206 м. над уровнем моря). Панорама на весь Кавказский хребет

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Вход в Даргавс – 100 р.
  • Питание в кафе (ок 500 на чел)
  • Сувениры
  • Рекомендуем взять с собой воду
  • Вход в термальные источники-300 р с чел на 1 час. (При согласовании со всей группой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • С собой:
  • Паспорт (обязательно)+ свидетельство о рождении ребенка
  • Теплую удобную одежду по сезону
  • Спортивную закрытую обувь
  • Что-то на случай дождя
  • Купальник+полотенце+тапочки (если тур включает купание в термальных источниках)
  • Наличные для кафе
  • Хорошее настроение!
  • Экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой. Весь маршрут проходит на комфортабельных автомобилях с опытными водителями-гидами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно при наборе группы до 6 человек

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